5 korkunç mutfak 5 parlak dönüşüm

Mutfaklar, ev hanımlarının zamanının büyük çoğunluğunu geçirdiği, çocukların yemeklerini yemek için belirli zamanlar yaşam alanı olarak kullandıkları alanlardır. Bu nedenle evin doğal bir yaşam alnı haline gelmiş ve oldukça fazla kullanılmaktadır. Mutfak dekorasyonları bu sebeplerden dolayı modern bir dekorasyona sahip olmalı, yaşam alanı olarak imkanlar dahilinde maksimum harekat alanı sağlamalıdır. Günümüzde bir çok mutfak bu özelliklere sahip olmadığı için restore edilmekte ve korkunç görüntülerinden arındırılarak modern ve geniş mutfaklar haline getirilmektedir. Bu gün homify farkı ile mutfakların öncesi ve sonrası fotoğraflarını inceleyerek korkunç - modern mutfak karşılaştırması yapıyoruz.