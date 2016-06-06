Tarihi taş binada inanılması güç dönüşüm

Restorasyon, mimari ve iç mimarinin oldukça özel bir alanı. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki yapıların orijinal özellikleri korunarak yeniden hayata döndürülmeleri bir hayli meşakkatli ve çoğu durumda büyük bir sabır gerektiren farklı bir iştir. Ancak bu kıymetli ve uzun vadeli emek türü, pek çok durumda büyük maliyetlere sebep olduğu için eski yapıların dönüşümü de genellikle oldukça yavaş gerçekleştirilir. Öte yandan emek, zaman ve para maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun, birkaç yüz yıl önce inşa edilmiş bir yapının adeta sıfır bir bina gibi yeniden hayata dönmesi, paha biçilmesi güç bir güzelliktir. Bu yazımızın konusu olan tarihi taş bina, işte bu muhteşem restorasyon projelerinden biri sayesinde ikinci baharına kavuşmuş ve gerçekten inanılması güç bir dönüşüm geçirmiş oldukça eski bir yapı. Dilerseniz bu dikkat çekici binaya ve geçirdiği dönüşüme biraz daha yakından bakalım.