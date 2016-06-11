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Hiç aklınıza gelmeyecek 9 dahice dekorasyon fikri

Özlem K. Özlem K.
pabellon de caza en la Despeñaperros , interiorismo estudio apunto interiorismo estudio apunto Rustik Bahçe
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Dekorasyon konusunda bazen kendimizi basit kalıplar içine sıkışmış halde buluyoruz ve bu kalıpları bir türlü kıramıyoruz. Bazı değişiklikler yapmak istiyor ancak değişikliği mobilyaların yerini, döşemesini değiştirip, aksesuarlarla oynarak yapmayı yetersiz buluyoruz. İhtiyacımız olan daha çarpıcı, fark yaratan, kimi zaman işlevsel olarak kolaylık sağlayacak kimi zamansa yalnızca dekoratif olarak  şekilde ezberimizi bozacak bir değişiklik oluyor. Bugünkü yazımız dekorasyonunda sıra dışı değişiklikler yapmak isteyen ancak biraz ilhama ihtiyacı olan okuyucularımız için ilgi çekici olacak. Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerdinden iç mimar ve dekoratörlerin gerçekleştirdiği çalışmalardan derlediğimiz bu yazımızda dekorasyon konusunda sıradanlığın dışına çıkabilmek için bazı ipuçları bulacağız.

İşlevsel bir örnek: Dolap şeklinde merdivenaltı

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

İlk örneğimiz evinde merdiven olan okuyucularımız için. Merdiven altları kullanımı en zor alanlardan bir ve çoğu kez ya tamamen ölü alan olarak bırakılıyorlar ya da dip kısımlarına olan erişim zorluğu nedeniyle atıl kalıyorlar. Oysaki tıpkı yeni nesil mutfak dolaplarında da uygulandığı üzere, öne doğru çekince komple dışarı çıkabilecek kiler tarzı bir yapı ile bu alanlar son derece kullanışlı bir hal alabilirler. Herhangi bir hazır mutfak firmasının yerine göre kolaylıkla tasarlayıp uygulayabileceği böylesi bir çalışma ihtiyaçlara göre de şekillendirilebilir.

Tavan ve duvar panelleri ile aydınlatma

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Çocuk Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

LED şerit aydınlatmaların yeri yalnızca mutfak tezgahı aydınlatması ile sınırlı olmak zorunda değil. Duvara ve tavana yerleştirilebilecek panellerin arkasına gizlenmiş aydınlatma sistemleri sayesinde hem gözü ragatsız etmeyen iyi bir ışık yapakamış oluruz hem de sıra dışı, güzel bir dekor. Arzu edilirse, tıpkı bu çocuk yatak odasında da uygulandığı şekilde, bu paneller belirli bir konsept dahilinde tasarlanabilir.

Salonda tavan dekorasyonu

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Tavan dekorasyonu pek alışık olmadığımız dekor biçimi. Genelde evlerimizin zeminleri ve duvarları ile daha çok ilgiliniyoruz, iş tavana geldi mi, en iyi ihtimaller kartonpiyer uygulaması yapılmış bir alana avizemizi asıp geçiyoruz. Oysa, günümüzde aydınlatma sistemleri ile entegre bir biçimde son derece değişik tavan dekorasyon uygulamaları da var. Evinde ezber bozan bir değişiklik yaratmak isteyenler için bire bir!

Tavanda yıldızlar

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bir başka tavan dekorasyonu projesi ise fotoğrafta da gördüğümüz üzere, tavanda yapılacak sıra sışı bir aydınlatma çalışması ise gece gökyüzünü tavanımıza taşımak. Böyle bir çalışma fotopğraftaki örnekte de olduğu üzere banyoda yapılabileceği gibi, yatak odasında da muhteşem sonuç verecektir. Tek yapmanız gereken profesyonel aydınlatma firmaları ile irtibata geçmek.

Sulaltında görünen bir banyo

Banyo Tasarımları, Kardesler Mermerit Kardesler Mermerit Modern Banyo
Kardesler Mermerit

Banyo Tasarımları

Kardesler Mermerit
Kardesler Mermerit
Kardesler Mermerit

Bazen basit fikirler boylarının çok üzerinde büyük değişikliklere sebep olabilirler. Banyonuzdaki zemin ve duvar kaplamasına bir parça tasarım katmak da aslında gayet basit, üstelik uygulanması da bir o kadar kolay. Öyle ki sıradan bir banyo zemini ya da duvarı kaplaması yapmaktan hiçbir farkı yok böyle bir tasarımı uygulamanın. Ama yarattığı duygu gerçekten paha biçilmez. 

Fıçıdan oturma grubu

Fufluns, arredi in barrique, IEP! Design IEP! Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
IEP! Design

IEP! Design
IEP! Design
IEP! Design

Son derece basit ancak çarpıcı bir çalışma ise eski fıçılardan yapılabilecek sevimli bir oturma grubu. Bu oturma grubu tamamen alakasız gibi görünen malzemelerden aslında muhteşem dekoratif ürünlerin çıkabileceğine dair muhteşem bir örnek. Yapmamız gereken tek şey gözlerimizi ve elbette beynimi açık tutmak. :)

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Dikey bahçeler

Bahcesehir Ece Botanik BahçeBitki & Çiçekler
Ece Botanik

Bahcesehir

Ece Botanik
Ece Botanik
Ece Botanik

Pek çok şehirde artık toprak görmek bile mucize kabilinden bir olay haline geldi. Öyle ki yeni nesiller kırlara çıkmadan yeşili, doğayı, toprağı tanıyamaz durumdalar. Maalesef bu konuda yapacak çok fazla bir şey yok. Ama betonun hakim olduğu şehir merkezlerinde ve hatta kapalı mekânlarda bile size bir parça yeşille nefes aldıracak harika bir fikir var: Dikey bahçeler. Özel olarak tasarlanan ve her türden duvara uygulanabilen bu tasarım harikası dikey bahçeler, aynı zamanda çok çeşitli bitkileri de bünyesinde taşıyor.

Paletten mobilyalar

pabellon de caza en la Despeñaperros , interiorismo estudio apunto interiorismo estudio apunto Rustik Bahçe
interiorismo estudio apunto

interiorismo estudio apunto
interiorismo estudio apunto
interiorismo estudio apunto

Son derece ucuz, son derece basit ulaşılabilir bir malzeme: Palet. Endüstride kullanılan yeni ya da eski paletlerden yapılabilecek o kadar fazla mobilya ve aksesuar var ki! homify sayfalarından onlarca farklı örneğe ve hatta nasıl yapılması gerektiğini anlatan bilgilendirici sayfalara ulaşabilirsiniz. İşte birkaç tanesi:

Paletten mobilyaya

Paletlerle ne tip mobilyalar yapabilirim? 

Düşük maliyetle dekorasyon için palet kullanım yöntemleri

Peki ya eski bir boyacı merdivenine ne dersiniz?

Escalera de pintor vintage, Ein Mamëll Ein Mamëll Oturma OdasıRaflar
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

Eklekletik stilde dekorasyondan hoşlanıyorsanız işte size muhteşem bir fikir! Eski, boya lekeleri ile zamanın izlerini üzerinde taşıyan, eski varlık nedeni yok edilmemiş, aksine bir özellik olarak kullanılmış bu merdivenin basamaklarına birer raf yerleştirilmiş ve artık sıra dışı, hikayesi olan bir raf sistemi olarak hayatına devam ediyor.

Akdeniz kıyılarından göz alıcı mutfaklar
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