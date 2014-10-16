homify 360°: Hamptons'ta rüya gibi bir ev

Bugün sizlere Hamptons'tan lüks bir evi göstereceğiz. Hamptons, New York'un Suffolk County bölgesinde Long Island'ın doğu yakasında bir bölge. Şehrin kuzeydoğudaki merkezinden yaklaşık iki saat uzaklıkta. 20-30 yıl önce Hamptons, varlıklı Amerikalıların yazlıklarının veya hafta sonu gittikleri evlerinin bulunduğu popüler bir yerdi. Sanayi, finans, sinema ve televizyon dünyasından pek çok kişi buradaki evlerine kaçarak, kır yaşamına duydukları özlemi gideriyorlardı.
Tanıtacağımız ev 2001'de Raffaella Bortoluzzi tarafından kurulmuş Labo Design Studio tarafından tasarlanmış. New York şehir merkezinde ofisi yer alan bu stüdyo, konaklama projeleri tasarlayan, mimarlıkla ilgili bir şirket. Aynı zamanda dünyanın pek çok yerinde ticari çözümler de üretiyorlar. Stüdyo, aynı zamanda şık yapı tasarımlarıyla da göze çarpıyor.
Bu sayfiye evinin dış görünüşü basit ve renkli geometrik formlar kullanılarak oluşturulmuş. Aynı zamanda da evin doğal çevresiyle mükemmel bir uyum yakalamış. Küpleri çevreleyen yatak bantlar komşu evlerdeki geleneksel tarzlı ahşap kaplamalarla uyum göstermiş. Isı iletkenliği az olan fenol ahşap panellerle yalıtılan dış cephe, kışın sıcak, yazınsa serin bir ev ortamı yaratılmasını sağlayan önemli bir detay olarak göze çarpıyor.
Bu yapı, yakındaki körfez ile göl arasındaki tepelik bir bölgeye inşa edilmiş. Farklı derinlik ve yükseklikteki kübik şekiller dış cephede baskın olarak göze çarpıyor. Zemin katta kullanılan koyu renk kaplamalar ise geride kalarak üst katlardaki renkli küpleri ön plana çıkarıyor. Dış cepheye yerleştirilen düzensiz pencereler sayesinde de evin farklı yönlerden güneş ışığı alması ve mekansal efektlerin yer alması sağlanmış. Aynı amaçla bazı yüzeylerde de panoramik pencereler kullanılmış.
Yaz güneşinden kaçmak ve biraz olsun serinlemek isteyen herkes bu gölgeli havuzdan etkilenecektir. Binanın sol tarafında yer alan asma katta bir su havzası oluşturulmuş. Bu bölümdeki havuzun gölgeden yararlanmasının yanı sıra sürgülü pencereleri sayesinde kapalı bir havuza dönüşmesi de sağlanmış. Dolayısıyla havuz, yaz dışındaki mevsimlerde de kullanılır hale getirilmiş. Evin düzeni sayesinde havuzun önündeki taş duvarın ötesine kaydırabilir ve harika manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Havuz, tepesindeki küresel avizeler sayesinde aydınlatılarak geceleri de kullanılabilir!
Klasik dikdörtgen pencerelerin yanı sıra yuvarlak pencereler de planlanmış tasarımlarda çok sık kullanılıyor. Dairesel açıklıklar yumuşak bir görüntü sağlayarak, binanın dışındaki köşeli geometrik şekilleri dengeliyor ve çok resmi bir görüntü oluşmasını engelliyor. Bu iç mekan pencerelerinin dışarıdaki ağaçlara yakın açılması ev sakinlerinin dış dünyayı kuşatan doğayla bağ kurmasını da kolaylaştırıyor.
Evin dışındaki renkler, içeride de kullanılarak parlak bir konukseverlik havası yaratılmasına yardımcı oluyor. Burada gördüğümüz üzere iki oda farklı olsa da yansımaymış gibi görünüyor. Evde uzun hafta sonu misafirliklerine veya yaz gecesi kokteyllerine gelen arkadaşlarınız için bunlar gibi pek çok misafir odası bulunuyor. Renk seçimi de harika bir detay olarak göze çarpıyor. Güneşin rengi olan sarı, mutluluğu, neşeyi yansıtarak iç ısıtan bir hava yaratıyor ve enerjinizi artırıyor.
Mutfak, büyük ve geniş şekilde pek çok tezgah içerecek biçimde tasarlanmış. Bu tasarım hafta sonu partileriniz için yemek hazırlamanıza ideal bir ortam sağlıyor. Doğal, uyumlu renklerin kullanımı korkutucu olmayan bir atmosfer yaratarak pişirmek için mutfakta geçirdiğiniz zamandan keyif almanızı sağlıyor.