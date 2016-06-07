Kent estetiği ve konforunu kıra taşıyan 8 ev

Evden çalışma, uzaktan çalışma gibi iş yaşantısı için görece yeni kavramların hayatımızın içine giderek daha fazla girmesiyle birlikte, özellikle bazı meslek grupları için ilginç yaşamsal alternatifler ortaya çıkmaya başladı. Ofis hayatına ve mesai saatlerine bağımlılıktan kurtulan bu meslek grupları arasında da stresli kent yaşantısından kaçıp daha sakin lokasyonlara, hatta köylere giderek başka bir hayat kurma fikrinin giderek bir eğilim haline geldiğini söylemek mümkün. Uzaktan çalışmanın giderek daha fazla sektörde yaygın hale gelmesiyle de bu eğilimin güçleneceğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan kent yaşantısının sunduğu konfor ve olanaklara alışmış bu kitle, kırsal bölgelerde kuracağı hayatta da hiç şüphesiz bu aynı imkânları arayacaktır. Neyse ki bugünün mimarisinde ve inşaat sektörünün gelişen olanakları arasında, bu tür ihtiyaçlara yanıt üretmek artık hiç zor değil. Bu yazımızda sizler için kent estetiğini ve konforunu kırsal bölgelere taşıyan ve büyük şehirlerde yaşamak durumunda olan hemen herkesin hayranlığını kolayca kazanabilecek güzellikte sekiz evden oluşan bir derleme yaptık.
Çocuklar kağıt kalemle ilk tanıştıkları dönemlerde dağlardan, güneşten, birkaç ağaç ve bir evden oluşan manzara resimleri çizerler. Her nedense bu standart formülü her çocuğun resimlerinde görmek mümkündür. Bu manzaralardaki evlerin de genellikle belli bir standardı vardır. Almanya'da bulunan bu şık kır evi işte bu resimlerden çıkmış, bir çocuğun hayallerinden fırlamış gibi görünüyor. Evi karakterize eden ana unsurun ön cephesindeki simetrik yerleşimle bahçesindeki görece dağınık peyzajın oluşturduğu kontrast olduğunu söylemek mümkün.
Fransa'da bulunan bu ev ise ilginç ahşap mimarisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kırsal bölgelerde görmeye alışkın olmadığımız modern mimari üslup, aynı zamanda çevresiyle de güzel bir uyum sergiliyor.
Sade ve şık bir bahçe düzenlemesine sahip bu evde, Orta Avrupa'da sıkça rastlanan bir çatı mimarisi kullanılmış. Buna karşın şehir merkezlerinde ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde görmeye alışkın olmadığımız adeta saydam denebilecek bir tasarıma da sahip. Evin doğrudan bahçeye bakan cephesi neredeyse bütünüyle cam kaplı. Böylesine tenha ve sakin bölgelerde mahremiyet ihtiyacının şehirlere göre bir hayli düşük olduğunu teslim etmek gerekiyor.
Tipik bir Akdeniz evinin karakteristik özelliklerini taşıyan bu ev de yine benzeri evlerin pek çoğu gibi şehir hayatını kolay kolay aratmayacak bir konfor düzeyi sunuyor.
Çatısı neredeyse zemine kadar inen ve bir cephesi adeta büyük bir mağazanın vitrini gibi bütünüyle cam kaplı olan bu ilginç ev, aynı zamanda bahçe peyzajıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
İhtişamlı bir şeyin aynı zamanda küçük olduğunu söylemek kulağa biraz saçma geliyor olabilir. Ancak bu fotoğrafa biraz daha dikkatli bakarsanız ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacağınıza eminiz. Dik çatı eğimi ve gerek ön cephesindeki çatı penceresi ve gerekse de yan cephesindeki bölümlü cam kaplama ile ihtişam kavramıyla örtüşen bu yapı, aynı zamanda oldukça küçük ve ancak küçük bir aileye yetecek kadar alan sunuyor.
Adeta birbirine takılabilen küçük oyuncaklar gibi mükemmel bir şekilde hazırlanmış parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu harika ahşap evin prefabrik bir yapı olduğunu anlamak gerçekten de hiç kolay değil. Mimarisiyle olduğu kadar çevresiyle de göz kamaştıran bu evin de kent yaşamından bıkmış pek çok kişinin ilgisini fena halde çekeceğini söylemek yanlış olmaz.
Japonya denince aklımıza genellikle aşırı kalabalık şehirler ve küçücük evlerde yaşamaya çalışan insanlar gelir. Oysa Japonya'nın sanayiden uzaktaki kır bölgelerinde bambaşka bir hayat yaşanır. Doğayla iç içe sürüp giden bu hayatı yaşamak içinse geleneksel Japon mimarisini modern bir yorumla harmanlayan bunun gibi bir evden daha iyisini düşünmek güç.