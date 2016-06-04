Türkiye'den en güzel bungalowlar

Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bungalov evler özellikle İç Anadolu'da ve kıyı kesimlerinde fazla bulunmaktadır. genelde tek katlı müstakil ve ahşap evler olarak yapılan, inşa edilen ancak ahşap ev olarak isimlendirilen evler bungalov evler olarak yeni yeni insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bungalov evleri, özel olarak tasarlanan bir çoğu tek katlı olarak inşa ediliyor olsa da 2 katlı olanları da vardır. Doğanın içinde, su kenarında, denize nazır olarak konumlandırılan bungalov evler, bir site gibi tasarlandıkları gibi ayrı ayrı evler olarak da inşa edilmektedir. Normal bir ev fiyatından daha maliyetli olan bu evler insanların dinlenmesi, ruhunu deşarj ederek yenilenmesi ve şehrin stresinden gürültüsünden kaçarak sekin bir yaşam sürmeleri için ideal evlerdir. Homify farkı ile ülkemizde yer alan bungalov evleri inceleyerek tasarlamak istediğimiz evler için fikir edinebiliriz.