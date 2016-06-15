5 korkunç mutfak 5 parlak dönüşüm

Mutfaklar, ev hanımlarının zamanının büyük çoğunluğunu geçirdiği, çocukların yemeklerini yemek için belirli zamanlar yaşam alanı olarak kullandıkları alanlardır. Bu nedenle evin doğal bir yaşam alnı haline gelmiş ve oldukça fazla kullanılmaktadır. Mutfak dekorasyonları bu sebeplerden dolayı modern bir dekorasyona sahip olmalı, yaşam alanı olarak imkanlar dahilinde maksimum harekat alanı sağlamalıdır. Günümüzde bir çok mutfak bu özelliklere sahip olmadığı için restore edilmekte ve korkunç görüntülerinden arındırılarak modern ve geniş mutfaklar haline getirilmektedir. Bu gün homify farkı ile mutfakların öncesi ve sonrası fotoğraflarını inceleyerek korkunç - modern mutfak karşılaştırması yapıyoruz.
Bu mutfağın orijinal halini incelediğimizde, dar olan mutfak içine her duvara mutfak tezgahı yapılmış ve mutfak hareket edilemeyecek kadar dar bir mutfak haline getirilmiş. Ayrıca renk seçimleri de oldukça kötü yapılarak mutfağın görsel anlamda çok kötü olmasına katkı sağlanmış. Pencere olmasına rağmen iyi değerlendirilmemiş ve sonuç olarak ortaya kötü görünüme sahip işlevsiz bir mutfak çıkarılmış.
İşlevsiz ve kötü olan mutfak yenilenmiş ve sonuç olarak resimdeki gibi şık, modern, işlevsel ve aydınlık bir mutfak çıkarılmış. Pencere küçültülmüş, mutfak tezgahı 2 duvara indirilmiş ve beyaz mobilyalar ile mutfak ışıl ışıl bir mutfak haline getirilerek modern bir görünüme kavuşturulmuş.
Bu mutfak örneğinde plansız ve düzensiz bir mutfak yer alıyor. Mutfak olarak ayrılan kısma bir adet eskimiş mutfak tezgahı ve bir yemek masası konulmuş, koyu kahve rengi renk tercihi kasvetli olan havayı daha fazla boğucu hale getirmiş. Bu mutfak işlevsiz olduğu kadar görsel açıdan da oldukça başarısız.
Mutfağın yenileme işlemleri sonrası son derece modern bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfak sınırı somut olarak belirlenmiş ve modern mutfak ekipmanları ile birlikte pencere açılarak aydınlık ve ışıl ışıl bir mutfak ortaya çıkarılmış. Renk seçimleri de titiz bir şekilde yapılarak mutfak yaşam alanı haline getirilmiş.
Dar mutfaklar dekore edilirken genelde işlevsiz ve kötü bir görsel ile dekore edilir. Bu durum mutfağın kasvetli ve sıkıcı bir havaya sahip olmasına neden olur. Bu örnekte olduğu gibi hem dar olması hem renk seçimlerinin anlamsız ve uyumsuz yapılmış olması mutfağın kötü bir görünüme sahip olmasına neden olmuş.
Yenileme işlemi sonrasında mutfağın son hali parlak, ışıl ışıl, modern ve görsel açıdan kusursuz olmuş. Beyaz renklerin yoğunluğunda oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş mutfak, ideal bir aydınlatma ile mutfak ışıl ışıl bir mutfak haline getirilmiş. Basit bir tabure ile işlevsellik kazandırılan mutfak evin en parlak odası haline gelmiş.
Bu resimde yer alan mutfak, harabe ve oldukça kötü olduğu için yenileme çalışmaları yapılmaya başlanmış. Dar olduğu için işlevsiz ve görsel açıdan kötü olan mutfak yapılacak yenileme çalışmaları sonrasında kullanılabilir ve ferah bir mutfak haline gelecektir.
Yapılan çalışmalar sonrasında harabe ve dar olan mutfak genişletilmiş, modern bir dekorasyon ile bir yaşam alanı haline getirilmiştir. Odanın bir köşesi mutfak alanı diğer alanları ise yaşam alanı olacak şekilde dekore edilmiş, modern, estetik ve şık bir mutfak yapılarak evin en fazla kullanılacak alanı haline getirilmiş.
Bu mutfak örneği, uzun yıllar kullanılmış olmasının verdiği yıpranmışlık nedeni ile oldukça eskimiş ve kötü bir görünüme sahip. İnce uzun bir mutfak olması nedeni ile hareket alanı darlığı yaratan bu mutfak renk seçimleri ve uyumsuzluk nedeni ile göze batmakta ve iğreti görünmektedir.
Yapılan yenileme çalışmaları sonrasında ortaya son derece modern bir mutfak çıkarılmış. Tek renk üzerine yoğunlaşılmış ve mutfak tezgahı karşısındaki duvara bir yemek barı yapılarak dar olan mutfağa işlevsellik ve fonksiyonellik kazandırılmış. Bar tabureleri ile mutfağı kullanışlılığı artırılmış ve son derece modern bir mutfak dekorasyonuna imza atılmış.