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Türkiye'den 12 şahane balkon tasarımı

nihal e. nihal e.
OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
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Havaların güzelleşmesi ile birlikte açık alana çok daha fazla ihtiyaç duyarız. Eğer tatile gidemediyseniz nefes alacağınız tek yer bahçe ve balkonlar olur. Ancak özellikle şehir merkezinde yaşayanlar için bahçe sahibi olmak her zaman mümkün olamıyor maalesef. Bu sebeple balkonlar hayatımızda daha önemli bir rol üstleniyor. Peki günlük hayatın koşturmacasında biraz nefes alabileceğimiz balkonların tasarımı üzerine yeterince düşünüyor muyuz? Bu soruya yanıt olarak Türkiye'den 12 şahane balkon örneği derledik. Bu tasarımlara bakarak siz de balkonunuzu güzelleştirebilirsiniz. 

​Güzel mobilya seçimi

Etiler Teras, İndeko İç Mimari ve Tasarım İndeko İç Mimari ve Tasarım Modern Balkon, Veranda & Teras
İndeko İç Mimari ve Tasarım

Etiler Teras

İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım
İndeko İç Mimari ve Tasarım

İlk örneğimiz oldukça lüks döşenmiş bir dairenin geniş balkonu. Manzarasından ötürü üst katlarda olduğunu tahmin ettiğimiz daire, epey zevkli ve donanımlı görünüyor. Balkonu da adeta bir oturma odası gibi döşenmiş. Tuğla ile kaplı duvar balkona ayrı bir güzellik katmış. Büyük ve eski bir saat, çiçekler ve lambalar gibi çeşitli dekoratif objelerle süslenerek göze hitap edilmiş. Balkon mobilyaları ise sıcak havaya uygun olarak bahar çiçeği desenleriyle küçük sevimli modellerden seçilmiş. Koltukların yanında bulunan yemek masası tıpkı koltuklar gibi çiçek desenleriyle süslenmiş.

​Küçük balkon

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz her ne kadar bir apartman dairesi olsa da epey geniş bir balkona sahipti. Oysa bir çok apartmanda o kadar büyük balkonlar bulunmuyor ne yazık ki. Daha çok bu örnekte olduğu gibi küçük balkonlar var. Balkonum küçük diye üzülmeyin. Her balkon boyutuna uygun küçük oturma grupları bulmak mümkün. Üstelik buradaki can alıcı bir rengi varsa gayet cazip olabilir.

​Romantik mobilya

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Teras diyebileceğimiz bu alan şeffaf camlarla kapatılmış. Yer zemininde işe sıcaklık veren ahşap kullanılmış. Kare şeklindeki terasın en güzel kısmı hiç şüphesiz romantik beyaz mobilyaları. Salıncakla birlikte epey davetkar.

​Çiçekler içinde

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Klasik Balkon, Veranda & Teras
Mimoza Mimarlık

BILGE & AHMET SEZER EVI

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Epey geniş bir alana sahip balkon yüksekte olmasından ötürü şahane bir manzaraya bakıyor. Mobilyalarda hasır malzeme ile cam kullanılmış. Balkonun yarısı beton duvar kalanı ise camla kaplı. Duvarlara L şeklindeki hasır koltuk takımı dayandırılmış. Camlı bölümde ise yine hasır masa sandalye takımı bulunuyor.

​Doğa ile uyumlu

Reflections Camp, badem ağacı badem ağacı Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
badem ağacı

Reflections Camp

badem ağacı
badem ağacı
badem ağacı

Epey yaratıcı ve özgün olan bu terasta neredeyse her şey doğal malzemelerden yapılma. Bu haliyle biraz derme çatma görünse de tamamen doğal bir ortam içerisinde bulunduğundan ötürü kesinlikle kötü görünmüyor.

​Bitkilerle süsleyin

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Eğer bu resimdeki gibi minik bir balkonunuz varsa ve mobilyalarla daha da kapatmak istemiyorsanız yeşil bitkilerle süsleyebilirsiniz.

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​Geniş balkon

Villa am schönsten See Bayerns, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur Modern Balkon, Veranda & Teras
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

Küçük balkonlardan büyük örneklere… Epey geniş bir alana sahip bu balkon zemin katta bulunuyor. Ahşap kaplama zemini balkona sıcaklık katmış. Mobilya olarak beyaz ferforje masa sandalye takımıyla yine beyaz şemsiye kullanılmış.

​Nefes kesen manzara

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Balkon, Veranda & Teras
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Muhteşem deniz manzarasına bakan bu evde oturanlar çok şanslı. Bu büyüleyici manzarayı betonla kapatmamak için balkon duvarı olarak şeffaf cam tercih edilmiş. Mobilya olarak ise gök yüzü mavisi koltuklar çevre ile uyum sağlıyor. Sehpalarda bulunan küreler ise etkileyici unsurlardan yalnızca biri.

​Kırmızı ahşap uyumu

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları homify Düz çatı bahçe dekorasyonu,peyzaj
homify

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları

homify
homify
homify

Çatısında ahşap pergola kullanılan teras baştan sona ahşap denebilir. Ancak kırmızı koltuklar ahşaptan rol çalarak göz alıcı rengiyle dikkatleri üstüne çekiyor. Alevli sehpa ise ilgi çekici.

​Şehir manzarası

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Modern Balkon, Veranda & Teras
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Decoratime

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Nefis bir şehir manzarasına bakan bu balkon dar bir alana sahip olsa da epey eşya barındırıyor. Gri koltuk sehpa takımına ince uzun bir yemek masası eşlik ediyor.

​Beyazlar içinde

VILLA SELIN SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Balkon, Veranda & Teras
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

VILLA SELIN

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Oval hatlı bu balkon güzel deniz manzarasına bakan evlerden birine ait. Oval olmasından ötürü alışıldık balkonlardan farklı. Geniş bir alana sahip olmasına rağmen eşya ile tıkıştırılmamış. Oturup ayaklarınızı uzatacağını bir koltuk takımı yeterli görülmüş.

​Kırsal tarz

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

Hep şehir örnekleri verdik, oysa şehirden uzak tatil beldelerinde de güzel balkonlar bulunuyor. Tamamen ahşaptan yapılma bu balkonda yerel bir kahvaltı masası hazırlanmış.

Daha fazla balkon örneği incelemek isterseniz ’Yazın tadını doyasıya çıkaracağınız 10 balkon tasarımı’ başlığına bakabilirsiniz.

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