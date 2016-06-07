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Anında kopya çekebileceğiniz 9 avlu ve teras fikri

Meral Eser Meral Eser
Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo Bahçe
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Yaz günlerinde güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için, en ideal mekanlardan biri teraslardır. Avlular ve teraslar, temiz hava almak için ideal alanlar olduğu gibi, oturma dinlenme alanları olarak da dekore edilebilir. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel avluyu tanıtacağız. Teras ve avluların istenildiğinde kış aylarına hazırlık amaçlı kapatılabildiği düşünülürse, hem yaz hem de kış aylarının vazgeçilmez dinlence alanları olarak değerlendirilebilir. Konuklarınızı ağırlamak için teraslarını, kullanım amaçlarına göre bölümlere ayırarak dekore edebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla beklemeden sizin için seçtiğimiz 9 muhteşem avlunun görsellerini incelemeye başlayabiliriz.

Tropikal stil ve doğal taş

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Akdeniz Evler
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Farklı stilleri bir araya getirebilir, kendinize özgü tarzınızı yaratabilirsiniz. Doğal taş dokusu gerek duvar dekorlarında, gerekse döşeme zemininde estetik sonuçlar veriyor.

Teras alanında oturma alanı

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor Modern Bahçe
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

Eğer bahçe ve teraslarınıza yepyeni bir görünüm vermek istiyorsanız, zarafet ve estetiğin buluştuğu bu avlu modelini inceleyebilirsiniz. Özellikle konuklarınız için, sıcak yaz akşamlarında ferah ve konforlu bir alan sunmak isteyenlere, modern ve şık bir teras alanı sunuyor. Dinlenme, oturma ve yemek alanı için ihtiyaç duyulan her şey bir arada. Zarafet unsurlarından modern ve konforlu bahçe mobilyalarının yanı sıra, yapı özellikleri itibariyle ahşabın dokusu ile rustik stil izler taşıyor.

Ahşabın sıcaklığı

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila Rustik Bahçe Yeşil
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

Havuzlu bir bahçeli eve ne dersiniz? Turkuaz ve yeşilin buluştuğu alanda, renklerle ahenk içeren ve ön plana çıkaran sıcak ahşap dokusu ise oldukça büyüleyici bir etki yaratıyor. homify'da  peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen, birçok özel bahçe modelini bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Her şey dahil!

Espaço Gourmet S|M, Argollo & Martins | Arquitetos Associados Argollo & Martins | Arquitetos Associados Tropikal Havuz
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados

Argollo & Martins | Arquitetos Associados
Argollo &amp; Martins | Arquitetos Associados
Argollo & Martins | Arquitetos Associados

Keyifli saatler geçirmek için havuz keyfi sunulan bir alanda güneşlenmek, soğuk içeceklerinizi yudumlamak hayaliniz olabilir. İç açan ferah bir bahçe alanını dekore etmek için fonksiyonel bir havuz, şezlonglar ve konforlu bir yemek alanı oluşturmak için kullanışlı bahçe mobilyaları tüm ihtiyacı karşılayabilir.

Dikey bahçe dekorları

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo Bahçe
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

Avlular genellikle ağaç ve süs bitkileri ile dizayn edilir. Duvar dekorları için ise, bahçenin geri kalanı ile uyum ve ahenk içeren dikey bahçe modelleri değerlendirilebilir. Günümüzde dikey bahçe modelleri hem doğal görünümüyle görenleri büyülüyor, hem de bakımı artık daha kolay.

Bahçe ile bütünleşen teras

Casa Clemente, Juan Carlos Loyo Arquitectura Juan Carlos Loyo Arquitectura Modern Evler
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura
Juan Carlos Loyo Arquitectura

Eğer şehirde yaşıyorsanız, bahçe dekorasyonunu sadece istediğiniz atmosferi yaratmak üzere tasarlayabilirsiniz. Doğal taş dokuları, ağaçlar, ve bitkiler istenilen algıyı yaratmanıza, şehirden uzakta bir yerlerde olmanızı hissettirmeye yardımcı olabilir. Her zaman için beton zeminlere gerek duyulmadan, toprak, kum gibi malzemelerle yürüme alanları oluşturulabilir.

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Şömine keyfi ve aydınlatma unsurları

homify Klasik Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bir bahçe ve teras için doğru ve ölçülü aydınlatmanın önemi ayrıdır. Yaz akşamlarını keyifli geçirmek isteyenler için ışıklandırma unsurları, ihtiyaca ve kullanım amaçlarına göre bölümlere ayrılarak aydınlatılır. Şömine keyfi ise bu avlu dekorasyonunun enfes fikirlerinden sadece biri. Davetkar bir görünüm elde etmek için bahçede şömine keyfi, göze hitap eden bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Fonksiyonel pergola sistemleri

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

Yaz aylarında güneşten korunarak, hem şık hem de ferah bir alan sunmak mümkün. Pergola kullanımı estetik olduğu kadar fonksiyonel özellikler de barındırıyor. Belki de ihtiyacınız olan şey, şık ve modern bir pergola modeli.

Modern ve şık

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura Modern Evler
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

Göz alıcı bir bahçe dekorasyonu için, süs bitkileri, taş kaplama ve ahşap doku kadar, ışıklandırma, doku, renklerin önemi vardır, bir bahçe alanının atmosferini tamamen değiştirebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Teras dekorasyonu için en gösterişli modeller’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Tarihi taş binada inanılması güç dönüşüm
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