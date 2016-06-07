Anında kopya çekebileceğiniz 9 avlu ve teras fikri

Yaz günlerinde güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için, en ideal mekanlardan biri teraslardır. Avlular ve teraslar, temiz hava almak için ideal alanlar olduğu gibi, oturma dinlenme alanları olarak da dekore edilebilir. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel avluyu tanıtacağız. Teras ve avluların istenildiğinde kış aylarına hazırlık amaçlı kapatılabildiği düşünülürse, hem yaz hem de kış aylarının vazgeçilmez dinlence alanları olarak değerlendirilebilir. Konuklarınızı ağırlamak için teraslarını, kullanım amaçlarına göre bölümlere ayırarak dekore edebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla beklemeden sizin için seçtiğimiz 9 muhteşem avlunun görsellerini incelemeye başlayabiliriz.