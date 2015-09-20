Duvar raf modelleri için birbirinden şık örnekler

Bir evi dekore ederken, evin genel hatları üzerinde oldukça fazla özen gösterilse de, yan kısımlar ve aksesuarlar da oldukça fazla özen gerektirir. Çünkü bu kısımlar evde bulunan dekorasyonun tamamlayıcı ögeleridir. Evinizi bir tuval olarak görürseniz, bu küçük ayrıntılar bu tuvali tamamlayacak olan fırça darbeleridir. İşte bu sebepten ötürü bu küçük ayrıntılar üzerine de kafa yormak gerekir.

Söz konusu ev dekorasyonu olunca, bu küçük ayrıntılardan biri de evde kullanılacak olan duvar raf modelleridir. Aslında bu raflar ilk bakışta önemsizmiş gibi görünebilir. Ama unutmayın, minicik bir detay bile evinizin bütün görüntüsünü değiştirebilir. Duvar raf modeli seçimi her ne kadar özen gerektirmiyor gibi görünse de, oldukça çaba gerektiren bir iştir. Evinizde kullanacağınız duvar raf modellerini belirlemeden önce dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır.

Duvar raf modeli seçimi yapılırken dikkat edilecek bu noktalardan ilki nasıl bir raf istediğinizdir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, alttan desteklenen ve kolayca montelenebilen bir raf mı istiyorsunuz ? Yoksa seçiminizi büyük bir ahşap raftan yana kullanmak niyetinde misiniz ? Bu kararı bir an önce vermeniz, seçiminizi daha sağlıklı bir biçimde yapmanızı sağlayacaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise, seçeceğiniz bu rafı hangi amaçla ve evinizin hangi bölümünde kullanmak istediğiniz. Seçimini yapmaya çalıştığınız bu rafı mutfakta, baharatlarınıza ev sahipliği yapması için mi istiyorsunuz ? Yoksa asıl niyetiniz oturma odanızda kitaplarınız için sağlam bir raf seçmek mi ? Bu sorunun cevabı seçmek üzere olduğunuz duvar raf modelini büyük ölçüde etkileyecektir. Konuya dair örnek vermek gerekirse, kitaplarınız için kullanacağınız rafın daha sağlam olması gerekmekte. Bu noktada alacağınız rafın dayanak noktalarının sağlam metalde imal edilmiş olmasına dikkat edin. Aksi halde bu kısımlar en küçük baskı karşısında kolayca eğilecektir. Paslanmaz çelik ya da en azından nikel alaşımlar bu konuda sizin için güzel bir alternatif olabilir.

Duvar raf modelleri konusunda tercihinizi etkileyebilecek bir diğer önemli husus ise hiç şüphesiz rafın ham maddesidir. Metal raflar genellikle endüstriyel mutfaklarda tercih edilse de, modernlikten hoşlanan ve farklı bir arayış içinde olan okurlarımız için güzel bir seçenek olabilirler. Bununla beraber, mevcut rafların büyük çoğunluğunun ahşaptan yapılmış olduğunu söylemeliyiz. Böyle durumlarda ahşap blok alt kısmında bulunan metal dirsekler yardımıyla sağlamlık kazanmaktadır. Bu konudaki uyarımızı yazımızın önceki kısmında yapmıştık fakat hatırlatmakta fayda görüyoruz. Eğer almak istediğiniz rafı, üzerine ağır nesneler koymak için istiyorsanız, seçeceğiniz dirsek aparatlarının sağlam metal alaşımlarından yapılmış olduğundan emin olun. Böylelikle rafınızın ömrünü de uzatmış olursunuz.

Farklı seçenekler arayan okurlarımız için de seçenekler pekala mevcut. Eğer klişeye düşmek ya da en azından yaygın olarak kullanılan modellerin dışına çıkmak isterseniz, gömme raf modellerini deneyebilirsiniz. Duvarın üzerinde belli derinlikte bir oyuk oluşturulmasıyla elde edilen bu raflar, oldukça şık olabiliyorlar. Yazımızın ilerleyen kısımlarında bu konuya dair bir örneği sizlerle paylaşacağız.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da hiç şüphesiz renk tercihidir. Ahşap modellerin yaygın olmasından dolayı ahşap rengi oldukça yaygın olsa da, duvar raf modelinizin rengini evinizdeki dokuya uygun olarak seçmek isteyebilirsiniz. Bu sayede alacağınız duvar raf modelinin evinizdeki dekorasyonla uyum oluşturmasını da sağlayabilirsiniz. Ya da tercihinizi bir tezat oluşturmaktan yana kullanarak, evinizin ilginç görüntülere ev sahipliği yapmasını sağlayabilirsiniz. Tercihinizi hangisinden yana kullanırsanız kullanın, duvar raf modeli seçiminin önemli bir süreç olduğu su götürmez bir gerçektir. Duvar raf modelleriyle ilgili daha fazla örneği yakından incelemek isterseniz, mutfak kategorimize göz gezdirebilirsiniz.