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5 korkunç mutfak 5 parlak dönüşüm

ümit atdağ ümit atdağ
Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio İskandinav Mutfak
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Mutfaklar, ev hanımlarının zamanının büyük çoğunluğunu geçirdiği, çocukların yemeklerini yemek için belirli zamanlar yaşam alanı olarak kullandıkları alanlardır. Bu nedenle evin doğal bir yaşam alnı haline gelmiş ve oldukça fazla kullanılmaktadır. Mutfak dekorasyonları bu sebeplerden dolayı modern bir dekorasyona sahip olmalı,  yaşam alanı olarak imkanlar dahilinde maksimum harekat alanı sağlamalıdır. Günümüzde bir çok mutfak bu özelliklere sahip olmadığı için restore edilmekte ve korkunç görüntülerinden arındırılarak modern ve geniş mutfaklar haline getirilmektedir. Bu gün homify farkı ile mutfakların  öncesi ve sonrası fotoğraflarını inceleyerek korkunç - modern mutfak karşılaştırması yapıyoruz.

Dar ve korkunç mutfak

Reforma integral de vivienda en Valencia, scala-proyectos scala-proyectos
scala-proyectos

scala-proyectos
scala-proyectos
scala-proyectos

Bu mutfağın orijinal halini incelediğimizde, dar olan mutfak içine her duvara mutfak tezgahı yapılmış ve mutfak hareket edilemeyecek kadar dar bir mutfak haline getirilmiş. Ayrıca renk seçimleri de oldukça kötü yapılarak mutfağın görsel anlamda çok kötü olmasına katkı sağlanmış. Pencere olmasına rağmen iyi değerlendirilmemiş ve sonuç olarak ortaya kötü görünüme sahip işlevsiz bir mutfak çıkarılmış.

Sonrası modern mutfak

Reforma integral de vivienda en Valencia, scala-proyectos scala-proyectos
scala-proyectos

scala-proyectos
scala-proyectos
scala-proyectos

İşlevsiz ve kötü olan mutfak yenilenmiş ve sonuç olarak resimdeki gibi şık, modern, işlevsel ve aydınlık bir mutfak çıkarılmış. Pencere küçültülmüş, mutfak tezgahı 2 duvara indirilmiş ve beyaz mobilyalar ile mutfak ışıl ışıl bir mutfak haline getirilerek modern bir görünüme kavuşturulmuş.

Plansız ve kötü

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Bu mutfak örneğinde plansız ve düzensiz bir mutfak yer alıyor. Mutfak olarak ayrılan  kısma bir adet eskimiş mutfak tezgahı ve bir yemek masası konulmuş, koyu kahve rengi renk tercihi kasvetli olan havayı daha fazla boğucu hale getirmiş. Bu mutfak işlevsiz olduğu kadar görsel açıdan da oldukça başarısız.

Sonrası modern mutfak

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Mutfağın yenileme işlemleri sonrası son derece modern bir mutfak ortaya çıkarılmış. Mutfak sınırı somut olarak belirlenmiş ve modern mutfak ekipmanları ile birlikte pencere açılarak  aydınlık ve ışıl ışıl bir mutfak ortaya çıkarılmış. Renk seçimleri de titiz bir şekilde yapılarak mutfak yaşam alanı haline getirilmiş.

Dar mutfak

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio İskandinav Mutfak
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

Dar mutfaklar dekore edilirken genelde işlevsiz ve kötü bir görsel ile dekore edilir. Bu durum mutfağın kasvetli ve sıkıcı bir havaya sahip olmasına neden olur. Bu örnekte olduğu gibi hem dar olması hem renk seçimlerinin anlamsız ve uyumsuz yapılmış olması mutfağın kötü bir görünüme sahip olmasına neden olmuş.

Sonrası Parlayan bir mutfak

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio İskandinav Mutfak
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

Yenileme işlemi sonrasında  mutfağın son hali parlak, ışıl ışıl, modern  ve görsel açıdan kusursuz olmuş. Beyaz renklerin yoğunluğunda  oldukça şık bir şekilde dekore edilmiş mutfak, ideal bir aydınlatma ile mutfak ışıl ışıl bir mutfak haline getirilmiş. Basit bir  tabure ile işlevsellik kazandırılan mutfak evin en parlak odası haline gelmiş.

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Harabe mutfak

THE DINING AREA BEFORE IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

THE DINING AREA BEFORE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Bu resimde yer alan mutfak, harabe ve oldukça kötü olduğu için yenileme çalışmaları yapılmaya başlanmış. Dar olduğu için işlevsiz ve görsel açıdan kötü olan mutfak yapılacak yenileme çalışmaları sonrasında kullanılabilir ve ferah bir mutfak  haline gelecektir.

Sonrası estetik bir mutfak

KITCHEN - DINING ROOM IS AND REN STUDIOS LTD Modern Yemek Odası
IS AND REN STUDIOS LTD

KITCHEN – DINING ROOM

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Yapılan çalışmalar sonrasında harabe ve dar olan mutfak genişletilmiş, modern bir dekorasyon ile bir yaşam alanı haline getirilmiştir. Odanın bir köşesi mutfak alanı diğer alanları ise yaşam alanı olacak şekilde dekore edilmiş, modern, estetik ve şık bir mutfak yapılarak evin en fazla kullanılacak alanı haline getirilmiş.

Eskimiş mutfak

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Ahşap rengi
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Bu mutfak örneği, uzun yıllar kullanılmış olmasının verdiği yıpranmışlık nedeni ile oldukça eskimiş ve kötü bir görünüme sahip.  İnce uzun bir mutfak olması nedeni ile hareket alanı darlığı yaratan bu mutfak renk seçimleri ve uyumsuzluk nedeni ile göze batmakta ve iğreti görünmektedir.

Son hali: uyumlu ve modern

REFORMA INTEGRAL DE COCINA , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Endüstriyel Mutfak Masif Ahşap Ahşap rengi
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Yapılan yenileme çalışmaları sonrasında ortaya son derece modern bir mutfak çıkarılmış. Tek renk üzerine yoğunlaşılmış ve mutfak tezgahı karşısındaki duvara bir yemek barı yapılarak dar olan mutfağa işlevsellik ve fonksiyonellik kazandırılmış. Bar tabureleri ile mutfağı kullanışlılığı artırılmış ve son derece modern bir mutfak dekorasyonuna imza atılmış.

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