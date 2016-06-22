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Göz kamaştırıcı bir ahşap ev

ümit atdağ ümit atdağ
homify Kütük ev
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Hızla değişen dünya da artık farklı tarzlarda evler inşa ediliyor ve farklı inşaat yöntemleri ile evler daha estetik bir yapıya kavuşturuluyor.  Günümüzde dinlenme ve arınma alanları olarak doğa da yer alan ahşap evler tercih ediliyor. Benzer şekilde şehrin göbeğinde de artık ahşap evler yapılıyor. Homify bu gün şehrin kalbinde olan bir bölgeye yapılmış olan ve rustik tarza olmasına rağmen ahşaptan yapılarak doğal olması sağlanan bir eve götürüyor sizleri. Çoğu kişinin hayalini süsleyen bir evi gerçeğe dönüştüren  mimarlar oldukça çok çalışmış.  Bahçe peyzajı, yürüme yolları ve doğal taş kullanılarak yapılan süslemeler ile doğallık en üst noktaya taşınmış.

Ahşap ve doğallık

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Ahşap bulunduğu alana doğallık ve estetik kazandırdığı için resimde yer alan dış cephenin estetiği ve şıklığı da ahşap malzemelerden gelmektedir.  Özellikle arka cepheden başlayan merdivenlerin ahşapla yapılmış olması, veranda ve korkulukların da aynı ahşaplardan yapılmış olması evin hem uyumlu hem de estetik hem de oldukça doğal olmasını sağlamış. Tamamen ahşap kullanıldığı için renk seçimi de kolay yapılmış ve ortaya resimdeki gibi şık ve zarif bir ev çıkarılmış.

Rustik mimari

homify Kütük ev
homify

homify
homify
homify

Evin tasarımından mimarisine kadar rustik tarzda olmasına özen gösterilmiş.  Özellikle çatısı ve dağılımı ile evin ana gövdesi tamamen bu özenle tasarlanmış ve uyarlanmış.  Pencereleri, verandası, merdivenleri ve yürüyüş yolları ile hayalinizdeki evin gerçeğe dönüşmüş hali olan bu ev tamamen rustik tarda dekore edilmiş ve süslenmiş. Çatısı ve dış cephesi için seçilen renklerin uyumlu olması evin estetik tarafını katlamış.

İç mekanlar

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin içine adımınızı attığınızda dekorasyonun zarifliği sizi selamlıyor. Oldukça minimalist dekore edilmiş  olan salon, ahşap duvarlar ve açık ton renkler ile sizi büyülüyor. Koyu renk oturma grubu ve yemek masası ortamı zenginleştirmiş. Aydınlatma elemanı da oldukça şık seçilerek ortaya muhteşem bir salon çıkmış.

Mutfağın şıklığı

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak  olarak tasarlanmış olan köşe gayet şık dekore edilmiş. Açık bir mutfak olarak dekore edildiği için renk seçimleri salon ile uyumlu olarak yapılmış.  Köşeye bir gizlenmiş şömine eklenerek hem mutfağın hem salonun zenginliği artırılmış ve mutfak bölümünün doğal sınırı olarak  estetik bir görünüme sahip olmuş. Aydınlatma burada da salondaki gibi yapılmış ve şık bir aplik ile mutfak gayet şık bir mutfak haline getirilmiş.

Oturma odası

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odasında salon ve mutfaktan farklı olarak siyah deri koltuklar tercih edilerek açık renk ahşap duvarlar ile uyumlu bir renk kontrastı oluşturulmuş. Siyah halı ve siyah orta masa ile deri koltuklar desteklenerek açık ve koyu uyumu sağlanmış. Duvara asılan tablolar ile oturma odası süslenmiş ve aksesuar bakımından zengin olması sağlanmış.

Yatak odası

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

yatak odası da açık tonlarda boyanmış ve burada koyu renk tercih edilmeden açık renkli bir yatak takımı ile oldukça açık tonlarda bir dekorasyon yapılmış. Aydınlatma apliği çok şık bir tercihle yatak odasının daha görsel ve daha gösterişli olmasını sağlamış. Ayrıca yer halısı ve komodin de açık tonlarda tercih edilerek yatak odasının oldukça aydınlık olması sağlanmış.

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