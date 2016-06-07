Anında kopya çekebileceğiniz 9 avlu ve teras fikri

Yaz günlerinde güneşin keyfini çıkarmak isteyenler için, en ideal mekanlardan biri teraslardır. Avlular ve teraslar, temiz hava almak için ideal alanlar olduğu gibi, oturma dinlenme alanları olarak da dekore edilebilir. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel avluyu tanıtacağız. Teras ve avluların istenildiğinde kış aylarına hazırlık amaçlı kapatılabildiği düşünülürse, hem yaz hem de kış aylarının vazgeçilmez dinlence alanları olarak değerlendirilebilir. Konuklarınızı ağırlamak için teraslarını, kullanım amaçlarına göre bölümlere ayırarak dekore edebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla beklemeden sizin için seçtiğimiz 9 muhteşem avlunun görsellerini incelemeye başlayabiliriz.
Farklı stilleri bir araya getirebilir, kendinize özgü tarzınızı yaratabilirsiniz. Doğal taş dokusu gerek duvar dekorlarında, gerekse döşeme zemininde estetik sonuçlar veriyor.
Eğer bahçe ve teraslarınıza yepyeni bir görünüm vermek istiyorsanız, zarafet ve estetiğin buluştuğu bu avlu modelini inceleyebilirsiniz. Özellikle konuklarınız için, sıcak yaz akşamlarında ferah ve konforlu bir alan sunmak isteyenlere, modern ve şık bir teras alanı sunuyor. Dinlenme, oturma ve yemek alanı için ihtiyaç duyulan her şey bir arada. Zarafet unsurlarından modern ve konforlu bahçe mobilyalarının yanı sıra, yapı özellikleri itibariyle ahşabın dokusu ile rustik stil izler taşıyor.
Havuzlu bir bahçeli eve ne dersiniz? Turkuaz ve yeşilin buluştuğu alanda, renklerle ahenk içeren ve ön plana çıkaran sıcak ahşap dokusu ise oldukça büyüleyici bir etki yaratıyor. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen, birçok özel bahçe modelini bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Keyifli saatler geçirmek için havuz keyfi sunulan bir alanda güneşlenmek, soğuk içeceklerinizi yudumlamak hayaliniz olabilir. İç açan ferah bir bahçe alanını dekore etmek için fonksiyonel bir havuz, şezlonglar ve konforlu bir yemek alanı oluşturmak için kullanışlı bahçe mobilyaları tüm ihtiyacı karşılayabilir.
Avlular genellikle ağaç ve süs bitkileri ile dizayn edilir. Duvar dekorları için ise, bahçenin geri kalanı ile uyum ve ahenk içeren dikey bahçe modelleri değerlendirilebilir. Günümüzde dikey bahçe modelleri hem doğal görünümüyle görenleri büyülüyor, hem de bakımı artık daha kolay.
Eğer şehirde yaşıyorsanız, bahçe dekorasyonunu sadece istediğiniz atmosferi yaratmak üzere tasarlayabilirsiniz. Doğal taş dokuları, ağaçlar, ve bitkiler istenilen algıyı yaratmanıza, şehirden uzakta bir yerlerde olmanızı hissettirmeye yardımcı olabilir. Her zaman için beton zeminlere gerek duyulmadan, toprak, kum gibi malzemelerle yürüme alanları oluşturulabilir.
Bir bahçe ve teras için doğru ve ölçülü aydınlatmanın önemi ayrıdır. Yaz akşamlarını keyifli geçirmek isteyenler için ışıklandırma unsurları, ihtiyaca ve kullanım amaçlarına göre bölümlere ayrılarak aydınlatılır. Şömine keyfi ise bu avlu dekorasyonunun enfes fikirlerinden sadece biri. Davetkar bir görünüm elde etmek için bahçede şömine keyfi, göze hitap eden bir alternatif olarak değerlendirilebilir.
Yaz aylarında güneşten korunarak, hem şık hem de ferah bir alan sunmak mümkün. Pergola kullanımı estetik olduğu kadar fonksiyonel özellikler de barındırıyor. Belki de ihtiyacınız olan şey, şık ve modern bir pergola modeli.
Göz alıcı bir bahçe dekorasyonu için, süs bitkileri, taş kaplama ve ahşap doku kadar, ışıklandırma, doku, renklerin önemi vardır, bir bahçe alanının atmosferini tamamen değiştirebilir.
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