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Birbirinden güzel tek katlı evler

Homify TR Homify TR
CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Evler
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Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de villa tipi evlerin oldukça önemli bir kısmı iki veya daha fazla katlı olarak inşa edilir. Bunun en önemli sebebi hiç şüphesiz arazinin kıymetli olması ve aynı arazide mümkün olan en fazla iç kullanım alanı elde edilebilmesidir. Bu elbette anlaşılır bir durum. Ancak bu geçerli sebepten ötürü bir alışkanlık haline gelen çok katlı villa mimarileri bugün aslında hiç de gerekli olmayan bölgelerde bile kullanılmakta. Oysa tek katlı villaların gerek maliyet gerekse de çevreye etkileri bakımından pek çok avantajı bulunuyor. Sahiplerine toprağa daha yakın, çevreyle daha iç içe bir hayat sunarken, çok katlı yapılarda üst katların taşınabilmesi gereken ağır metal ve beton destek elemanlarına ihtiyaç duymadıkları için karbon ayak izleri çok daha düşük kalıyor. Bu yazımızda birbirinden güzel tek katlı villa örneklerinden oluşan bir seçki hazırladık. Bu harika villalar tek katlı yapılara ilişkin düşüncelerinizi bütünüyle değiştirebilir. 

Zarif ve işlevsel bir mimari

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Müstakil tipteki hemen her evin zemininde bulunan subasmanlar, topraktan gelen nemi kesmek ve yağmur suyunun yükselmesi durumunda eve girmesini engellemek için kullanılır. Ülkemizde pek çok bölgede yağış rejimleri çok düzenli olmadığı ve hemen her yerde sel riski bulunduğu için bu uygulama oldukça yaygındır. Ancak standart kaba subasmanların bu konudaki tek alternatif olduğu noktasında yanıldığımızı bu zarif villanın üç basamaklı şık subasmanından anlayabiliyoruz. Mimarinin konusu olan her şeyi estetik bir şekilde tasarlamak mümkün, yeter ki emek ve zaman harcansın.

Bütünüyle ışık geçirgen

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA Modern Evler
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

Gün ışığının doğru kullanımı mimarinin en önemli konuları arasında yer alır. Şehirlerde bulunan çok katlı yapılarda gün ışığını yönetmek oldukça zor bir tasarım işiyken, tek katlı villalarda bunun için sınırsız seçenek vardır. Bu prizmatik yapıda seçeneklerin adeta hepsinin aynı anda kullanıldığını görüyoruz. Gün ışığından tam anlamıyla mükemmel bir şekilde yararlanılacağına hiç şüphe yok. Mahremiyet ihtiyacı ise evin geniş bahçesinin meraklı gözleri yeterince uzakta tutması ile sağlanıyor. 

Yeşillerin arasında havuz keyfi

Poyraz Konakları, ISLA GRUP ISLA GRUP Akdeniz Evler
ISLA GRUP

Poyraz Konakları

ISLA GRUP
ISLA GRUP
ISLA GRUP

Özellikle Akdeniz havzasında ve çeşitli tatil bölgelerinde bulunan pek çok villa özel ya da site dahilinde havuz olanağına sahiptir. Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez serinlik unsuru olan bu havuzlar, tek katlı villalarda çok daha kullanışlı hale gelirler. Çok katlı villalar mimari olarak kendi içlerine dönük bir denge oluştururken tek katlı villalar daha ziyade bahçeye ve dışarıya dönük olarak tasarlandıkları için havuzla çok daha iç içe olmaları da olağandır.

Kontrast güzellik

Casa Natura Blu 195, Casas Natura Casas Natura Modern Evler
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

Bu villanın tasarımında kullanılan temel kavramın kontrast olduğuna hiç şüphe yok. Doğal bir ortamda ve şehir gürültüsünden uzak bir bölgede olmasına karşın kentli çizgilere ve köşeli bir tasarıma sahip olan yapı mimari olarak zaten belli bir kontrast taşıyor. Dış cephede gri tercihi de bu kontrastı besliyor. Ortaya çıkan sonuç ise gerçekten görülmeye değer güzellikte.

Akdeniz tipi yatay mimari

Villa di lusso in Sardegna , Studio di Architettura di Luca Scacchetti - Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -

Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -
Studio di Architettura di Luca Scacchetti -

Akdeniz ülkelerinin pek çoğunda ciddi ortak özellikler taşıyan geleneksel taş mimarisinin modern bir yorumuyla inşa edilmiş bu lüks villa, ortada bulunan havuza dönük yayvan yapısıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Evin pek çok noktasından doğrudan havuzu görmek ve hatta havuzun bulunduğu avluya çıkmak mümkün.

Tek katlı modern bir Bodrum evi

House A1 - A1 Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS Modern Havuz
HANDE KOKSAL INTERIORS

House A1 – A1 Evi

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

Bodrum'un o ünlü beyaz evlerini hepimiz biliriz. Giderek büyümekte olan bu şirin kente harika bir görünüm kazandıran geleneksel Bodrum evlerine bugünlerde yeni tipte pek çok villa ekleniyor. Bunların bir kısmı maalesef şehrin silüetine olumsuz etkide bulunmaktalar. Ancak bu örnekte gördüğümüz gibi geleneksel mimari tarzı ve silüeti bozmadan tasarlanan modern villalarla da karşılaşabiliyoruz. Dileriz bu ve benzeri yapılar çoğalır ve şehir o güzel dokusunu kaybetmez.

Daha temiz ve ferah bir görünüm için dağınıklıktan kurtulma yolları
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