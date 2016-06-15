Küçük ama mükemmel: 35 metrekarelik rüya

Küçük bir daire olmasından ötürü bu mekana açık alan planı uygulanmış. Böylece duvarlar ve kapılar gereksiz yer işgal etmeyerek mevcut alanı daraltmıyor. Bu açıdan baktığımızda hem mutfağı hem yemek odasını hem de salonu bir arada görebiliyoruz. Beyaz mutfak dolaplarının camlı kapakları yemek takımının sandalyeleri ile uyumlu seçilmiş. Bir duvar boyunca uzanan mutfak dolapları depolama için yeterli kapasitede görünüyor. Mutfak dolapları ile tezgah arasında açık gök mavisi lake yüzeyler kullanılmış.

Oturma odasına gelince… Her ne kadar odalar arasında duvarlar bulunmasa da akıllı detay kullanımı ile bölümler arasında sınırlar çizilmiş. Örneğin yemek alanı tuğla duvarla kaplanırken oturma odası desenli duvar kağıdıyla başlıyor. Açık renkli duvar kağıdı desenli dahi olsa yumuşak tonlarda seçildiği için göz karmaşası yaratmıyor. Ayrıca küçük mekanda duvarları nasıl estetik ve işlevsel kullanabileceğinize dair başarılı bir uygulama. Salondaki ikili kanepe duvar kağıdına uygun olarak bej renginde. Üst kısmı beyaz altı hasır kaplama yuvarlak sehpa ahşap yer döşemesi ile uyumlu.