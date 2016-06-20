5 çarpıcı çatı katı dekorasyonu

Ev dekorasyonu hakkında araştırmaya başladığınızda, banyodan mutfağa, salondan çalışma odasına kadar bütün odalarla ilgili dekorasyon önerilerine hemen her yerde rastlayabilirsiniz. Bir odanın nasıl dekore edilmesi gerektiğini stil ve renk dengesini de göz önünde bulundurarak, bütün incelikleri ile anlatan fikir yazıları bulabilirsiniz. Ancak tavan arası ya da çatı katı olarak bilinen alanın dekorasyonu konusunda çok fazla öneriye rastlamayabilirsiniz. Özellikle büyük evlerde çatı katı bir oda olarak değil de, kiler gibi ya da kalabalık odası gibi değerlendirilebiliyor. Oysa ki çatı katı gibi farklı ve nitelikli bir mimariye sahip olan bir alanı oda olarak değerlendirmek muhteşem sonuçlar yaratabilir. Sıkı bir bakım ve stil sahibi bir dekorasyon ile en karanlık ve işe yaramaz gibi görünen çatı katlarını bile mükemmel odalara dönüştürebilirsiniz. Bir çatı katını, yatak odası, çalışma odası, giyinme odası, dinlenme odası olarak rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Çatı katı evin en üst katında bulunan ve ulaşması en zor olan oda olduğundan yatak odası olarak kullanmak iyi bir fikir olabilir. Eğer çatı katınızın açıldığı bir teras veya balkon varsa çok daha muhteşem dekorasyon fikirleri için zemininiz var demektir. Homify ekibi olarak bu yazımızı çatı katı dekorasyonuna ayırıyoruz. Eğer evinizde değerlendirilmemiş bir çatı katı varsa bu dekorasyon önerileri çok işinize yarayabilir. Göz alıcı dekorasyonları ile evlere değer katan bu çatı katı dekorasyon örneklerine bayılacaksınız.

Çatı katı dekorasyonuna başlamadan önce çatınızın iç ve dış bakımını yaptırmak istiyorsanız veya çatınız hakkında bir profesyonel desteğine ihtiyacınız varsa homify çatı ustalarına danışabilirsiniz.