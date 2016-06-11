Kişiliğinizi yansıtacak 6 modern mutfak

Bundan birkaç on yıl önce, mutfaklar yalnızca kadınların yemek pişirdiği ve bu yemekleri ev halkına sunduğu yerler olarak kabul edilirdi. Aradan geçen yıllarda ise toplumun yapısı büyük ölçüde değişti. Toplumsal cinsiyet rolleri sorgulanmaya başlandı ve kadının toplumdaki yeri hâlâ doğru bir noktaya ulaşmamış olsa da eve ve mutfağa hapsolmuş kadın figürü ideal olarak görülmekten uzaklaştı. Bunun sonucunda hayatın her alanında olduğu gibi ev yaşamında da kadın ve erkeğin iş bölümünün gerekli olduğu fikri kabul gördü. Bu noktada pek çok batı ülkesine göre halen çok geri bir durumda olsak da, genç nesillerin hızla bilinçlendiğini söylemek yanlış olmaz. Nihayetinde mutfaklar kadına ait ve kadının hapsolduğu yerler olmaktan çıktılar, çıkıyorlar. İçinde yaşadığımız evlerin de birer karakteri var ve mutfaklar bu karakterin oluşumunda önemli yer tutmaktalar. Bu yazımızda dünyaya modern bir gözle bakanlar için kişiliklerini yansıtacak 6 mutfağı derledik, umuyoruz bu mutfaklarda kendinizden de bir şeyler bulacaksınız.