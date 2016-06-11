Hiç aklınıza gelmeyecek 9 dahice dekorasyon fikri

Pek çok şehirde artık toprak görmek bile mucize kabilinden bir olay haline geldi. Öyle ki yeni nesiller kırlara çıkmadan yeşili, doğayı, toprağı tanıyamaz durumdalar. Maalesef bu konuda yapacak çok fazla bir şey yok. Ama betonun hakim olduğu şehir merkezlerinde ve hatta kapalı mekânlarda bile size bir parça yeşille nefes aldıracak harika bir fikir var: Dikey bahçeler. Özel olarak tasarlanan ve her türden duvara uygulanabilen bu tasarım harikası dikey bahçeler, aynı zamanda çok çeşitli bitkileri de bünyesinde taşıyor.