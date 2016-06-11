Sıradan bir terastan lüks bir açıkhava yaşam alanına dönüşüm

Bugün bir konutun dış mekanlarında gerçekleştirilen muhteşem bir değişime tanık olacağız. Sıradan, kendine has bir karakteri olmayan, sıkıcı ve tüm bu nedenler ile bir miktar sevimsiz bir terasın aslında nasıl da bir potansiyel taşıdığını göreceğimiz bu dönüşüm hikayesi ufak da olsa bir terası olan okuyucularımız için muhteşem fikirler barındırıyor. Küçük, sevimsiz bir alanın komple değiştirilerek cennetten bir köşe haline getirilebileceğini ve çirkin mekanlara mahkum olmadığımızı bu dönüşüm sayesinde bir kez daha anlamış olacağız. Bakalım Couchey'li iç mimarlık firması AD2 tarafından gerçekleştirilen bu dönüşüm nasıl olmuş.