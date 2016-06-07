Türkiye'den 10 sıradışı salon fikri

Salonları kimi zaman kendimizin rahatı ve keyfi için, kimi zaman da misafirlerimizi rahat ettirmek ve onlara özel bir ortam sunmak için kullanırız. Ancak hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, salonlar evlerin en önemli bölümlerinden biri, belki de birincisidir. Dolayısıyla salon dekorasyonunda, salona verilen öneme paralel bir özen gösterilmesi normaldir. Biz de bugünkü yazımızı salon dekorasyonlarına ayırdık ancak başlıktan da anlaşılacağı gibi daha çok sıradışı ve dikkat çekmek üzere programlanmış salonları ele aldık. Şimdi görsellerimizin incelemesine başlayabiliriz.
Fotoğrafta yer alan salonumuza daha ilk bakışta konfora büyük önem verildiğini anlıyoruz. Bunun sebebi de koltukların oldukça geniş ve derin olması. Salonun boyutları da başarıyla kullanılmış, her eşya geniş tasarlanmasına rağmen yer açısından sıkışık bir görüntü sergilemiyor.
Dekoratörleri tarafından üzerine çok kafa yorulduğu apaçık belli olan bu salonun eksiği yok fazlası var. İhtişam ve gösteriş arayanların, salonuyla dikkat çekmek isteyenlerin hayran kalacağı türden bir dekorasyon. Klasik parçalarla modernist dekorasyonun eşsiz bir buluşması; örnek alınması gereken bir çalışma.
Cephesinin dönük olduğu manzaradan maksimum randıman sağlamak isteyenlerin rahatlıkla örnek alabileceği türden bir salonla devam ediyoruz. Çok hoş turkuaz detaylarla beslenmiş, mobilyaya boğulmayıp bolca hareket ve seyir alanı da bırakan, modern bir salon dekorasyonu örneği.
Feng Shu isimli akımın prensiplerine göre dekore edilmiş bir salon hem kendiniz hem de misafirleriniz için oldukça sıradışı ve ilgi çekici bir deneyim olabilir. Yapmanız gereken bu konunun uzmanlarına danışıp hem mobilya hem de renk yönünden yapmanız gerekenleri öğrenmek. Sitemizde de bu konuyla ilgili sayfa ve yazıları bulmanız mümkün
Bu yazımızda da klasik seven okurlarımızı unutmamaya kararlıyız. Bu yüzdende türünün güzel örneklerinden bir olan bu salonu bu okurlarımız için seçtik. Açık mor- beyaz renk kombinasyonu üzerine kurulu salonda özellikle tavan tasarımı dikkat çekmeyecek gibi değil. Her bir ayrıntısı uzunca düşünülerek hazırlanmış olduğu belli olan, usta işi bir dekorasyon.
Salonlarda bir de ayrıca çalışma alanı bulunması çok rastlanılan bir durum değildir. Ancak yazımızın başlığında ‘sıradışı’ ifadesi geçtiğine göre, fotoğraftaki örnek modeli listeye almamız da gayet normal olmuş oluyor. Yüksek tavaların cazibesi dışında, son derece şık bir gri tonun varlığını hissettirdiği, modern dekorasyonun en güzel örneklerinden biri.
Kapsadığı alanda bir de yemek odası içeren salonlara bir hayli aşınayız, fotoğrafta da bunu başarılı örneklerinden birini görüyoruz. Jaluzi perdeler ve zemin döşemesi arasındaki muhteşem uyum dikkatleri üzerine toplarken, son derece şık tasarımlarıyla avizeler de bu harikulade harmoniye katılmış görünüyorlar.
Yerel motiflerle süslü bu salon da, hem bu tarzı sevenler, hem de geçici olarak (örneğin; yazlık vs.) böyle bir hava yakalamak için birebir. Tarihi bir havası olan duvarlar ve tavanalar ise tek kelimeyle çarpıcı. Şömine ise bu görüntüyü tamamlayan son ayrıntı olarak karşımıza çıkıyor.
Dekorasyon konusunda başka bir çizgiyi savunanlar dahi sanırız bu salonun güzelliğini inkâr etmeyeceklerdir. Mükemmel bir manzaraya sahip olan salonda, İstanbul Boğazı’nın bu güzelliğine, aynı ölçüde başarılı olan mobilya ve renk seçimi de eşlik ediyor.
Bugün ele aldığımız yazıdakine benzeyen fikirler görmek istiyorsanız ve bu yazıyı da beğendiyseniz, daha önce sitemizde yayınlanan ve ‘Çılgın bir salon için 10 fikir’ başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.