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5 çarpıcı çatı katı dekorasyonu

Homify Homify
UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign İskandinav Yatak Odası
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Ev dekorasyonu hakkında araştırmaya başladığınızda, banyodan mutfağa, salondan çalışma odasına kadar bütün odalarla ilgili dekorasyon önerilerine hemen her yerde rastlayabilirsiniz. Bir odanın nasıl dekore edilmesi gerektiğini stil ve renk dengesini de göz önünde bulundurarak, bütün incelikleri ile anlatan fikir yazıları bulabilirsiniz. Ancak tavan arası ya da çatı katı olarak bilinen alanın dekorasyonu konusunda çok fazla öneriye rastlamayabilirsiniz. Özellikle büyük evlerde çatı katı bir oda olarak değil de, kiler gibi ya da kalabalık odası gibi değerlendirilebiliyor. Oysa ki çatı katı gibi farklı ve nitelikli bir mimariye sahip olan bir alanı oda olarak değerlendirmek muhteşem sonuçlar yaratabilir. Sıkı bir bakım ve stil sahibi bir dekorasyon ile en karanlık ve işe yaramaz gibi görünen çatı katlarını bile mükemmel odalara dönüştürebilirsiniz. Bir çatı katını, yatak odası, çalışma odası, giyinme odası, dinlenme odası olarak rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Çatı katı evin en üst katında bulunan ve ulaşması en zor olan oda olduğundan yatak odası olarak kullanmak iyi bir fikir olabilir. Eğer çatı katınızın açıldığı bir teras veya balkon varsa çok daha muhteşem dekorasyon fikirleri için zemininiz var demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızı çatı katı dekorasyonuna ayırıyoruz. Eğer evinizde değerlendirilmemiş bir çatı katı varsa bu dekorasyon önerileri çok işinize yarayabilir. Göz alıcı dekorasyonları ile evlere değer katan bu çatı katı dekorasyon örneklerine bayılacaksınız.

Çatı katı dekorasyonuna başlamadan önce çatınızın iç ve dış bakımını yaptırmak istiyorsanız veya çatınız hakkında bir profesyonel desteğine ihtiyacınız varsa homify çatı ustalarına danışabilirsiniz.

Çatı katı yatak odaları

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Yatak Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Yatak odaları genelde ev sahibinin özel alanı olduğundan misafirlere pek açılmazlar, bu nedenle evin plan olarak daha kuytu bir yerinde konumlanmış olması tercih edilebilir. Çatı katlarının bu tercih için ideal konum olduğunu söyleyebiliriz. Çatı katına uygulanan yatak odası dekorasyonlarına birkaç örneği bu yazımızda bulabilirsiniz. Daha fazla örnek için diğer yatak odası dekorasyon önerilerimize de göz atabilirsiniz. Bu çatı katında ahşap ve taş malzemelerin kullanıldığı bir yatak odası dekorasyonu oluşturulmuş. Ayrıca yuvarlak yatak kullanılarak sıra dışı bir güzellik yaratılmış.

Teraslı çatı katı

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Eğer çatı katınız terasa ya da balkona açılıyorsa onu çok daha kullanışlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Örneğin bir çalışma ya da dinlenme odası olarak dekore edebilirsiniz, hatta oturma odası olarak bile kullanılabilecek bir alandır. Bu dekorasyonda çatı katında bulunan terasın ferforje masa sandalye takımı ile nasıl güzelleştiğine bir bakın. Teras dekorasyonları için daha fazla örnek görmek istiyorsanız “Rüya gibi 9 muhteşem avlu ve teras modeli” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Cam zemin uygulaması

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign İskandinav Yatak Odası
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

Yatak odası olarak düzenlenen bu çatı katında onu benzerlerinden ayıracak bir özellik göze çarpıyor. Zemine uygulanan cam bölme sayesinde alt katlarla birleştirilen çatı katı son derece şık bir dekorasyona sahip. Ahşap malzemenin ve kalın strüktürlerin gri renklerle buluşturulduğu bu dekorasyon göz alıcı bir güzelliğe sahip.

Ferah bir dekor

Abitazione Privata, Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati

Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati

Teraslı çatı katına bir diğer güzel örnek de oturma odası dekorasyonu olabilir. Bu tasarımda terasla birleştirilen oturma odasının son derece geniş ve ferah bir yapı kazandığını görebilirsiniz. Dekorasyonda önceliğiniz ferahlık ve aydınlıksa bu tasarımdan alacağınız çok fikir olacak.

Mini ev

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani İskandinav Oturma Odası
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

Çatı katını yalnızca evin bir parçası olarak düşünmeyin. Başlı başına bir ev olarak da çatı katlarına rastlayabiliyoruz. Çatılı bir apartman dairesinin son katı olan bu örnekte, küçük bir alanın nasıl etkili bir şekilde kullanıldığını görebilirsiniz.

Sade ve şık bir apartman dairesi
Bu çatı katı dekorasyon önerilerini siz nasıl buldunuz?

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