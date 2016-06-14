Dışı sade içi şeker gibi

Binanın içine göz attığımızda son derece gösterişli ve modern bir dekorasyon karşılıyor bizi. Geniş pencereleri, bembeyaz duvarları ve bol ışıklandırmasıyla ferah ve aydınlık bir ortam. Duvarlar ve mutfak dolapları beyazlara büründüğünden mobilyalarda siyah rengi tercih edilerek kontrast sağlanmış. Bu siyah beyaz ikiliği yumuşatmak içinse ahşap malzemeden yararlanılmış. Halı ve sandalye gibi eşyalarda ise renk kullanılarak dinamizm arttırılmış. Sonuç olarak gayet lüks ve estetik bir daire çıkmış ortaya.