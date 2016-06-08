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Türkiye'den 10 kusursuz oturma odası tasarımı

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Oturma Odası
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Konfor, estetik ve işlevsellik unsurlarına göre dekore edilen oturma odaları, evin çehresidir. Özellikle konuklarımızı ağırladığımız alanların, göze hitap etmesine özen gösteririz. Yatak odası gibi bireysel kullanım alanları, kişisel beğenilere göre dekore edilir. Oturma odaları için de size hitap eden tarz ve stilleri bir araya getirebilir, kişisel dokunuşlarla fark yaratabilirsiniz. Bugün size Türkiye'den 10 oturma odası modeli derledik, ilginizi çekecek fikirler bulacağınızı umuyoruz.

Konfor

trabcelona design tasarım Trabcelona Design Modern Oturma Odası
Trabcelona Design

trabcelona design tasarım

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Oturma odası dekorasyonunda natürel renk tonlarını kullanmak, dingin ve göze hitap eden bir oluşturmanızı sağlar. Özellikle kahverengi, krem veya bej renk tonları natürel bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olur. Yeşilin zarafeti ise bu atmosfere uyum ve ahenk katacaktır. Konfor sağlayan mobilya ürünleri ve dekorasyon öğeleri ile günün yorgunluğunun ardından dinlendirici bir oturma odası atmosferi oluşturabilirsiniz. homify'da sizler için mimarların dizayn ettiği oturma odası örneklerinden ilham alabilirsiniz.

Estetik

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Sade ve yalın duvar zemini, sıcak renklere, cesur renk ve dokuları dekorasyonda kullanmanıza imkan tanır. Böylelikle denge unsuru sağlanır. Sıcak renklerle nötr grileri bir arada kullanmak, göz alıcı bir sonuç elde etmenize yardımcı olabilir.

Zarafet

Camera_004 MHD Design Group Rustik Oturma Odası
MHD Design Group

Camera_004

MHD Design Group
MHD Design Group
MHD Design Group

Şıklık ve zarafet unsuru aksesuarlar, klasik stil mobilyalar, göze hitap eden bir halı modeli, perdeler ve tavan dekoru ile bütünleşiyor. Sıcak renklerle natürel dokuların bir araya geldiği oturma odası dekorasyonu, klasik stilden vazgeçmeyenler için ideal.

Şık ışıklandırma unsurları

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ I / D.M.U ARNAVUTKÖY HOUSE 2012

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Oturma odası atmosferini dingin ve sıcak bir alana dönüştürmek için renklerin ve dokuların dilinden bahsettik. Sadece renkler ya da seçeceğiniz mobilya ürünleri ile değil, ışıklandırma ile de bir oturma odası dekorasyonunu tamamen değiştirebilirsiniz. Oturma odası dekorasyonunda sıcak bir atmosfer, şık duvar dekorları oluşturmak istiyorsanız, bölgesel ışıklandırma aksesuarlarını inceleyebilirsiniz.

Ahşabın büyüsü

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ahşap, oturma odası dekorasyonunda hangi stil ve tarzı uygularsanız uygulayın, geniş renk ve doku yelpazesi ile dekorasyonun vazgeçilmez materyalleri arasında  yer alır. Kolay şekil alabilirliği, sıcak renk tonları her stile uygun ürünleri ile mobilyalarda, tavan zeminlerinde, döşeme zemini kaplamalarında değerlendirilebilir. Örneğin modern stil bir oturma odası dekore ediyorsanız, sade renk tonları ile açık veya sıcak renkleri ile ahşap lamine döşeme kaplaması tercih edebilirsiniz.

Minimalist çizgi

Oturma Odası Archidecors Modern Oturma Odası
Archidecors

Oturma Odası

Archidecors
Archidecors
Archidecors

Farklı stil ve tarzları oturma odası dekorasyonunda kullanmaktan çekinmeyin. Eğer minimal ve modern izler taşıyan bir oturma odası dekore etmek istiyorsanız, farklı ve yeni mobilya ürünleri ve aksesuarları değerlendirebilirsiniz. Sade ve yalın çizgilerle dekore edilen dingin bir oturma ve dinlenme alanı oluşturabilirsiniz. 

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Aksesuarlarla gelen şıklık

Private Residence in Beykoz, ARKITEX INTERIORS ARKITEX INTERIORS Eklektik Oturma Odası
ARKITEX INTERIORS

Private Residence in Beykoz

ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS
ARKITEX INTERIORS

Yalın duvar zemini, perde modelleri ile şık aksesuarların bir araya getirildiği, klasik stil öğelerle donatılan bir oturma odası modeli. Şıklık, klasik stil avizeler, aksesuar detayları ve mobilya tercihlerinde saklı.

Renk ahengi

cemrii Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

cemrii

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Renklerin büyüsü bir oturma odasının tüm ahengini sağlayabilir. Modern veya minimal stil dekorasyon örneklerinde, sade yalın çizgiler gözlemleyebilirsiniz. Renklerin geometrik formları ön plana çıkarması ise, daha modern bir görünüm oluşturmanızı sağlayacaktır. Modern stil oturma odası dekore etmek isteyenler, geometrik formları değerlendirebilir.

Mobilyalarla fark yaratın

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma odası dekorasyonunda farklı stil ve tarzları mobilya tercihlerinde değerlendirebilir, farklı doku malzemeleri ile zenginleştirebilirsiniz. Nötr renklerle ahşap dokuların buluştuğu, şık bir tavan dekoru olan oturma odası modeli ilham veren fikirler içerebilir.

Doğal taş dekorlar

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Duvar dekorları, bir oturma odası dekorasyonunu tamamen değiştirebilir. Özellikle doğal dokuları modern stil öğelerle bir araya getirdiğiniz, örnekteki gibi şık ve göze hitap eden bir oturma odası dekore edebilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Düşük bütçe ile oturma odası nasıl dekore edilir?’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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