Birbirinden güzel tek katlı evler

Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de villa tipi evlerin oldukça önemli bir kısmı iki veya daha fazla katlı olarak inşa edilir. Bunun en önemli sebebi hiç şüphesiz arazinin kıymetli olması ve aynı arazide mümkün olan en fazla iç kullanım alanı elde edilebilmesidir. Bu elbette anlaşılır bir durum. Ancak bu geçerli sebepten ötürü bir alışkanlık haline gelen çok katlı villa mimarileri bugün aslında hiç de gerekli olmayan bölgelerde bile kullanılmakta. Oysa tek katlı villaların gerek maliyet gerekse de çevreye etkileri bakımından pek çok avantajı bulunuyor. Sahiplerine toprağa daha yakın, çevreyle daha iç içe bir hayat sunarken, çok katlı yapılarda üst katların taşınabilmesi gereken ağır metal ve beton destek elemanlarına ihtiyaç duymadıkları için karbon ayak izleri çok daha düşük kalıyor. Bu yazımızda birbirinden güzel tek katlı villa örneklerinden oluşan bir seçki hazırladık. Bu harika villalar tek katlı yapılara ilişkin düşüncelerinizi bütünüyle değiştirebilir.