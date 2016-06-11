Sıradan bir terastan lüks bir açıkhava yaşam alanına dönüşüm

Bugün bir konutun dış mekanlarında gerçekleştirilen muhteşem bir değişime tanık olacağız. Sıradan, kendine has bir karakteri olmayan, sıkıcı ve tüm bu nedenler ile bir miktar sevimsiz bir terasın aslında nasıl da bir potansiyel taşıdığını göreceğimiz bu dönüşüm hikayesi ufak da olsa bir terası olan okuyucularımız için muhteşem fikirler barındırıyor. Küçük, sevimsiz bir alanın komple değiştirilerek cennetten bir köşe haline getirilebileceğini ve çirkin mekanlara mahkum olmadığımızı bu dönüşüm sayesinde bir kez daha anlamış olacağız. Bakalım Couchey'li iç mimarlık firması AD2 tarafından gerçekleştirilen bu dönüşüm nasıl olmuş.
Oldukça geniş olmakla birlikte son derece sıkıcı, hiçbir özelliği bulunmayan, bej rengi içinde boğulup kalmış bir teras görüyoruz. Potalsiyeli var ancak kullanılmamış. Demode zemin fayansları, sıradan ve birbiri ile uyumsuz bahçe mobilyaları, eskimiş bez bir gölgelik bu güzelim alanı kasvetli ve sevimsiz bir hale sokmuş.
Evet, burası aynı teras! Demode zemin fayanaları pırıl pırıl cilalı, şık, açık havaya uygun malzeme ile imal edilmiş ahşap rabıta ile kaplanmış. Eğer dikkat ederseniz, eski sandalyelerden düzgün ve tarz sahibi olan metal ve hasır karışımlı modeller tadilattan sonra da kullanılmış, plastik olanlar ise elden çıkarılmış. Ayrıca, son dönemin teras dekorasyonu modalarından biri olan dev saksılarda büyük bitkiler de terasa yerleştirilmiş. Yalnızca teras zemininde değil, bahçede de bazı değişikler yapılmış, peyzaj komple değiştirilmiş.
Bu fotoğrafta çift renkli fayanslar oldukça belirgin br biçimde görünüyor. Bir dönemin popüler zemin döşeme malzemesi olmakla birlikte günümüzde popülerliğini çoktan yitirmiş ve bulunduğu mekana demode bir hava veriyorlar.
Terasın oldukça geniş olmasının yanı sıra bir miktar da genişletilebilir olmasından faydalanan iç mimarlar bu alana hem masa ve sandalye takımını hem de modern, rattan bir köşe koltuk takımını yerleştirebilmiş. Lüks ve konforlu görünümleri ile son dönemin en popüler açık hava mobilyalarından olan L köşe koltuklarla ilgili yazımız ve güzel örnekler için ’Köşe koltuklar teraslara taşındı’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Ve işte sürpriz! Bu konutun bir de kendi özel yüzme havuzu var. Yüksek çit bitkileri ile komşu bahçelerden ayrılan bahçenin içerisinde bir de özel yüzme havuzu bulunuyor. Terasla ve bahçeyle birlikte tadilat geçiren bir diğer alan olan bu yüzme havuzu da güncel trendlere uygun bir şekilde dönüşüm geçirmiş ve çevresi gri, mat, geniş seramik karolar ile döşenmiş.
Bu açıdan baktığımızda yapılan tüm çalışmayı bir arada olacak şekilde görebiliyoruz. Teras, bahçe ve havuz kenarını kapsayan geniş çaplı bi tadilat sonrasında son derece şık, mpdern ve lüks görünümlü bir açık hava yaşam alanı ortaya çıkmış. Merdiven de dahil olacak şekilde tüm veranda sıcak tonda bir renge sahip, pırıl pırıl çilalı ahşap rabıta ile kaplanmış, havuz çevresi mat, gri seramik karolar ile kaplanmış, peyzaj düzenlemiş olduğu gibi değiştirilmiş ve çok sulama isteyen çim yerine az sulamaya uygun, daha tropik bitkiler ekilmiş.
Teras yalnızca gündüzleri değil, geceleri de rahatlıkla kullanılabilsin diye güzel bir aydınlatma sistemi yapılmış, aydınlatmaların bazıları ahşap zemine gömülerek yerden aydınlatma sağlanmış. Bu da mekana şık, özenli bir hava vermiş. Aydınlatma yalnızca konfor için değil, güzel bir görünüm oluşturmak için de çok önemli. Sıradan, bir iki labma yerine profesyoneller tarafından gerçekleştirilecek bir aydınlatma çalışması mekanların atmosferini tamamen değiştirebilecek düzeyde değişiklik yaratabilmektedir.