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Her zevke göre bir mutfak mutlaka var

ümit atdağ ümit atdağ
homify Endüstriyel Mutfak
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Homifydünya genelinde çok beğenilmiş, işlevsel ve fonksiyonel olarak dekore edilerek ev sahiplerine avantaj sağlamış mutfak çeşitlerini bir araya getirerek sizlere inceleme fırsatı sunuyor. Bir mutfağın boyutlarına göre yerleşimi, yerleşim estetiği, görselliği, sadeliği, temizliği, işlevselliğini nasıl kazandığını görmeniz amacıyla dünya mutfaklarını bir araya getirerek bulamayacağınız bir fırsat sunuyor.  Evinizde yapacağınız mutfak dekorasyonları için örnek alacağınız bu mutfakları olduğu gibi veya revize ederek evinize uyarlayabilir ve mutfağınızın evinizin görsel, fonksiyonel olmasını sağlayarak bir yaşam alanı olarak kullanabilirsiniz. Bu mutfakları dekorasyon tarzlarına göre inceleyelim.

Rustik bir rüya

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli Rustik Mutfak
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

Taş ve ahşap uyumu bir her zaman zarafet ve estetik taşır. Bu uyumu mutfakta yakalayabildiğinizde eviniz mutfağınız çok muhteşem bir yaşam alanı haline gelir. Bu resimdeki mutfakta olduğu gibi rustik tarzda dekore edeceğiniz taş ve ahşabın muazzam bir uyum içinde olduğu mutfak sizlerin daha yavaş yaşlanmasını ve daha uzun bir ömrü mutfakta geçirmenizi sağlayacaktır. Resimdeki gibi rustik bir mutfak dekorasyonu ile mutfağınızı daha şık bir mutfak haline getirirsiniz.

Aydınlık mutfaklar

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS Klasik Mutfak
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

İnsan hayatı renkli ve aydınlık olduğunda insan daha uzun ve daha genç yaşar. Mutfaklarda benzer bir durum söz konusudur. Eğer mutfağınızı renkli bir mutfak olarak dekore etmek istiyorsanız resimdeki gibi apaydın bir mutfak yapabilirsiniz. Taş mutfak tezgahları ve ahşap kapaklar ile muhteşem bir uyum yakaladığınızda, gün ışığının doğallığı ile birlikte muhteşem bir mutfağa sahip olabilirsiniz.

Klasik Mutfak

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida Klasik Mutfak Gri
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

Klasik severlerden biriyseniz klasik bir mutfak dekorasyon yapabilir ve genel dekorasyonunuz ile uyumlu bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Resimde yer alan klasik mutfağın bir kopyasını evinize uyarlayıp açık gri renk tercih ettiğinizde  klasik ve şık bir mutfak sahibi olursunuz. Beyaz ile gri uyumu mutfağın kalitesini artırır.

Geniş mutfaklar

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Modern Mutfak
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Geniş aileler için mutlaka gerekli olan geniş mutfaklardır. geniş mutfaklar hem ihtiyaçlara cevap verecek hem de  işlevsel ve fonksiyonel olacaktır. Örnek resimde yer alan geniş mutfak dekorasyonu geniş bir yemek masası ile doldurulmuş, aydınlatması da masa üzerine yapılarak mutfağın şık bir mutfak olması sağlanmış. Renk seçimleri yemek masası ve mutfak genelinde çok titiz bir şekilde dağıtılarak mutfağın görselinin muhteşem olması sağlanmış.

Şirin mutfaklar

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Bir mutfağın büyük veya küçük olması kadar şirin ve çekici olmsı da şarttır. Bir mutfak şirin değilse ve sizi içine çekmiyorsa sizi mutsuz edecek ve mutfaktan soğutacaktır. Resimdeki gibi şirin bir mutfak dekorasyonu yaparak evinizin can alıcı odası olarak kullanabilirsiniz. Misafirlerinizi mutfağınıza davet ederek mutfağınızın estetikliğini ve şıklığını gönül rahatlığı ile sergileyebilirsiniz.

Zarif mutfaklar

homify Endüstriyel Mutfak
homify

homify
homify
homify

Zarif bir mutfak sahibi olmak istiyorsanız resimdeki gibi tuğla duvar sahip uzun bir mutfak dekorasyonu yapabilirsiniz.  İnce uzun mutfak tezgahı ve mutfak duvar raflarından oluşan bu mutfak zarif aydınlatması ile muhteşem güzellikte bir mutfak oluşturmuş. Yemek masası ile desteklenen ve koyu renk seçimleri ile açık ve koyu renk uyumu yakalanmış olan bu mutfak evinizin yaşam alanlarından biri olarak size hizmet verecek. 

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