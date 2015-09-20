Duvar raf modelleri için birbirinden şık örnekler

Bir evi dekore ederken, evin genel hatları üzerinde oldukça fazla özen gösterilse de, yan kısımlar ve aksesuarlar da oldukça fazla özen gerektirir. Çünkü bu kısımlar evde bulunan dekorasyonun tamamlayıcı ögeleridir. Evinizi bir tuval olarak görürseniz, bu küçük ayrıntılar bu tuvali tamamlayacak olan fırça darbeleridir. İşte bu sebepten ötürü bu küçük ayrıntılar üzerine de kafa yormak gerekir.
Söz konusu ev dekorasyonu olunca, bu küçük ayrıntılardan biri de evde kullanılacak olan duvar raf modelleridir. Aslında bu raflar ilk bakışta önemsizmiş gibi görünebilir. Ama unutmayın, minicik bir detay bile evinizin bütün görüntüsünü değiştirebilir. Duvar raf modeli seçimi her ne kadar özen gerektirmiyor gibi görünse de, oldukça çaba gerektiren bir iştir. Evinizde kullanacağınız duvar raf modellerini belirlemeden önce dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır.
Duvar raf modeli seçimi yapılırken dikkat edilecek bu noktalardan ilki nasıl bir raf istediğinizdir. Bu cümleyi biraz daha açmak gerekirse, alttan desteklenen ve kolayca montelenebilen bir raf mı istiyorsunuz ? Yoksa seçiminizi büyük bir ahşap raftan yana kullanmak niyetinde misiniz ? Bu kararı bir an önce vermeniz, seçiminizi daha sağlıklı bir biçimde yapmanızı sağlayacaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken bir diğer konu ise, seçeceğiniz bu rafı hangi amaçla ve evinizin hangi bölümünde kullanmak istediğiniz. Seçimini yapmaya çalıştığınız bu rafı mutfakta, baharatlarınıza ev sahipliği yapması için mi istiyorsunuz ? Yoksa asıl niyetiniz oturma odanızda kitaplarınız için sağlam bir raf seçmek mi ? Bu sorunun cevabı seçmek üzere olduğunuz duvar raf modelini büyük ölçüde etkileyecektir. Konuya dair örnek vermek gerekirse, kitaplarınız için kullanacağınız rafın daha sağlam olması gerekmekte. Bu noktada alacağınız rafın dayanak noktalarının sağlam metalde imal edilmiş olmasına dikkat edin. Aksi halde bu kısımlar en küçük baskı karşısında kolayca eğilecektir. Paslanmaz çelik ya da en azından nikel alaşımlar bu konuda sizin için güzel bir alternatif olabilir.
Duvar raf modelleri konusunda tercihinizi etkileyebilecek bir diğer önemli husus ise hiç şüphesiz rafın ham maddesidir. Metal raflar genellikle endüstriyel mutfaklarda tercih edilse de, modernlikten hoşlanan ve farklı bir arayış içinde olan okurlarımız için güzel bir seçenek olabilirler. Bununla beraber, mevcut rafların büyük çoğunluğunun ahşaptan yapılmış olduğunu söylemeliyiz. Böyle durumlarda ahşap blok alt kısmında bulunan metal dirsekler yardımıyla sağlamlık kazanmaktadır. Bu konudaki uyarımızı yazımızın önceki kısmında yapmıştık fakat hatırlatmakta fayda görüyoruz. Eğer almak istediğiniz rafı, üzerine ağır nesneler koymak için istiyorsanız, seçeceğiniz dirsek aparatlarının sağlam metal alaşımlarından yapılmış olduğundan emin olun. Böylelikle rafınızın ömrünü de uzatmış olursunuz.
Farklı seçenekler arayan okurlarımız için de seçenekler pekala mevcut. Eğer klişeye düşmek ya da en azından yaygın olarak kullanılan modellerin dışına çıkmak isterseniz, gömme raf modellerini deneyebilirsiniz. Duvarın üzerinde belli derinlikte bir oyuk oluşturulmasıyla elde edilen bu raflar, oldukça şık olabiliyorlar. Yazımızın ilerleyen kısımlarında bu konuya dair bir örneği sizlerle paylaşacağız.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da hiç şüphesiz renk tercihidir. Ahşap modellerin yaygın olmasından dolayı ahşap rengi oldukça yaygın olsa da, duvar raf modelinizin rengini evinizdeki dokuya uygun olarak seçmek isteyebilirsiniz. Bu sayede alacağınız duvar raf modelinin evinizdeki dekorasyonla uyum oluşturmasını da sağlayabilirsiniz. Ya da tercihinizi bir tezat oluşturmaktan yana kullanarak, evinizin ilginç görüntülere ev sahipliği yapmasını sağlayabilirsiniz. Tercihinizi hangisinden yana kullanırsanız kullanın, duvar raf modeli seçiminin önemli bir süreç olduğu su götürmez bir gerçektir. Duvar raf modelleriyle ilgili daha fazla örneği yakından incelemek isterseniz, mutfak kategorimize göz gezdirebilirsiniz.
Süs ve abartı her ne kadar çok sık tercih edilen bir seçenek olsa da, sadelik taraftarlarının da epey fazla olduğunu söylemek pek de hata olmaz. Özelliklere şık görüntülere sebep olan sade tasarımlar çoğu zaman oldukça beğenilir. Bu örnekte ise sade bir duvar raf modeli görebilirsiniz. Üst kısımdaki ahşap blokun alt kısımda bulunan dirsek aparatlarla desteklenmesi üzerine kurulmuş olan bu duvar raf modeli, oldukça şık bir yapıya sahip.
Mutfaklar, rafların çoğu zaman başrol oynadığı mekanlardır. Çünkü mutfak rafları, elinizin altında bulunması gereken birçok mutfak araç gerecine ev sahipliği yapma potansiyeline sahiptir. İşte bu sebeplerden ötürü mutfağınız için duvar raf modeli seçerken özen gösterin. Bu örnekte seçilen duvar raf modelinin, mutfak dolabıyla oluşturduğu uyumu kendiniz de görebilirsiniz.
Yazımızın başında gömme raf modellerinden bahsetmiş ve bu konuya dair örneklerimizi geleceğe sakladığımızı söylemiştik. İşte zaman geldi. Farklı tarzlardan hoşlanan ve çoğunluğun kullandığı tasarımlardan pek haz etmeyen okurlarımız için oldukça güzel bir alternatif olan bu raflar, oldukça da pratik. Bunun yanında sahip olduğu şık görüntüyü kendiniz de görebilirsiniz. Üstelik bu rafların sayısı ve boyutu da tamamen size kalmış. Bunun yanında basit bir aydınlatma ile de oldukça şık görüntüler elde edebilirsiniz.
Mutfaklarınız kullanacağınız raflar için işlevsellik büyük önem taşımaktadır. Çünkü mutfak aşçılar ve yemek yapmayı seven okurlarımız için tam manasıyla bir çalışma masasıdır. Bu durumdaki okurlarımız da çalışma masalarının düzenli ve tertipli olmasını isterler. Örnekte bu ihtiyacın raflar sayesinde nasıl da karşılandığını görebilirsiniz. Oldukça sade ve işlevsel olan ve görsel açıdan da şık olan bu duvar raf modeli, raf arayışı içinde olan okurlarımız için güzel bir alternatif olabilir.
Hiç başınıza sürekli bela olan bir durumun küçücük minicik bir dokunuşla çözüldüğünü gördünüz mü ? Cevabınız evet ise bu örnekte bulunan rafın nasıl bir rol üstlenmiş olduğunu rahatça anlayabilirsiniz. Bu gibi durumlarda basit bir dokunuş bütün bir problemi çözebileceği gibi, bu örnekteki gibi şık bir görüntüye de sebep olabilir. Bunun yanında örnekteki rafın aksesuarlara ev sahipliği yapması da bir diğer güzel yanı.
Yaygın olarak kullanılan duvar raf modelleri iki kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlardan ilki alt kısımda bulunan metal dirsek aparatı, bir diğer kısım ise bu dirsek aparatının üstüne monte edilen ahşap bloktur. Yaygın olarak kullanılan bu ahşap duvar raf modelleri genellikle hafif nesneler için kullanılsa da, kimi zaman ufak bir değişikle ağır aksesuarlarınıza ev sahipliği yapabilir. Buradaki küçük değişiklik alt kısımda kullanılacak olan dirsek aparatını daha sağlam metal alaşımlarından seçmektir. İşte bu sayede sade ve sağlam bir duvar raf modeli elde edebilirsiniz.
Mutfaklarda ya da yemek odalarında kullanılacak olan rafların geniş ve işlevsel açıdan da kullanışlı olması gerekir. Bu tarz alanlarda kullanılacak olan duvar raf modellerinde estetik yön işlevselliğin gerisinde kalır. İşte bu yüzden bu alanlarda genellikle geniş raflar tercih edilir. Örneğimizde geniş rafların nasıl da hayat kurtardığını görebilirsiniz. Prado Zogbi Tobar Tasarım'a ait olan bu dekorasyon, raf seçme aşamasında sizin için faydalı bir rehber olabilir.
Farklı ve yaratıcı tasarımlar hemen hemen her alanda karşımıza çıkar. Fakat söz konusu alan duvar raf modelleri olunca farklı tasarımlara rastlamak epey güçleşir. Fakat Bilgece Tasarım'a ait olan bu raf modeli, oldukça farklı bir görüntüye sahip. Kitaplarınıza ev sahipliği yapmaya aday olan bu duvar raf modeli, bunun dışında sadece sahip olduğu görüntü sebebiyle aksesuar olarak bile kullanılabilme potansiyeli taşımakta.
Yemek odaları da rafların görev aldığı mekanlar arasında gelir. Fakat mutfağın aksine buradaki raflar işlevsellikten çok estetik bir görüntü oluşturma amacı taşır. Bu örnekteki ahşap raf ise saksıya ve vazolara ev sahipliği yapmakta. Öte yandan bu örnek ile ilgili olarak söylenecek bir diğer şey ise sahip olduğu sıra dışı şekil. Eğer siz de farklı bir tasarım arıyorsanız, yemek odanızda bu tarz bir rafa yer verebilirsiniz.
Seçeceğiniz duvar raf modelini mutfağınızda kullanmak isterseniz ve özellikle sıra dışı bir mutfak tasarımına sahipseniz, bu duvar raf modelinin mutfağınızın dokusuna uymasına özen gösterin. Ayrıca bu örnekte de görebileceğiniz üzere basit bir dokunuş, sade bir tasarımı birden işlevsel yönden eşsiz kılabilir. Bu işlevsellik, bu örnekte rafın alt kısmından geçirilen metal direkle sağlanmış. Nuevo Tasarım'a ait olan bu tasarım, işlevselliği arttırma konusunda size ilham verebilir.