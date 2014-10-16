homify 360°: Hamptons'ta rüya gibi bir ev

Bugün sizlere Hamptons'tan lüks bir evi göstereceğiz. Hamptons, New York'un Suffolk County bölgesinde Long Island'ın doğu yakasında bir bölge. Şehrin kuzeydoğudaki merkezinden yaklaşık iki saat uzaklıkta. 20-30 yıl önce Hamptons, varlıklı Amerikalıların yazlıklarının veya hafta sonu gittikleri evlerinin bulunduğu popüler bir yerdi. Sanayi, finans, sinema ve televizyon dünyasından pek çok kişi buradaki evlerine kaçarak, kır yaşamına duydukları özlemi gideriyorlardı.

Tanıtacağımız ev 2001'de Raffaella Bortoluzzi tarafından kurulmuş Labo Design Studio tarafından tasarlanmış. New York şehir merkezinde ofisi yer alan bu stüdyo, konaklama projeleri tasarlayan, mimarlıkla ilgili bir şirket. Aynı zamanda dünyanın pek çok yerinde ticari çözümler de üretiyorlar. Stüdyo, aynı zamanda şık yapı tasarımlarıyla da göze çarpıyor.