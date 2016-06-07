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Türkiye'den 10 sıradışı salon fikri

Murat Aksoy Murat Aksoy
homify Modern Oturma Odası
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Salonları kimi zaman kendimizin rahatı ve keyfi için, kimi zaman da misafirlerimizi rahat ettirmek ve onlara özel bir ortam sunmak için kullanırız. Ancak hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, salonlar evlerin en önemli bölümlerinden biri, belki de birincisidir. Dolayısıyla salon dekorasyonunda, salona verilen öneme paralel bir özen gösterilmesi normaldir. Biz de bugünkü yazımızı salon dekorasyonlarına ayırdık ancak başlıktan da anlaşılacağı gibi daha çok sıradışı ve dikkat çekmek üzere programlanmış salonları ele aldık. Şimdi görsellerimizin incelemesine başlayabiliriz.

Konfor ön planda

homify Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta yer alan salonumuza daha ilk bakışta konfora büyük önem verildiğini anlıyoruz. Bunun sebebi de koltukların oldukça geniş ve derin olması. Salonun boyutları da başarıyla kullanılmış, her eşya geniş tasarlanmasına rağmen yer açısından sıkışık bir görüntü sergilemiyor.

İhtişam arayanlara

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Dekoratörleri tarafından üzerine çok kafa yorulduğu apaçık belli olan bu salonun eksiği yok fazlası var. İhtişam ve gösteriş arayanların, salonuyla dikkat çekmek isteyenlerin hayran kalacağı türden bir dekorasyon. Klasik parçalarla modernist dekorasyonun eşsiz bir buluşması; örnek alınması gereken bir çalışma.

Manzaradan faydalanmak

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Oturma Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Cephesinin dönük olduğu manzaradan maksimum randıman sağlamak isteyenlerin rahatlıkla örnek alabileceği türden bir salonla devam ediyoruz. Çok hoş turkuaz detaylarla beslenmiş, mobilyaya boğulmayıp bolca hareket ve seyir alanı da bırakan, modern bir salon dekorasyonu örneği.

Feng Shui’yi denediniz mi?

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Modern Oturma Odası
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shui Uygulama

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Feng Shu isimli akımın prensiplerine göre dekore edilmiş bir salon hem kendiniz hem de misafirleriniz için oldukça sıradışı ve ilgi çekici bir deneyim olabilir. Yapmanız gereken bu konunun uzmanlarına danışıp hem mobilya hem de renk yönünden yapmanız gerekenleri öğrenmek. Sitemizde de bu konuyla ilgili sayfa ve yazıları bulmanız mümkün

Klasik sevenler buraya

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Bu yazımızda da klasik seven okurlarımızı unutmamaya kararlıyız. Bu yüzdende türünün güzel örneklerinden bir olan bu salonu bu okurlarımız için seçtik. Açık mor- beyaz renk  kombinasyonu üzerine kurulu salonda özellikle tavan tasarımı dikkat çekmeyecek gibi değil. Her bir ayrıntısı uzunca düşünülerek hazırlanmış olduğu belli olan, usta işi bir dekorasyon.

Çalışma alanı da içinde

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu Eklektik Oturma Odası
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

Salonlarda bir de ayrıca çalışma alanı bulunması çok rastlanılan bir durum değildir. Ancak yazımızın başlığında ‘sıradışı’ ifadesi geçtiğine göre, fotoğraftaki örnek modeli listeye almamız da gayet normal olmuş oluyor. Yüksek tavaların cazibesi dışında, son derece şık bir gri tonun varlığını hissettirdiği, modern dekorasyonun en güzel örneklerinden biri.

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Göz alıcı modeller

​A project in İzmir, Turkiye. - İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare. Visage Home Style Modern Oturma Odası
Visage Home Style

​A project in İzmir, Turkiye. – İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin salonundan bir kare.

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

Kapsadığı alanda bir de yemek odası içeren salonlara bir hayli aşınayız, fotoğrafta da bunu başarılı örneklerinden birini görüyoruz. Jaluzi perdeler ve zemin döşemesi arasındaki muhteşem uyum dikkatleri üzerine toplarken, son derece şık tasarımlarıyla avizeler de bu harikulade harmoniye katılmış görünüyorlar.

Yöresel dokunuşlar

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Yerel motiflerle süslü bu salon da, hem bu tarzı sevenler, hem de geçici olarak (örneğin; yazlık vs.) böyle bir hava yakalamak için birebir. Tarihi bir havası olan duvarlar ve tavanalar ise tek kelimeyle çarpıcı. Şömine ise bu görüntüyü tamamlayan son ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu salona kim hayır diyebilir?

Stone Age- Mansion homify Modern Oturma Odası
homify

Stone Age- Mansion

homify
homify
homify

Dekorasyon konusunda başka bir çizgiyi savunanlar dahi sanırız bu salonun güzelliğini inkâr etmeyeceklerdir. Mükemmel bir manzaraya sahip olan salonda, İstanbul Boğazı’nın bu güzelliğine, aynı ölçüde başarılı olan mobilya ve renk seçimi de eşlik ediyor.

Modernite şaheseri

İDEAL YEMEK TAKIMI Kuta Home Rustik Yemek Odası
Kuta Home

İDEAL YEMEK TAKIMI

Kuta Home
Kuta Home
Kuta Home

Bugün ele aldığımız yazıdakine benzeyen fikirler görmek istiyorsanız ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanan ve ‘Çılgın bir salon için 10 fikir’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

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