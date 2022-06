Birbirinden güzel tek katlı evler

Müstakil tipteki hemen her evin zemininde bulunan subasmanlar, topraktan gelen nemi kesmek ve yağmur suyunun yükselmesi durumunda eve girmesini engellemek için kullanılır. Ülkemizde pek çok bölgede yağış rejimleri çok düzenli olmadığı ve hemen her yerde sel riski bulunduğu için bu uygulama oldukça yaygındır. Ancak standart kaba subasmanların bu konudaki tek alternatif olduğu noktasında yanıldığımızı bu zarif villanın üç basamaklı şık subasmanından anlayabiliyoruz. Mimarinin konusu olan her şeyi estetik bir şekilde tasarlamak mümkün, yeter ki emek ve zaman harcansın.