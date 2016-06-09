Türkiye'den mimarisiyle göz kamaştıran 6 villa

İnşaat sektörünün büyük bir hızla ilerlemekte ve ekonominin lokomotifi rolünü üstlenmekte olduğu hepimizin malumu. Onlarca şehirde her gün yeni konut projelerine başlanıyor, yüz binlerce yeni konut üretiliyor ve kentsel dönüşüm projeleri büyük bir hızla yaygınlaşıyor. Milyonlarca insan inşaat sektörü ve ona bağlı diğer sektörlerde istihdam edilirken, çok ciddi bir ekonomik büyüklüğün ortaya çıktığı da yadsınamaz bir gerçek. Bununla birlikte yalnızca kitlesel konut üretiminde ilerlediğimizi söylersek yanlış olur. Aynı zamanda özel tipte konutlarda ve mimaride de büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Öyle ki bundan kısa bir süre öncesine kadar Türkiye'de bulunduğuna bile inanmakta güçlük çekeceğimiz mimarisiyle göz kamaştıran pek çok yapı birbiri ardına farklı şehirlerde boy gösteriyor. Bu yazımızın konusu da bu iddialı mimari özelliklere sahip olan villalar. Her biri farklı bir tarza sahip ve hepsi de dünya standartlarında bir estetik zevkin ürünü olan bu villalara biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Ömerli'de bulunan bu sıra dışı villa, İstanbul'un en güzel havasına sahip çevresi, bahçesi ve peyzajıyla olduğu kadar, hatta daha da fazla mimarisiyle dikkat çekiyor. Silindirik formların ağırlıkta olduğu villanın bir başka önemli özelliği ise bahçeye doğru uzanan ve gerektiğinde yarı açık, gerektiğinde tam kapalı bir alan olarak kullanılabilen geniş salon. Geniş cam kapıları sayesinde yaz aylarında bahçeyle bütünleşen bir alan haline gelen bu salon, soğuk mevsimlerde ise şöminesiyle sahiplerine sıcak bir ortam vaat ediyor.
Modern mimarisiyle göz kamaştıran bu ev, pekâlâ dünyanın herhangi başka bir yerinde de olabilirdi. Gerçekten de bu yapının Almanya'da, Kanada'da, Japonya'da hatta Avustralya'da olduğunu söylesek herhalde kimse için yadırgatıcı bir şey olmazdı bu. İşte dünya trendleriyle ve modern mimariyle mükemmel bir bütünleşme ancak böyle bir şey olabilirdi.
Kayseri'de bulunan bu villa ise fütüristik tarzı ile dikkatleri çekiyor. Her türlü lüks donanıma sahip olmasının yanı sıra mimarisiyle de oldukça iddialı olan villa, hiç şüphesiz Kayseri'nin en ilgi odağı yapılarından biri durumunda. Böyle bir yapının Anadolu'nun kalbindeki bir sanayi kentinde bulunması da, mimari ve inşaat sektörünün yalnızca batıdaki büyük kentlerde değil tüm Türkiye'de geliştiğinin bir başka göstergesi.
Çeşme'de bulunan bu şık villa da yine modern mimarisiyle dikkat çeken bir tasarıma sahip. Villanın bir başka özelliği ise oldukça özgün bir peyzaj mimarisine sahip olması ve villanın dış cephesi ile bahçe peyzajının ciddi anlamda bir uyum içinde olması.
Bodrum'da genellikle beyaz evler görmeye alışkınızdır. Özellikle şehir merkezinde kafanızı nereye çevirseniz geleneksel beyaz badanalı Bodrum evlerini görürsünüz. Ancak son yıllarda Bodrum da pek çok şehir gibi hızlı bir genişleme eğilimine girdi ve geçmişte şehirden oldukça uzak sayılan bölgeler de hızla yerleşime açılmaya başlandı. Bu yeni yerleşim bölgelerinde de şehir merkezindeki dokudan oldukça farklı mimari tarzlarla karşılaşmak mümkün. Elbette bunların hepsinin doğayla uyumlu ve şık yapılar olduğunu söylemek güç. Ancak bu örnek, gerçek anlamda mükemmeli yakalamış bir tasarım. Taş mimarisine modern ve iddialı bir yorum getiren villa, çevresiyle de müthiş bir uyum içinde.
Ankara'nın merkezinde bulunan bu villa, kent merkezlerindeki yatay ve müstakil yerleşimlere henüz pek alışkın olmadığımız için bazılarımız için biraz sürpriz olmuş olabilir. Ancak mimari konusundaki genel bilinçlenme ve tüketim standartlarının yükselmesi neticesinde bugün artık pek çok şehrin çok merkezi noktalarında bile villa tipi konutlar görmek mümkün. Modern tarzı ile dikkat çeken bu villa da şehirde müstakil yaşamın nasıl olması gerektiğine ilişkin güçlü ipuçları taşıyor.