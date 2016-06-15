Küçük ama mükemmel: 35 metrekarelik rüya

Kimi evler çok büyüktür, dilediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Ancak şehir merkezinde yaşayanlar için büyük bir ev sahibi olmak zordur. Çünkü şehirler genellikle çok kalabalıktır, kiralar yüksektir vs. Tüm bu sebeplerden ötürü küçük evlerin nasıl döşeneceği daha da önem kazanır. Bugünkü yazımızda İç mimar Anna Serafin tarafından tasarlanan bir daireye ziyaret edeceğiniz. Yalnızca 35 metrekarelik bir alana sahip evde nasıl bir cennet yaratıldığına hep beraber tanıklık edeceğiz. Turumuz başlasın.
Küçük daireye genel bir bakış atabileceğimiz bu fotoğrafta detaylara konsantre olursanız nüanslardaki incelik ile romantik atmosferin etkisiyle dar alana takılmadan huzur bulabilirsiniz. Beyaza boyanmış tuğla kaplı duvarları minik dairenin şıklığını arttıran unsurlardan. Her ne kadar günümüzde satılan materyallerle döşenmiş olsa da eski tarz evleri de çağrıştıran dekorasyon bir yönüyle romantik. Tüm bu özellikler ve zarif ayrıntılar küçük ve şık daireye karakter kazandıran önemli etkenlerden. Genel manzaraya göz attığımıza göre şimdi daha yakından bakalım.
İç mekanın hakim rengi olan beyaz aydınlık ve ferah bir atmosfer yaratmakta başarılı. Özellikle küçük daireler için en ideal olan renk beyaz. Çünkü mekanı olduğundan daha geniş gösteren bir etkisi var. Koyu renkler ise bu tür mekanlar için yanlış seçim. Çünkü mevcut alanı olduğundan daha kapalı ve dar gösteriyor. Bu açıdan yemek bölümü detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Dört kişilik yemek masası duvarlar gibi beyaz renkli. Masa sandalye takımı için kırsal stilli denebilir. Her ne kadar mekan beyazlara bürünse de çiçeklerden bolca yararlanılmış. Hem masa üzerindeki kırmızı çiçekler hem duvardaki leylak çiçekli resim daireye adeta bahar havası getirmiş.
Küçük bir daire olmasından ötürü bu mekana açık alan planı uygulanmış. Böylece duvarlar ve kapılar gereksiz yer işgal etmeyerek mevcut alanı daraltmıyor. Bu açıdan baktığımızda hem mutfağı hem yemek odasını hem de salonu bir arada görebiliyoruz. Beyaz mutfak dolaplarının camlı kapakları yemek takımının sandalyeleri ile uyumlu seçilmiş. Bir duvar boyunca uzanan mutfak dolapları depolama için yeterli kapasitede görünüyor. Mutfak dolapları ile tezgah arasında açık gök mavisi lake yüzeyler kullanılmış.
Oturma odasına gelince… Her ne kadar odalar arasında duvarlar bulunmasa da akıllı detay kullanımı ile bölümler arasında sınırlar çizilmiş. Örneğin yemek alanı tuğla duvarla kaplanırken oturma odası desenli duvar kağıdıyla başlıyor. Açık renkli duvar kağıdı desenli dahi olsa yumuşak tonlarda seçildiği için göz karmaşası yaratmıyor. Ayrıca küçük mekanda duvarları nasıl estetik ve işlevsel kullanabileceğinize dair başarılı bir uygulama. Salondaki ikili kanepe duvar kağıdına uygun olarak bej renginde. Üst kısmı beyaz altı hasır kaplama yuvarlak sehpa ahşap yer döşemesi ile uyumlu.
Her ne kadar açık yaşam alanı tercih edilse de mahremiyet ihtiyacı hissedilen yatak odası için ayrı bir oda kullanılmış. Ev sahiplerinin arzu edeceği gizlilik için en ideal olanı da bu.
Beyazlara beraber leylak renginin kullanıldığı küçük yatak odasında yatay yerleştirilen yatak iki duvar arasını tamamen doldurmuş. Yatağın dayandığı duvara salonda olduğu gibi desenli duvar kağıdı kullanılmış. Büyük bir giysi dolabı alıp odayı kapatmak yerine iki adet şifonyer tercih edilerek akıllıca bir seçim yapılmış.
Küçük dairenin banyosu sahip olduğu alana göre geniş dahi sayılabilir. Evin genelinde duvar tasarımı banyo dekorasyonunda da devam ediyor. Duşun bulunduğu duvara desenli fayans kullanılırken lavabonun olduğu duvarda beyaz tuğla kaplama bulunuyor.
Evin girişine göz attığımız son resimde depolama imkanı sağlayan geniş dolapları görüyoruz. Aynı zamanda dekorasyonda bolca kullanılan enfes çiçeklerden de bir kesit var.
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