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Nefes kesici güzellikte 7 yatak odası örneği

ümit atdağ ümit atdağ
International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention Kolonyal Yatak Odası
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Yatak odası evin en önemli parçası olduğu için dekorasyonu da çok önem ve titizlik gerektirir. Özellikle ev hanımlarının endişeleri, istekleri ve hayalleri doğrultusunda dekore edilen ve hem bir yaşam alanı hem de uyku olarak kullanılan yatak odası dekorasyonu yapılırken farklı ve nefes kesici güzelliklere sahip yatak odası dekorasyonları incelenmeli, araştırma yapılarak rüya gibi bir yatak odası dekorasyonuna imza atılmalıdır. Homify bu konuda bizlere yardımcı oluyor ve dünya üzerinde harika bir şekilde dekore edilmiş, nefes kesici güzelliklere sahip yatak odası örneklerini sizler için bir araya getirmiş. Bu yatak odası dekorasyonlarını inceleyerek evinizde yatak odası dekorasyonu yapmalısınız.

Bohem tarz yatak odası

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Yatak Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Yatak odası içinde derin renkler, yumuşak çizgiler ve yumuşak kumaşlar yer almalıdır. Örnek resimde olduğu gibi yumuşak çizgilere sahip  , oval bir yatak takımı ile dekore dilmiş, ahşap tavan ve tuğla duvarları ile insana huzur veren bu yatak odası aynı zamanda oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş. Görselliği , sadeliği ve zenginliği ile insana huzur veriyor.

Klasik yatak odası

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura Klasik Yatak Odası
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

Bu resimde geleneksel tarza dekore edilmiş klasik bir yatak odası yer alıyor.  Krem renklerinin yoğun olarak kullanılması ile dekore edilmiş olan yatak odası geniş penceresi ile gün ışığından yararlanmış ve ışıl ışıl olması sağlanmış.  Hassas perdeler, yumuşak halı ve kapitone başlık ile klasik olmasına rağmen oldukça zenginleştirilmiş bir yatak odası şeklinde dekore edilmiş.

Modern yatak odası

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Küçük Yatak Odası
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Modernizmin her alanı sarması ile artık dekorasyonlarda modern bir şekilde yapılıyor. Resimde yer alan yatak odasında olduğu gibi oldukça modern bir şekilde dekore edilen yatak odası mavi renkli duvarlar içinde kendinizi okyanusun ortasındaymışsınız gibi hissetmenizi sağlıyor.

Zarafet ve estetik

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details Eklektik Yatak Odası
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Bir yatak odasının olmazsa olmazı zarafettir. Yatak odasını zarif ve ve estetik bir şekilde dekore ederek zarafet kazandırabilirsiniz. Örnek resimde yer alan yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi seçilen koyu renkler ile bej renklerin birleşimi ve uyumu, bölümlendirilmiş yatak odası aydınlatma apliği yatak odasının zarafetini rotaya koymuş.

Zen stili

Residence of Mr. Shoukath at Perinthalmanna, BN Architects BN Architects Modern Yatak Odası
BN Architects

BN Architects
BN Architects
BN Architects

Bu yatak odası zen stiline göre dekore edilmiş.Bej renkli duvarlar ile uyumlu renk tercihleri, yere yakın karyola ve karyolanın tamamlayıcı öğesi gibi tavana kadar uzanan koyu çizgiler ile yatak odasının farklı bir boyut kazanması sağlanarak estetik bir dekorasyona imza atılmış.

Geniş yatak odaları

89 metrowy dom k. Warszawy, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Kolonyal Yatak Odası
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Yatak odaları imkanlar dahlinde geniş bir şekilde dekore edilirler. Örnek resimde yer alan yatak odası gibi odanız çok geniş ise oldukça şık bir dekorasyon yapmak zorundasınız. Ahşap taşıyıcı kolon ve kirişler ele alınarak koyu renklere sahip olması sağlanmış. Ayrıca yatak takımı da ahşaptan yapılıp aynı renklere boyanmış. Uyumlu ve gözü dolduran bir yatak odası yapılarak şık, zarif olması sağlanmış.

Rengarenk yatak odaları

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013, Design Intervention Design Intervention Kolonyal Yatak Odası
Design Intervention

International Prop Award Winner-Best Interior Design Singapore 2013

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

Renkli bir kişiliğe sahipseniz,  örnek resimdeki gibi rengarenk ve pastel renklere sahip bir yatak odasına sahip olabilirsiniz. Açık mavi duvarlar, fıstık yeşili yatak örtüleri ile desteklenmiş, rengarenk yastıklar ile renk cümbüşü tamamlanmış. Ayrıca duvarlara asılan renkli tablolar da renk cümbüşüne katkı sağlamış.

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