Eski bir köy evinin şaşırtıcı değişimi

Bugün size aktaracağımız dönüşüm hikayesi İspanya’nın güzel şehri Barcelona’da geçiyor. Cabre i Diaz şirketine bağlı mimarlar tarafından dönüşümü gerçekleştirlen ev kırsal kesimde yer almakta. Tam bir Akdeniz köy evi havası taşıyan bu yapının dönüşüm hikayesine, şimdi gelin fotoğraflarımız eşliğinde biraz daha yakından bakalım.
Ele aldığımız ev yalnızca iki katlı değil, aynı zamanda iki caddeye bakan iki cephesi de var. Fotoğraflarda bunlardan ilkini görüyorusunuz. Binanın yenilenmeden sonraki halinde dış cephe boyası olarak siyah ve beyaz kullanılmış. Böylelikle bina göz alıcı renk kombinasyonuyla komşularından hemen bir bakışta ayrılıyor.
Bina baştan aşağı dönüştürülse bile yine de bazı tarihi ve yöresel özellik ve detayların korunmasına ve hatta kurtarılmasına özen gösterilmiş. Bunlardan biri de bu tarihi ahşap kapı. Küçük bir yenilenmeve ufak tefek düzenleme ve değişikliklerle eve karakter katan bu ayrıntı yine kendisine bir yer bulmayı ve kendini korumayı başarmış görünüyor.
Bu fotoğrafta evin bir uçtan bir uca olan kesitini görüyorsunuz. Yöresel mimari ve kültürel özelliklere uygun olarak evin içinde beyaz rengin hakim olacağını aslında bu fotoğrafa bakmadan da söyeleyebilmek mümkün. Ayrıca tavan tasarımının da çok karakteristik olduğunu yine bu fotoğraftan anlayabiliyoruz.
Bahsettiğimiz tavan tasarımı mutfakta da bulunmakta. Yine beyaz rengin domine ettiği mutfak oldukça modern bir görüntü çiziyor. Opak masanın şıklığı ise hayranlık uyandıracak cinsten. Aydınlık ve ferah görünen mutfak, doğal ışık yönünden zengin ve ölçek olarak da hiç küçük sayılamaz, mutfak açısından gerçekten her şey optimal görünüyor.
Birinci katta çalışma odası yer alıyor. Ne kadar aydınlık, ferah ve iç açan bir havası olduğunu siz de fotoğraftan görebiliyorsunuz. Ahşap ve beyaz kombinasyonunun mükemmel başarıldığı odada hem aydınlatma (doğal ve yapay) hem de evin diğer bölümlerinde olduğu gibi tavan tasarımı bir hayli ustaca tasarlanmış.
Bodrumda bir yatak odası. Hem fikir olarak hem de fotoğrafa baktığınızda oldukça sıradışı gözükse de mimarlar tarafından büyük bir başarı ve ustalıkla bu iş kotarılmışa benziyor. Her ne kadar adı bodrum olsa da kot farkından dolayı ana cephenin altında yer alan bu mekan, arka cephe düşünüldüğünde zemin katta yer alıyor ve böylece aydınlanma açısından herhangi bir sorun yaşanmıyor.
Fotoğrafta gördüğünüz banyoya evin yatak odasının yanından giriliyor, yani aynı kattalar. Dekorasyon ve tasarımdaki parlaklık, sadelik ve modernlik gerçekten göz kamaştırıcı. Bu başarılı dekorasyonla banyonun ölçek olarak küçük olmasından kaynaklana dezavantaj da böylelikle görsel bir şölenle birlikte avantaja dönüşüyor.
Evde bir garaj da mevcut. Garajı gösteren görselimize baktığımızda, az önce yatak odasını tanıtırken bahsettiğimiz kot farkını da daha rahat kavramanız mümkün oluyor. Evin tüm diğer bölümlerinde olduğu gibi burada da aydınlatma başarısı göze çarpıyor, özellikle garajın içinde kullanaılan led ışıklar, metalik unsurlara harika uyum sağlamış.
Bu da az önceki fotoğrafta yer alan garaj ve merdivenlere üstten bir bakış: Bu sayede evin meyve bahçesini de görebilmek mümkün. Akdeniz’de böyle lüks bir evde yaşayıp da bir bahçeye sahip olmamak da olmazdı doğrusu. Meyve bahçesiyle birlikte biz de evin tanıtmının sonuna yaklaşıyoruz.
Bugün ele aldığımıza çok benzeyen başka dönüşüm hikayelerini sitemizde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi olan ve ‘İnanılmaz bir dönüşüm geçiren bir kır evi’ başlığını taşıyan yazımız da ilginizi çekecektir diye düşünüyoruz.