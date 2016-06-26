Nefes kesici güzellikte 7 yatak odası örneği

Yatak odası evin en önemli parçası olduğu için dekorasyonu da çok önem ve titizlik gerektirir. Özellikle ev hanımlarının endişeleri, istekleri ve hayalleri doğrultusunda dekore edilen ve hem bir yaşam alanı hem de uyku olarak kullanılan yatak odası dekorasyonu yapılırken farklı ve nefes kesici güzelliklere sahip yatak odası dekorasyonları incelenmeli, araştırma yapılarak rüya gibi bir yatak odası dekorasyonuna imza atılmalıdır. Homify bu konuda bizlere yardımcı oluyor ve dünya üzerinde harika bir şekilde dekore edilmiş, nefes kesici güzelliklere sahip yatak odası örneklerini sizler için bir araya getirmiş. Bu yatak odası dekorasyonlarını inceleyerek evinizde yatak odası dekorasyonu yapmalısınız.
Yatak odası içinde derin renkler, yumuşak çizgiler ve yumuşak kumaşlar yer almalıdır. Örnek resimde olduğu gibi yumuşak çizgilere sahip , oval bir yatak takımı ile dekore dilmiş, ahşap tavan ve tuğla duvarları ile insana huzur veren bu yatak odası aynı zamanda oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş. Görselliği , sadeliği ve zenginliği ile insana huzur veriyor.
Bu resimde geleneksel tarza dekore edilmiş klasik bir yatak odası yer alıyor. Krem renklerinin yoğun olarak kullanılması ile dekore edilmiş olan yatak odası geniş penceresi ile gün ışığından yararlanmış ve ışıl ışıl olması sağlanmış. Hassas perdeler, yumuşak halı ve kapitone başlık ile klasik olmasına rağmen oldukça zenginleştirilmiş bir yatak odası şeklinde dekore edilmiş.
Modernizmin her alanı sarması ile artık dekorasyonlarda modern bir şekilde yapılıyor. Resimde yer alan yatak odasında olduğu gibi oldukça modern bir şekilde dekore edilen yatak odası mavi renkli duvarlar içinde kendinizi okyanusun ortasındaymışsınız gibi hissetmenizi sağlıyor.
Bir yatak odasının olmazsa olmazı zarafettir. Yatak odasını zarif ve ve estetik bir şekilde dekore ederek zarafet kazandırabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi seçilen koyu renkler ile bej renklerin birleşimi ve uyumu, bölümlendirilmiş yatak odası aydınlatma apliği yatak odasının zarafetini rotaya koymuş.
Bu yatak odası zen stiline göre dekore edilmiş.Bej renkli duvarlar ile uyumlu renk tercihleri, yere yakın karyola ve karyolanın tamamlayıcı öğesi gibi tavana kadar uzanan koyu çizgiler ile yatak odasının farklı bir boyut kazanması sağlanarak estetik bir dekorasyona imza atılmış.
Yatak odaları imkanlar dahlinde geniş bir şekilde dekore edilirler. Örnek resimde yer alan yatak odası gibi odanız çok geniş ise oldukça şık bir dekorasyon yapmak zorundasınız. Ahşap taşıyıcı kolon ve kirişler ele alınarak koyu renklere sahip olması sağlanmış. Ayrıca yatak takımı da ahşaptan yapılıp aynı renklere boyanmış. Uyumlu ve gözü dolduran bir yatak odası yapılarak şık, zarif olması sağlanmış.
Renkli bir kişiliğe sahipseniz, örnek resimdeki gibi rengarenk ve pastel renklere sahip bir yatak odasına sahip olabilirsiniz. Açık mavi duvarlar, fıstık yeşili yatak örtüleri ile desteklenmiş, rengarenk yastıklar ile renk cümbüşü tamamlanmış. Ayrıca duvarlara asılan renkli tablolar da renk cümbüşüne katkı sağlamış.