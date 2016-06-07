Türkiye'den 10 sıradışı salon fikri

Salonları kimi zaman kendimizin rahatı ve keyfi için, kimi zaman da misafirlerimizi rahat ettirmek ve onlara özel bir ortam sunmak için kullanırız. Ancak hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, salonlar evlerin en önemli bölümlerinden biri, belki de birincisidir. Dolayısıyla salon dekorasyonunda, salona verilen öneme paralel bir özen gösterilmesi normaldir. Biz de bugünkü yazımızı salon dekorasyonlarına ayırdık ancak başlıktan da anlaşılacağı gibi daha çok sıradışı ve dikkat çekmek üzere programlanmış salonları ele aldık. Şimdi görsellerimizin incelemesine başlayabiliriz.