Göz kamaştırıcı bir ahşap ev

Hızla değişen dünya da artık farklı tarzlarda evler inşa ediliyor ve farklı inşaat yöntemleri ile evler daha estetik bir yapıya kavuşturuluyor. Günümüzde dinlenme ve arınma alanları olarak doğa da yer alan ahşap evler tercih ediliyor. Benzer şekilde şehrin göbeğinde de artık ahşap evler yapılıyor. Homify bu gün şehrin kalbinde olan bir bölgeye yapılmış olan ve rustik tarza olmasına rağmen ahşaptan yapılarak doğal olması sağlanan bir eve götürüyor sizleri. Çoğu kişinin hayalini süsleyen bir evi gerçeğe dönüştüren mimarlar oldukça çok çalışmış. Bahçe peyzajı, yürüme yolları ve doğal taş kullanılarak yapılan süslemeler ile doğallık en üst noktaya taşınmış.