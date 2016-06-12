Türkiye'den 12 şahane balkon tasarımı

Havaların güzelleşmesi ile birlikte açık alana çok daha fazla ihtiyaç duyarız. Eğer tatile gidemediyseniz nefes alacağınız tek yer bahçe ve balkonlar olur. Ancak özellikle şehir merkezinde yaşayanlar için bahçe sahibi olmak her zaman mümkün olamıyor maalesef. Bu sebeple balkonlar hayatımızda daha önemli bir rol üstleniyor. Peki günlük hayatın koşturmacasında biraz nefes alabileceğimiz balkonların tasarımı üzerine yeterince düşünüyor muyuz? Bu soruya yanıt olarak Türkiye'den 12 şahane balkon örneği derledik. Bu tasarımlara bakarak siz de balkonunuzu güzelleştirebilirsiniz.
İlk örneğimiz oldukça lüks döşenmiş bir dairenin geniş balkonu. Manzarasından ötürü üst katlarda olduğunu tahmin ettiğimiz daire, epey zevkli ve donanımlı görünüyor. Balkonu da adeta bir oturma odası gibi döşenmiş. Tuğla ile kaplı duvar balkona ayrı bir güzellik katmış. Büyük ve eski bir saat, çiçekler ve lambalar gibi çeşitli dekoratif objelerle süslenerek göze hitap edilmiş. Balkon mobilyaları ise sıcak havaya uygun olarak bahar çiçeği desenleriyle küçük sevimli modellerden seçilmiş. Koltukların yanında bulunan yemek masası tıpkı koltuklar gibi çiçek desenleriyle süslenmiş.
İlk örneğimiz her ne kadar bir apartman dairesi olsa da epey geniş bir balkona sahipti. Oysa bir çok apartmanda o kadar büyük balkonlar bulunmuyor ne yazık ki. Daha çok bu örnekte olduğu gibi küçük balkonlar var. Balkonum küçük diye üzülmeyin. Her balkon boyutuna uygun küçük oturma grupları bulmak mümkün. Üstelik buradaki can alıcı bir rengi varsa gayet cazip olabilir.
Teras diyebileceğimiz bu alan şeffaf camlarla kapatılmış. Yer zemininde işe sıcaklık veren ahşap kullanılmış. Kare şeklindeki terasın en güzel kısmı hiç şüphesiz romantik beyaz mobilyaları. Salıncakla birlikte epey davetkar.
Epey geniş bir alana sahip balkon yüksekte olmasından ötürü şahane bir manzaraya bakıyor. Mobilyalarda hasır malzeme ile cam kullanılmış. Balkonun yarısı beton duvar kalanı ise camla kaplı. Duvarlara L şeklindeki hasır koltuk takımı dayandırılmış. Camlı bölümde ise yine hasır masa sandalye takımı bulunuyor.
Epey yaratıcı ve özgün olan bu terasta neredeyse her şey doğal malzemelerden yapılma. Bu haliyle biraz derme çatma görünse de tamamen doğal bir ortam içerisinde bulunduğundan ötürü kesinlikle kötü görünmüyor.
Eğer bu resimdeki gibi minik bir balkonunuz varsa ve mobilyalarla daha da kapatmak istemiyorsanız yeşil bitkilerle süsleyebilirsiniz.
Küçük balkonlardan büyük örneklere… Epey geniş bir alana sahip bu balkon zemin katta bulunuyor. Ahşap kaplama zemini balkona sıcaklık katmış. Mobilya olarak beyaz ferforje masa sandalye takımıyla yine beyaz şemsiye kullanılmış.
Muhteşem deniz manzarasına bakan bu evde oturanlar çok şanslı. Bu büyüleyici manzarayı betonla kapatmamak için balkon duvarı olarak şeffaf cam tercih edilmiş. Mobilya olarak ise gök yüzü mavisi koltuklar çevre ile uyum sağlıyor. Sehpalarda bulunan küreler ise etkileyici unsurlardan yalnızca biri.
Çatısında ahşap pergola kullanılan teras baştan sona ahşap denebilir. Ancak kırmızı koltuklar ahşaptan rol çalarak göz alıcı rengiyle dikkatleri üstüne çekiyor. Alevli sehpa ise ilgi çekici.
Nefis bir şehir manzarasına bakan bu balkon dar bir alana sahip olsa da epey eşya barındırıyor. Gri koltuk sehpa takımına ince uzun bir yemek masası eşlik ediyor.
Oval hatlı bu balkon güzel deniz manzarasına bakan evlerden birine ait. Oval olmasından ötürü alışıldık balkonlardan farklı. Geniş bir alana sahip olmasına rağmen eşya ile tıkıştırılmamış. Oturup ayaklarınızı uzatacağını bir koltuk takımı yeterli görülmüş.
Hep şehir örnekleri verdik, oysa şehirden uzak tatil beldelerinde de güzel balkonlar bulunuyor. Tamamen ahşaptan yapılma bu balkonda yerel bir kahvaltı masası hazırlanmış.
Daha fazla balkon örneği incelemek isterseniz ’Yazın tadını doyasıya çıkaracağınız 10 balkon tasarımı’ başlığına bakabilirsiniz.