Daha Temiz Bir Ev İçin Yapılacak İşler Listesi

Yaşadığımız alanların temizliği hem sağlığımız açısından hem de dekorasyonun görselliği açısından çok önemlidir. Ev hanımları, periyodik olarak temizlik yaparken birçok konuda eksik kalabiliyorlar. Ev temizliğini profesyonel bir şekilde yapmadığınızda zamanla kir, toz ve zararlı canlılar evinizde birikir ve sağlığınızı tehdit eder. Bu durumda yapılması gereken temizlik ipuçlarını kullanmak ve temizliği doğru teknikler ile yapmaktır. Bu konuda profesyonel olarak temizlik yapmanızı sağlayacak '' Evimi en etkili şekilde nasıl temizleyebilirim? '' yazımıza göz atabilir ve ipuçları hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.
Profesyonel ve etkili temizlik yapabilmek için dekorasyonunuzu kolay temizlenebilir bir tasarıma göre yapmalısınız. Profesyonel dekoratörler ile çalıştığınızda evinizi kolay bir şekilde temizlemek artık size kalıyor. Dekoratörler, evinizi dekore ederken temizlik yapılabilecek bir şekilde dekore eder ve mobilyaları bu tasarıma göre seçerler. Ayrıca banyo ve mutfak gibi çok fazla detayın yer aldığı yaşam alanlarını sağlığınızı koruyacak şekilde dekore ederek size yardımcı olurlar.
Ev temizliği gözümüzü en korkutan, bizleri en çok yoran, ertelemek için türlü türlü başka işler uydurmamıza neden olan ancak zaruriyeti nedeniyle yapmadığımız/ertelediğimiz zamanlarda kendimizi kötü hissettiren işlerin başında geliyor. Oysaki, ev temizleme konusunda daha pratik ve akıllıca davranarak hem temizliğe ayırdığınız saatleri azaltabilir hem de temizlik zamanını her hafta gözünüzde büyüyen bir işkence olmaktan çıkarabilirsiniz. Hafta sonlarınızı gezmeye, eğlenmeye, aileniz ve arkadaşlarınız ile vakit geçirmeye harcamak yerine temizliğe harcayarak geçiriyorsanız, önerilerimizi dikkate almanızı tavsiye ederiz. Basit, büyük olasılıkla önceden bildiğiniz bu önerilerle ilgili önemli olan şey hakikaten de onları uygulamak. Göreceksiniz de eviniz hem sürekli olarak daha temiz olacak hem de uzun saatlerinizi, hatta bir tam gününümü temizliğe ayırmadan da temiz bir evde yaşıyor olmanın tadını çıkarabileceksiniz.
Evinizi kolay bir şekilde temizlemek ve sürekli temiz kalmasını istiyorsanız mutfaktan işe başlayabilirsiniz. Mutfak, yemeklerden sonra bulaşığın ve artıkların biriktiği alanlardır. Bu nedenle mutfağınızı her yemekten sonra basit bir şekilde yüzeysel olarak temizleyebilir ve kalıcı olarak temiz kalmasını sağlayabilirsiniz.
Dağınıklık evi kirden daha kötü gösteren bir şeydir. Dolayısıyla önceliğimiz evi derli toplu tutmakta olmalı. Oturma odasına yayılan çocuk oyuncakları, televizyon izlerken yeyip içtiğimiz şeylerin kapları, üzerimizden çıkarıp bir kenara bıraktığımız giysilerimizi… Bunlar hepimizi sıklıkla yaşadığı sıradan durumlar. Ortalığın mahşer alanına dönmemesi için yapmamız gerekenler: O odaya ait olmayan eşyaları günlük olarak yerlerine geri götürün. Tabağın, çanağın, bardağın oturma odasındaki işi yalnızca onları kullandığınız sürece vardır. Sonrasında ise yalnızca dağınıklık ve kirlilik olarak o mekanda bulunmaya devam ederler. Giysilerimizi yeri dolaplardır; kirlilerse direkt kirli sepetine. Oyuncuklar oyun bittiği an yerlerine kaldırılmalı ve hatta mümkünse bu alışkanlığı çocuklarımıza erken yaşta kazandırmalıyız.
İki temizlik arasında geçen zaman arttıkça doğal olarak ev çok daha fazla kirlenecek ve yapılacak iş miktarı da çok daha fazla olacaktır. Tüm günümüzü temizliğe ayırıp akşama yorgun düşmek istemiyorsak, bu zaman aralığını mümkün olduğunca kısa tutmamız gerekir. Akut durumlarda (yere dağılacak bir şeyler dökülmesi, kışları açık kapı/pencereden içeri kurum girmesi vs. gibi) o alanı derhal temizlemeliyiz. Genel zemin temizliği ve toz alma gibi işlemleri ise birkaç günde bir, icabında kullan-at mendil ve bezlerle, iki temizlik arasını çok açmadan yaparsak hem evin fazla kirlenmesine fırsat vermemiş oluruz hem de işin birikmesi sonucu ağırlamasını engelleriz.
Evin dışarıdan ilk giriş ve tüm odalara geçiş alanı olan antreler evin en çok kirlenen mekanlarının başında geliyor. Öncelikli sorumuz şu olmalı: Mekanın kirlenmesini yeteri kadar engelleyebiliyor muyuz? Örneğin, içeri ayakkabıyla mı giriyoruz? Dışarıdan getirdiğimiz çanta, poşet, valiz gibi eşyaların altlarının temiz olup olmadığına dikkat etmeden ortalığa mı bırakıyoruz? Bu tür alışkanlıklarımız varsa, mümkün olduğunca bu alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz çünkü antrenin kirli olması demek, holden tüm eve o kirliliğin yayılması demek.
Kullandığımız malzemeleri ve alanları onlarla işimiz bittiği anda temizlememiz gerekmektedir. Hem mutfak hijyeni hem de temizlik işinin birikip aşırı bir yük haline gelmemesi için, mutfakta kullandığımız tüm malzemeleri ve alanları hazırlık ve pişirme aşaması esnasında derhal temizlersek, yemekler ortaya çıktığında temizlik işinin de epey bir kısmını halletmiş olduğumuzu görebiliriz. Diyelim ki sebzeleri yıkama ve doğrama işi bitti mi? Hemen kirli/topraklı lavaboyu ve kesme tahtasını ve tezgahı temizleyebiliriz. Böylece yemeğimiz ocakta pişerken, temizlenmemiş tek şey içinde yemeğin olduğu tencere/tava olur, ki o da henüz bir bulaşık değildir.
Hijyen konusunda en dikkatli olmamız gereken yerlerin başı elbette tuvaletlerimizdir. Tuvaletler her kullanıldığında sifon çekilmelidir. Gerekli durumlarda tuvalet fırçası kullanılmalı ve bu alışkanlık çocuklara mutlaka erken yaşta kazandırılmalıdır. Lavabo, küvet ve klozetteki armatürleri iki haftada bir kireç çözücü ile temizlemek gerekmektedir. Bu yüzeysel kireç temizliğinin dışında, yılda bir ya da iki kere armatürlerin uç kısımlarında bulunan perlatör takımı sökülmeli ve iyice temizlenmelidir. Kireç çözücü gibi kimyasallardan sakınıyorsanız, lavabolarınızı sirke ile de temizleyebilirsiniz.
Evin en az ayak altında olan, yalnızca sahipleri tarafından kullanılan bu odaları temizlemekse en basit temizlik işidir. Önceliğimiz odayı derli toplu tutmakta olmalı zira bu odayı kirli gösterecek şey dağınık yatak ve ortalıktaki giysiler olacaktır. Yatak toplama alışkanlığını günlük hale getirmeli ve giysilerimizi de her zaman yerli yerinde tutmak işimizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Geriye kalan zemin ve mobilyalardan toz alma işi ise haftada bir yapılabilir.
Bu yazımız ilginizi çektiyse, ’6 maddede derin ev temizliği’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.