Aydınlık ve beyaz 9 villa

Beyaz, saflığın ve zerafetin rengi. Hem dekorasyonda hem de mimaride oldukça yaygın kullanılan bir renk olan beyaz, binlerce yıldır hep olumlu şeyler çağrıştırmıştır insanlar için. Bir de üzerine doğanın bize sunduğu en kıymetli hazinelerde biri olan gün ışığını eklerseniz ne olur? Çok güzel bir şey olacağına hiç şüphe yok. Bu yazımızda tümü beyaz dış cepheleri ve aydınlık tasarımlarıyla birbirinden iddialı olan 9 villadan oluşan bir derleme hazırladık sizler için. Dünyanın farklı ülkelerinde ve farklı şehirlerinde bulunan, hepsi de kendi tarzında nefes kesici olan bu beyaz ve aydınlık villalar size muazzam bir seyir zevki yaşatacak.