Aydınlık ve beyaz 9 villa

Beyaz, saflığın ve zerafetin rengi. Hem dekorasyonda hem de mimaride oldukça yaygın kullanılan bir renk olan beyaz, binlerce yıldır hep olumlu şeyler çağrıştırmıştır insanlar için. Bir de üzerine doğanın bize sunduğu en kıymetli hazinelerde biri olan gün ışığını eklerseniz ne olur? Çok güzel bir şey olacağına hiç şüphe yok. Bu yazımızda tümü beyaz dış cepheleri ve aydınlık tasarımlarıyla birbirinden iddialı olan 9 villadan oluşan bir derleme hazırladık sizler için. Dünyanın farklı ülkelerinde ve farklı şehirlerinde bulunan, hepsi de kendi tarzında nefes kesici olan bu beyaz ve aydınlık villalar size muazzam bir seyir zevki yaşatacak.
Bu son derece lüks villanın beyaz ve aydınlık dış cephesinin yanı sıra en çok dikkat çeken yönü, insana her bakımdan müthiş bir ferahlık hissi veriyor olması. Yarı açık garajından bahçe düzenlemesine, pencerelerin ve balkonun yerleşiminden düz çatısına kadar pek çok farklı unsurun katkısıyla oluşan bu ferahlık evi sakinleri için çok daha huzurlu bir hale getiriyor.
Pek çok evin pencereleri yerleştirilirken köşelerin kullanımından özellikle kaçınılır. Çünkü pencereleri köşelere yerleştirmek mimari açıdan güç olduğu kadar inşaat aşamasında da fazladan bir mali yük yaratır. Buna karşın köşe pencerelerinin ne kadar şık olduğu da aşikar. Bu ilginç villada, adeta alışkanlıklara meydan okurcasına özellikle köşe pencereleri tercih edilmiş.
Bahçesinde özel bir havuzu da bulunan bu tek katlı villa, ön cephesinde son derece geniş pencereler ve cam kapılar sayesinde gün ışığından mümkün olan en yüksek şekilde yararlanmayı garanti altına alıyor.
Yine çok sayıda penceresiyle oldukça aydınlık ve beyaz dış cephesiyle son derece şık olan bu villa, çatısında bulunan çok sayıda güneş paneliyle kendi enerjisini üreten bir yapı olarak benzerlerinden büyük ölçüde ayrılmayı başarıyor.
Birbirine eş iki bölüm ve ortada bunları birleştiren bir üçüncü bölüm olarak dizayn edilmiş bu ilginç villanın en dikkat çeken özelliği ise hiç şüphesiz çok yoğun cam kullanımı. Üste katları pencereli olarak değil üç cephede cam duvarlar şeklinde tasarlanan yapı bu yönüyle adeta bir havaalanı kulesini andırıyor.
Endüstriyel bir tarzın izlerini taşıyan ve formuyla bir sanayi tesisini andıran bu bahçeli villa da yine geniş pencereleri ve cam kapıları ile gün ışığından başarılı bir şekilde yararlanıyor.
Akdeniz havzasındaki pek çok ülkede yaygın olarak kullanılan ahşap panjurlarla dikkat çeken bu şık evin geleneksel Akdeniz mimarisine modern bir yaklaşım sergilediğini söylemek sanıyoruz yanlış olmaz. Adeta haddinden fazla denebilecek kadar çok adetteki geniş pencereleriyle müthiş bir aydınlık imkanı sağlayan ev, sıcak iklimler için olabilecek en uygun tasarımlardan birine sahip.
Yerden yaklaşık üç metre yüksekte konumlanan ve taş duvarlardan örülmüş taşıyıcılar üzerinde bulunan bu villanın alt kısmında ise oldukça ilgi çekici özel bir peyzaj bulunuyor. Bahçeyle bütünleşen bu bölümdeki kaotik tasarım, villanın sade ve aydınlık dış cephesiyle şık bir kontrast teşkil ediyor.
Modern hatlara sahip olmasına karşın klasikleşen bir mimari anlayışla tasarlanmış bu beyaz villa da tüm odalarındaki geniş pencereler sayesinde mükemmel bir şekilde güneş almayı evin her noktasından başarıyor. Genel olarak iddialı bir görüntü çizmekten özel olarak kaçınan bir tasarıma sahip olan bu villanın sade peyzajı da bu anlayışla uyum içinde.