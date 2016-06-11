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Kişiliğinizi yansıtacak 6 modern mutfak

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Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Mutfak
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Bundan birkaç on yıl önce, mutfaklar yalnızca kadınların yemek pişirdiği ve bu yemekleri ev halkına sunduğu yerler olarak kabul edilirdi. Aradan geçen yıllarda ise toplumun yapısı büyük ölçüde değişti. Toplumsal cinsiyet rolleri sorgulanmaya başlandı ve kadının toplumdaki yeri hâlâ doğru bir noktaya ulaşmamış olsa da eve ve mutfağa hapsolmuş kadın figürü ideal olarak görülmekten uzaklaştı. Bunun sonucunda hayatın her alanında olduğu gibi ev yaşamında da kadın ve erkeğin iş bölümünün gerekli olduğu fikri kabul gördü. Bu noktada pek çok batı ülkesine göre halen çok geri bir durumda olsak da, genç nesillerin hızla bilinçlendiğini söylemek yanlış olmaz. Nihayetinde mutfaklar kadına ait ve kadının hapsolduğu yerler olmaktan çıktılar, çıkıyorlar. İçinde yaşadığımız evlerin de birer karakteri var ve mutfaklar bu karakterin oluşumunda önemli yer tutmaktalar. Bu yazımızda dünyaya modern bir gözle bakanlar için kişiliklerini yansıtacak 6 mutfağı derledik, umuyoruz bu mutfaklarda kendinizden de bir şeyler bulacaksınız. 

Eğlenceyi evinde yaşamak isteyenler için

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Mutfak
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Dışarıda yiyip içmeye, arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmeye, eğlence hayatına düşkünseniz, bu mutfak tam olarak size hitap ediyor. Modern tasarımı ve son teknoloji donanımı yanı sıra bar tabureleri de dahil olmak üzere dört dörtlük bir barı bulunan bu mutfak, eğlenceyi evinde de sürdürmek isteyenler için harika bir alternatif sunuyor.

Sade ve güçlü bir tasarım

Kitchen Fraher and Findlay Modern Mutfak
Fraher and Findlay

Kitchen

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

Toplamda oldukça minimal bir tasarıma sahip olan bu mutfak, özgüvenli bir kişiliği temsil ediyor. Estetik için gereksiz süslemelere ve ihtiyaç duyulmayan detaylara yaslanmayan ve güzelliğini sadeliğinden alan tasarım, işlevselliği ile de ayrıca dikkat çekiyor. Bu mutfakta misafirlerinizi büyüleyecek yemekler yapabilirsiniz, bunun için gereken her şey elinizin altında. Ama güzel yemekler ve sohbetler olmadan mutfağın aslında hiçbir şey ifade etmediği alt metni de bu mutfakta karşılaştığımız bir başka detay.

Amatör ve profesyonel şefler için

Casa Evans, A4estudio A4estudio Modern Mutfak
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

Mutfak sanatları bugünlerde her zamankinden çok daha fazla ilgi çekiyor. Öyle ki bu alanda eğitim veren kurs ve okullar büyük bir hızla yaygınlaşmakta ve bunların maliyetleri de müzik, sinema ve başkaca alanlardaki sanat okullarını da fersah fersah geride bırakmakta. Doğrusu bunun olağan bir durum olduğunu teslim etmek gerek. Mutfakta ustalaşmak gerçekten de paha biçilmez bir deneyim. Siz de profesyonel ya da amatör şefliğe ilgi duyuyorsanız, her şeyin elinizin altında olduğu bu modern mutfakta aradığınız her şeyi bulacaksınız.

Her şeyi optimize etmek isteyenler için

#1, ARCHE VISTA ARCHE VISTA Minimalist Mutfak
ARCHE VISTA

ARCHE VISTA
ARCHE VISTA
ARCHE VISTA

Bazılarımızın aklı sürekli olarak optimizasyonla meşguldür. Kimileri bunu bir tür mühendis hastalığı olarak görürler ama aslında hayatı kolaylaştırmayı kendine amaç edinmiş olmaktan fazlası değildir bu tutum. Bu konuda takıntılı olanlar için mükemmel bir mutfakla karşınızdayız. Her şeyin olması gerektiği yerde olduğu ve mümkün olan en az alanda en fazla verimin sunulduğu bu mutfak, yalnızca işini yapmaya odaklanmış bir tasarıma sahip ve fazlasında hiç ama hiç gözü yok.

İhtişamlı bir tasarım

LADY ROSE, STUDIO CERON & CERON STUDIO CERON & CERON Eklektik Mutfak
STUDIO CERON &amp; CERON

STUDIO CERON & CERON
STUDIO CERON &amp; CERON
STUDIO CERON & CERON

İhtişamı evinizin içinde ve hatta mutfağınızda doyasıya hissetmek istiyorsanız bu sıra dışı mutfak tam da aradığınız şey olabilir. İddialı tasarımı ve renk seçimleriyle hiç şüphesiz pek çok kişi için oldukça abartılı sayılabilecek bu mutfak, özel zevklere hitap eden çok özel bir anlayışla yaratılmış.

Yemek severler için

Интерьер таунхауса под Уфой, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Eklektik Mutfak
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Yemek yemeyi herkes sever. Kimilerine göre hayatın en büyük zevki yemek yemektir. Ancak bazılarımız yemek yapmayı ve yemeyi gerçekten sanat haline getiririz. Bu işe büyük bir özen gösteririz ve bunu da konuklarımıza hissetttiririz. Bu mutfak yemeği her yönüyle seven sıcakkanlı insanlar için oldukça güzel bir alternatif. Çünkü yemeğinizi sıcak sıcak servis edip koyu bir sohbet eşliğinde keyfine varacağınız güzel bir yemek masası mutfağın önemli parçalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Basit görünen muhteşem bir ev
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