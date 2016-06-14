Dışı sade içi şeker gibi

Bazı evler vardır, dışarıdan bakıldığında küçük ve basit görünür ancak içi saray gibidir. Özellikle modern yapılarda sıkça rastlayabiliriz. Dıştan bakıldığında iddiasız görünen bu evler bugünkü yazımızın konusu. Düz çizgileri kadar küçük görünmesi de bir diğer yanıltıcı etken zira her türlü donanıma sahipler. Gelin hep birlikte inceleyelim.
Dışarıdan bakıldığında oldukça küçük görünen bu ev oldukça sade bir tasarıma sahip olmasına rağmen geleneksel detaylarıyla dikkat çekiyor. Gökyüzü mavisine boyanmış bina tek katlı görünse de küçük bir katı daha var. Dış cephesinden görünen tek penceresi güvenlik için demir parmaklıklarla kapatılmış. Parmaklığın şekli ve kapı tasarımı yapıya geleneksellik kazandıran ayrıntılar.
Küçük dairenin içine göz attığımızda açık mutfakla yemek odası karşılıyor bizi. Biraz ileride cam duvarlı küçük bir bölme daha var. Bir hayli geniş mutfakta binanın dışında olduğu bazı geleneksel öğeler bulunuyor. Büyük fırın havalandırması eski tip ocakları andırıyor. Çiçek desenli rengarenk çiniler yine kültürel bir diğer öğe. Boş beyaz duvarlar sanatsal resimlerle süslenmiş. İç mekanın ışıklandırmasına özen gösterilmekle birlikte farklı tip aydınlatma üniteleri kullanılmış. Geleneksel detaylarına rağmen çağdaş döşenmiş bir daire.
Üst üste bindirilmiş kutuları andıran bu ev modern mimarisiyle ilginç hale gelmiş. Basamaklı bir merdiveni andıran çatı kısmını vurgulamak için bu kısımlarda ince bir siyahlık tercih edilmiş. Dikdörtgen şeklindeki pencereleri ise oldukça geniş. Dairenin kapısı da alışılmışın dışında büyük bir camlı bölmeye sahip.
Binanın içine göz attığımızda son derece gösterişli ve modern bir dekorasyon karşılıyor bizi. Geniş pencereleri, bembeyaz duvarları ve bol ışıklandırmasıyla ferah ve aydınlık bir ortam. Duvarlar ve mutfak dolapları beyazlara büründüğünden mobilyalarda siyah rengi tercih edilerek kontrast sağlanmış. Bu siyah beyaz ikiliği yumuşatmak içinse ahşap malzemeden yararlanılmış. Halı ve sandalye gibi eşyalarda ise renk kullanılarak dinamizm arttırılmış. Sonuç olarak gayet lüks ve estetik bir daire çıkmış ortaya.
Etrafı ağaç kaplı, doğa içinde, çakıl taşları ile çevrelenen bu küçük ev dışarıdan bakıldığında son derece sevimli görünüyor. Klasik büyük bir çatısı çiçeklerle süslenmiş bakımlı bahçesiyle oldukça sıcak ve davetkar bir tarzı var.
Günümüzde yenilikçi stiliyle dikkat çeken modern banyolara alışığız. Ancak bu küçük evin banyosu tıpkı kendisi çok tatlı görünüyor. Köşeye denk gelen geniş oval küveti ve şeffaf duşu haricinde adeta her şey romantik bir film dekoru gibi. Detaylara gösterilen titizlik bu güzel banyoyu eşsiz hale getirmiş.
Perdesiz devasa camları ve çatısız mimarisiyle adeta büyük bir kutuyu andıran ev oldukça modern. Üstelik ahşaptan yapılmasına rağmen. Yerden belli bir yükseklikte duran evin güzel bir verandası da var.
Yatağın karşısında boydan boya cam kaplı oda tasarımı doğayı sevenler için harika bir seçenek. Her sabah böyle bir manzara uyandığınızı düşünsenize. Her ne kadar enfes bir manzarası da olsa odanın içi çıplak beton duvarları ve siyah zeminiyle donuk görünüyor. Bu donukluğu kırma görevi rengarenk nevresime düşmüş.
Kıskandıran bir manzaraya sahip diğer örneğimiz göl kenarına inşa edilmiş ahşap ev. Hem göl manzarası hem de doğa içerisinde olmasından ötürü tatilleri geçirmek için ideal.
Ahşap evin içerisi tıpkı dışı gibi tamamen ahşaptan yapılma gibi. Eşsiz göl manzarasından faydalanmak için kocaman tutulan pencere perdesiz kullanılarak akıllıca davranılmış. Her ne kadar dışı siyaha boyanmış olsa bile iç kısmı çıplak ahşap renginde bırakılıp mobilyalar da aynı tondan seçilmiş. Ahşap ev her ne kadar çok küçük olmasa da odalar arasında duvar kullanılmayarak açık yaşam alanı haline getirilmiş.
Daha fazla ahşap ev örneği incelemek isterseniz ’Ahşap mimarinin en güzel 15 örneği’ başlığına göz atabilirsiniz.