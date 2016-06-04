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Türkiye'den en güzel bungalowlar

ümit atdağ ümit atdağ
Ahşap Ev, Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
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Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bungalov evler özellikle İç Anadolu'da ve kıyı kesimlerinde fazla bulunmaktadır. genelde tek katlı müstakil ve ahşap evler olarak yapılan, inşa edilen ancak ahşap ev olarak isimlendirilen evler bungalov evler olarak yeni yeni insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bungalov evleri, özel olarak tasarlanan bir çoğu tek katlı olarak inşa ediliyor olsa da 2 katlı olanları da vardır. Doğanın içinde, su kenarında, denize nazır olarak konumlandırılan bungalov evler,  bir site gibi tasarlandıkları gibi  ayrı ayrı evler olarak da inşa edilmektedir. Normal bir ev fiyatından daha maliyetli olan bu evler insanların dinlenmesi, ruhunu deşarj ederek yenilenmesi ve şehrin stresinden gürültüsünden kaçarak  sekin bir yaşam sürmeleri için ideal evlerdir. Homify farkı ile ülkemizde yer alan bungalov evleri inceleyerek tasarlamak istediğimiz evler için fikir edinebiliriz.

Doğanın kalbinde bir bungalov

Saklı Göl Evleri, SAKLI GÖL EVLERİ SAKLI GÖL EVLERİ Modern Evler
SAKLI GÖL EVLERİ

Saklı Göl Evleri

SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ
SAKLI GÖL EVLERİ

Bungalov deyince aklınıza hemen doğa ile iç içe sakin, sessiz ve huzurlu bir ev geliyor. İşte aklınıza gelen özelliklere sahip ev resimde yer alıyor. Bu ev, ormanın kalbine kurulmuş, doğa ile tam olarak iç içe olan, sadece kuş seslerini duyabileceğiniz, rüzgarı dinleyebileceğiniz şık bir dekorasyona sahip beyazın kendini gösterdiği bir bungalov ev. Çatısı ve tasarımı ile insana ilham veren bir güzelliğe sahip.

Modern bungalovllar

Abant Villa Projesi, Portakal mimarlik Portakal mimarlik Modern Evler
Portakal mimarlik

Abant Villa Projesi

Portakal mimarlik
Portakal mimarlik
Portakal mimarlik

Bungalov tanımı günümüzde değişmiş ve sadece ahşap evler olmaktan çıkarak 2 katlı olarak inşa edilmeye başlanmıştır. Resimde olduğu gibi temeli ahşap yerine taş  olarak yapıldığından doğallığını da korunmaktadır. Doğa evleri olarak yapılan bungalovların  en temel özelliği doğa ile uyumlu olması ve doğal olmasıdır. Bu bungalovda da taş kullanılmasına rağmen doğallık korunmuş ve şık bir bungalov ortaya çıkarılmış.

Tamamen doğal

ahşap ev dış görünüm Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti Rustik Evler
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

ahşap ev dış görünüm

Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti
Tabiat Ahşap Tasarım ve Uygulama San. Tic. Ltd. Şti

Bungalovlar ahşap yoğunluklu olarak inşa edildikleri için oldukça doğal görünümlere sahiptirler. Resimde yer alan bungalov ev de benzer şekilde sadece ahşaptan inşa edilmiş ve doğa ile iç içe olduğundan tamamen doğal bir yapıya bürünmüş. Her anlamda doğal olduğu için ve doğanın içinde yer aldığı için rahatlıkla gelebilir ve enerjinizi yenileyerek  kendinizi dinleyebilirsiniz. Ayrıca aydınlatması ile akşamları evin tadını farklı bir şekilde çıkarabilir ön  cephe de akşam yemeği yiyerek doğayı dinleyebilirsiniz.

Kiremit renginde bungalov

BİLECİK OSMANELİ AHŞAP EV AZRA AHŞAP EVLER Modern Evler
AZRA AHŞAP EVLER

BİLECİK OSMANELİ AHŞAP EV

AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER
AZRA AHŞAP EVLER

Bungalov evler ahşaplardan yapılıyor olsalar da istediğiniz renge boyayabilir veya istediğiniz renklerde dekore edebilirsiniz.  Örnek resimde ahşaptan inşa edilmiş ve her anlamda doğallığın dibine vurulmuş olsa da renk açısından farklı bir tercih yapılmış  kırmızı kiremit rengi tercih edilerek bungalova yeni bir anlam kazandırılmış.  Benzer şekilde yan tarafa yapılan veranda da aynı renklere boyanarak uyumlu bir bungalov oluşturulmuş.

Dağın eteğinde bir bungalov

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Bungalov evinizi doğanın kalbine inşa edebileceğiniz gibi bir yamaca veya bir eteğe de inşa edebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi bir tepenin eteğine inşa edilmesi için tasarlanmış olan bungalov ev, doğa manzarası ve dağın eteğinin ayakları altında olması ile şaheser bir ev olmuş. Evin yan cephesinde güneşlenebileceğiniz ve güzel havanın tadını çıkarabileceğiniz bir alan  bulunuyor. ev her türlü hava koşuluna göre mantolama yapılarak koruma altına alınmış.

Beyaz ve kahverengi

Şömineli Ahşap Ev, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Kırsal Evler
Kuloğlu Orman Ürünleri

Şömineli Ahşap Ev

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Bungalov evler doğa da yer aldıkları için genelde renkleri önemsiz olsa da doğadan yalıtılmış bir alanda inşa edildiklerinde de renkleri çok önemli olmaktadır. Resimdeki evde olduğu gibi renklerin uyumlu bir şekilde seilmesi ve bungalovun uyumlu bir dış cepheye sahip olması çok önemlidir.  Pencere ve kapı kasaları iel birlikte çitler beyaz renkle boyanmış ve uyumlu bir dış cephesi oluşturularak bungalovun estetiği artırılmış.

Türkiye'den siyah-beyaz mutfaklar
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