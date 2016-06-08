Yenilenmesinin ardından hayranlık uyandıran bir daire

Evde kullanılan renk paletindeki tüm renkleri tek bakışta bu çocuk odasında görebilmeniz mümkün! Elbette burası bir çocuk odası olduğundan evin diğer bölümlerine oranla parlak ve açık renklerin belirgin bir hakimiyeti göze çarpıyor. Sıcak, samimi ve üstelik hiç de küçük sayılamaz.

Ev dönüşüm hikayelerine meraklıysanız, sitemizde bugünküne benzer nitelikte pek çok kaynağa ulaşabilirsiniz. Örnek olarak sizleri daha önce yayınladığımız ve ‘Eski bir evden yeni ve modern bir ev yaratmak’ başlığını taşıyan yazımıza yönlendirmek istiyoruz.