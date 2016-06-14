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Dışı sade içi şeker gibi

nihal e. nihal e.
Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Evler
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Bazı evler vardır, dışarıdan bakıldığında küçük ve basit görünür ancak içi saray gibidir. Özellikle modern yapılarda sıkça rastlayabiliriz. Dıştan bakıldığında iddiasız görünen bu evler bugünkü yazımızın konusu. Düz çizgileri kadar küçük görünmesi de bir diğer yanıltıcı etken zira her türlü donanıma sahipler. Gelin hep birlikte inceleyelim. 

​Geleneksel detaylar

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS Eklektik Evler Mavi
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

Dışarıdan bakıldığında oldukça küçük görünen bu ev oldukça sade bir tasarıma sahip olmasına rağmen geleneksel detaylarıyla dikkat çekiyor. Gökyüzü mavisine boyanmış bina tek katlı görünse de küçük bir katı daha var. Dış cephesinden görünen tek penceresi güvenlik için demir parmaklıklarla kapatılmış. Parmaklığın şekli ve kapı tasarımı yapıya geleneksellik kazandıran ayrıntılar.

​Desenli mutfak

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS Eklektik Mutfak
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

Küçük dairenin içine göz attığımızda açık mutfakla yemek odası karşılıyor bizi. Biraz ileride cam duvarlı küçük bir bölme daha var. Bir hayli geniş mutfakta binanın dışında olduğu bazı geleneksel öğeler bulunuyor. Büyük fırın havalandırması eski tip ocakları andırıyor. Çiçek desenli rengarenk çiniler yine kültürel bir diğer öğe. Boş beyaz duvarlar sanatsal resimlerle süslenmiş. İç mekanın ışıklandırmasına özen gösterilmekle birlikte farklı tip aydınlatma üniteleri kullanılmış. Geleneksel detaylarına rağmen çağdaş döşenmiş bir daire.

​Güçlü sadelik

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Evler
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Üst üste bindirilmiş kutuları andıran bu ev modern mimarisiyle ilginç hale gelmiş. Basamaklı bir merdiveni andıran çatı kısmını vurgulamak için bu kısımlarda ince bir siyahlık tercih edilmiş. Dikdörtgen şeklindeki pencereleri ise oldukça geniş. Dairenin kapısı da alışılmışın dışında büyük bir camlı bölmeye sahip.

​Lüks iç mekan

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Modern Oturma Odası
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Binanın içine göz attığımızda son derece gösterişli ve modern bir dekorasyon karşılıyor bizi. Geniş pencereleri, bembeyaz duvarları ve bol ışıklandırmasıyla ferah ve aydınlık bir ortam. Duvarlar ve mutfak dolapları beyazlara büründüğünden mobilyalarda siyah rengi tercih edilerek kontrast sağlanmış. Bu siyah beyaz ikiliği yumuşatmak içinse ahşap malzemeden yararlanılmış. Halı ve sandalye gibi eşyalarda ise renk kullanılarak dinamizm arttırılmış. Sonuç olarak gayet lüks ve estetik bir daire çıkmış ortaya.

​Sevimli kasaba evi

homify Kır evi
homify

homify
homify
homify

 Etrafı ağaç kaplı, doğa içinde, çakıl taşları ile çevrelenen bu küçük ev dışarıdan bakıldığında son derece sevimli görünüyor. Klasik büyük bir çatısı çiçeklerle süslenmiş bakımlı bahçesiyle oldukça sıcak ve davetkar bir tarzı var.

​Romantik banyo

homify Kırsal Banyo
homify

homify
homify
homify

Günümüzde yenilikçi stiliyle dikkat çeken modern banyolara alışığız. Ancak bu küçük evin banyosu tıpkı kendisi çok tatlı görünüyor. Köşeye denk gelen geniş oval küveti ve şeffaf duşu haricinde adeta her şey romantik bir film dekoru gibi. Detaylara gösterilen titizlik bu güzel banyoyu eşsiz hale getirmiş.

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​Kutu gibi

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Evler
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Perdesiz devasa camları ve çatısız mimarisiyle adeta büyük bir kutuyu andıran ev oldukça modern. Üstelik ahşaptan yapılmasına rağmen. Yerden belli bir yükseklikte duran evin güzel bir verandası da var.

​Zıtlıklarla dolu

Schwebender Pavillon, schroetter-lenzi Architekten schroetter-lenzi Architekten Modern Yatak Odası
schroetter-lenzi Architekten

schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten
schroetter-lenzi Architekten

Yatağın karşısında boydan boya cam kaplı oda tasarımı doğayı sevenler için harika bir seçenek. Her sabah böyle bir manzara uyandığınızı düşünsenize. Her ne kadar enfes bir manzarası da olsa odanın içi çıplak beton duvarları ve siyah zeminiyle donuk görünüyor. Bu donukluğu kırma görevi rengarenk nevresime düşmüş.

​Şahane göl evi

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Modern Evler Ahşap Siyah
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Kıskandıran bir manzaraya sahip diğer örneğimiz göl kenarına inşa edilmiş ahşap ev. Hem göl manzarası hem de doğa içerisinde olmasından ötürü tatilleri geçirmek için ideal.

​Açık yaşam alanı

Haus am Thurnberger Stausee, Backraum Architektur Backraum Architektur Modern Oturma Odası
Backraum Architektur

Backraum Architektur
Backraum Architektur
Backraum Architektur

Ahşap evin içerisi tıpkı dışı gibi tamamen ahşaptan yapılma gibi. Eşsiz göl manzarasından faydalanmak için kocaman tutulan pencere perdesiz kullanılarak akıllıca davranılmış. Her ne kadar dışı siyaha boyanmış olsa bile iç kısmı çıplak ahşap renginde bırakılıp mobilyalar da aynı tondan seçilmiş. Ahşap ev her ne kadar çok küçük olmasa da odalar arasında duvar kullanılmayarak açık yaşam alanı haline getirilmiş.

Daha fazla ahşap ev örneği incelemek isterseniz ’Ahşap mimarinin en güzel 15 örneği’ başlığına göz atabilirsiniz.

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