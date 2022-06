Türkiye'den 12 şahane balkon tasarımı

İlk örneğimiz her ne kadar bir apartman dairesi olsa da epey geniş bir balkona sahipti. Oysa bir çok apartmanda o kadar büyük balkonlar bulunmuyor ne yazık ki. Daha çok bu örnekte olduğu gibi küçük balkonlar var. Balkonum küçük diye üzülmeyin. Her balkon boyutuna uygun küçük oturma grupları bulmak mümkün. Üstelik buradaki can alıcı bir rengi varsa gayet cazip olabilir.