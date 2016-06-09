Türkiye'den mimarisiyle göz kamaştıran 6 villa

İnşaat sektörünün büyük bir hızla ilerlemekte ve ekonominin lokomotifi rolünü üstlenmekte olduğu hepimizin malumu. Onlarca şehirde her gün yeni konut projelerine başlanıyor, yüz binlerce yeni konut üretiliyor ve kentsel dönüşüm projeleri büyük bir hızla yaygınlaşıyor. Milyonlarca insan inşaat sektörü ve ona bağlı diğer sektörlerde istihdam edilirken, çok ciddi bir ekonomik büyüklüğün ortaya çıktığı da yadsınamaz bir gerçek. Bununla birlikte yalnızca kitlesel konut üretiminde ilerlediğimizi söylersek yanlış olur. Aynı zamanda özel tipte konutlarda ve mimaride de büyük bir ilerleme kaydediyoruz. Öyle ki bundan kısa bir süre öncesine kadar Türkiye'de bulunduğuna bile inanmakta güçlük çekeceğimiz mimarisiyle göz kamaştıran pek çok yapı birbiri ardına farklı şehirlerde boy gösteriyor. Bu yazımızın konusu da bu iddialı mimari özelliklere sahip olan villalar. Her biri farklı bir tarza sahip ve hepsi de dünya standartlarında bir estetik zevkin ürünü olan bu villalara biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?