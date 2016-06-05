Eski bir köy evinin şaşırtıcı değişimi

Bodrumda bir yatak odası. Hem fikir olarak hem de fotoğrafa baktığınızda oldukça sıradışı gözükse de mimarlar tarafından büyük bir başarı ve ustalıkla bu iş kotarılmışa benziyor. Her ne kadar adı bodrum olsa da kot farkından dolayı ana cephenin altında yer alan bu mekan, arka cephe düşünüldüğünde zemin katta yer alıyor ve böylece aydınlanma açısından herhangi bir sorun yaşanmıyor.