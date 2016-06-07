Kent estetiği ve konforunu kıra taşıyan 8 ev

Evden çalışma, uzaktan çalışma gibi iş yaşantısı için görece yeni kavramların hayatımızın içine giderek daha fazla girmesiyle birlikte, özellikle bazı meslek grupları için ilginç yaşamsal alternatifler ortaya çıkmaya başladı. Ofis hayatına ve mesai saatlerine bağımlılıktan kurtulan bu meslek grupları arasında da stresli kent yaşantısından kaçıp daha sakin lokasyonlara, hatta köylere giderek başka bir hayat kurma fikrinin giderek bir eğilim haline geldiğini söylemek mümkün. Uzaktan çalışmanın giderek daha fazla sektörde yaygın hale gelmesiyle de bu eğilimin güçleneceğini söylemek yanlış olmaz. Öte yandan kent yaşantısının sunduğu konfor ve olanaklara alışmış bu kitle, kırsal bölgelerde kuracağı hayatta da hiç şüphesiz bu aynı imkânları arayacaktır. Neyse ki bugünün mimarisinde ve inşaat sektörünün gelişen olanakları arasında, bu tür ihtiyaçlara yanıt üretmek artık hiç zor değil. Bu yazımızda sizler için kent estetiğini ve konforunu kırsal bölgelere taşıyan ve büyük şehirlerde yaşamak durumunda olan hemen herkesin hayranlığını kolayca kazanabilecek güzellikte sekiz evden oluşan bir derleme yaptık.