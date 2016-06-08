Yenilenmesinin ardından hayranlık uyandıran bir daire

Bugün sizlerle paylaşacağımız ev dönüşüm hikayemiz Meksika’nın başkenti Mexico City’deki bir daireyi konu alıyor. Ülkesinde ünlü ve birçok projeye katılmış olan iç mimar Mariangel Coghlan’ın üstlendiği bu dönüşüm projesi, modern iç mimarinin her türlü gereklerini yerine getirebilecek şekilde tasarlanmış. Şimdi bu harika projeyi keşfetmeye koyulalım.
Gördüğünüz üç fotoğraf, kolayca anlayabileceğiniz üzere evin yenilenmeden önceki, yenilenme sırasındaki ve sonrasındaki hallerini gösteriyor. Aslına bakılırsa evin önceki hali de bir harabe değil. Ancak çok daha modern ve daha önemlisi aydınlık bir hale getirilmesi için birçok değişiklik yapmak da şart. Hiç kuşkusuz burada en önemlisi, modern iç mimarinin gerekleriyle, evin müstakbel sakinlerinin ihtiyaç ve isteklerinin bağdaştırılabilmesi. Bakalım proje sahipleri bu zorlu görevin altından başarıyla kalkabilmişler mi?
Retro tuğla duvarların estetik açıdan mükemmelliği bir yana; bizim her zaman övdüğümüz açık plan uygulamasının başarılı bir uygulamasını da bu dairede bulmak mümkün. Mobilyalara gelirsek, duvarlar ve zemin döşemesiyle hem renk hem de tarz olarak harika bir uyum sergilediklerini söyleyebiliriz. Aydınlatmaya da özel bir önem verildiği de dikkatli okuyucularımızın gözünden kaçmamıştır diye düşünüyoruz. Her bir detayı ince düşünülmüş, üzerinde çok çalışıldığı belli bir dekorasyon.
Dairede yemek ve otruma odaları da ayrı değil kompakt bir şekilde yer alıyor. Tavanın sol üst tarafında gözüken boruların kamufle edilmemiş olmasıyla hafiften esdüstriyel tarza da göz kırpan bu yaşam alanının boyutları oldukça iyi değerlendirilerek geniş ve ferah bir kullanım alanı elde edilmiş. Bir salon için hiç de küçük diyemeyeceğimiz sol duvarda yer alan ayna ise bu genişlik ve ferahlık düşüncesine katkı sağlayan bir başka unsur olarak öne çıkıyor.
Hayır, yukarıdaki fotoğrafın aynısı değil, fotoğrafçı yalnızca yukarıdaki masayı arkasına almış. Ana mobilyaların diğer unsurlarla uyumu bir yana, arada kullanılan parlak detay obje ve aksesuarlar, sağladıkları kontrastla bu yaşam alanının çok daha çarpıcı ve dikkat çekici olmasını sağlıyorlar. Boydan boya olan pencerelerin sağladığı bolca doğal ışık da, mekana ayrıca güç ve parlaklık katan bir faktör.
Evin diğer alanlarına göre boyut olarak çok daha mütevazi olan banyodaki bu negatif etkiyi kırmak için minik göz ve geometri oyunları kullanmışlar. Enlemesine yerleştirilen ahşap duvar kaplamaları sayesinde mekana bir nebze de olsa daha fazla görsel genişlik kazandırılmaya çalışılmış. Ayrıca bu ahşap malzemenin açık rengi nedeniyle de banyoya bir sauna havası kattığını da söylemeden geçmeyelim.
Daha önce evin yeniden tasarlanırken en ufak detaylara dahi büyük bir özenle yaklaşıldığının hemen anlaşıldığından bahsetmiştik. Elbette diğer yaşam alanlarına göre nisbeten daha önemsiz görünen diğer alanlar için de bu geçerli. Tıpkı fotoğrafını gördüğünüz banyo ayrıntıları gibi. Lavabo endüstriyel bir tarza sahipken, duvarla uyumlu bir şekilde yerleştirilen yeşil bitkiler sayesinde banyoya rahatlatıcı bir hava katılmış ki, bu bir banyonun olmazsa olmazıdır.
Evde kullanılan renk paletindeki tüm renkleri tek bakışta bu çocuk odasında görebilmeniz mümkün! Elbette burası bir çocuk odası olduğundan evin diğer bölümlerine oranla parlak ve açık renklerin belirgin bir hakimiyeti göze çarpıyor. Sıcak, samimi ve üstelik hiç de küçük sayılamaz.
Ev dönüşüm hikayelerine meraklıysanız, sitemizde bugünküne benzer nitelikte pek çok kaynağa ulaşabilirsiniz. Örnek olarak sizleri daha önce yayınladığımız ve ‘Eski bir evden yeni ve modern bir ev yaratmak’ başlığını taşıyan yazımıza yönlendirmek istiyoruz.