Kutu gibi evim olsun diyenler için 10 şahane ev

Hepimiz kendimize yetecek kadar bir ev sahibi olmak isteriz. Bir çok insan geniş evlere bayılıyor olsa küçük, kutu gibi minimal hacimlere sahip evlere hayran olan insan sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Küçük evlerin genel özellikleri yaşam alanının minimal olması, küçük pencerelere sahip olması ve oda dekorasyonlarının küçük mobilyalara göre yapılmasıdır. kutu gibi olması nedeniyle dış cephe estetiği de oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Homify, bu gün kutu gibi küçük ve mutlu evler kategorisinde yer alan evlerde oluşan bir derleme ile karşınızda. Bu gün 10 farklı evi inceleyerek küçük bir ev sahibi olmak istiyorsanız neler yapmanız konusunda sizlere bilgi veriyor.
Bir evin büyük olması veya çok geniş olması onu sevimli bir ev haline getirmez. Bu örnekte olduğu gibi küçük minik bir ev oldukça sevimli bir ev haline gelebilir. Basit bir dış cepheye sahip ama sevimli ve şirin bir görünüşü olan bu ev aynı zamanda kutu gibi ve minimalist dizayn barındıran bir ev olarak karşımızda.
Ev tasarımlarının şık olması ve zarif olması titiz bir çalışma gerektirir. Resimdeki ev örneğinde olduğu gibi küçük olmasına rağmen estetik bir tasarımla yapılmış ve ev sakinlerinin tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kapasiteye sahip olmuş.
Evler sadece geniş veya dar olması ile değil inşasında kullanılan malzeme ile de ön plana çıkar. Resimde yer alan küçük kutu şeklinde tasarlanmış ve dekore edilmiş olan ev ahşap kullanıldığı içinde çok doğal bir ev örneği olarak karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde bir betonarme ev bu kadar doğal ve sevimli olmayacaktır.
Küçük ev denilince standart evler ilk olarak akla geliyor olsa da resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi estetik ve zarif bir tasarıma sahip ama küçük bir sahibi olmanız çok kolay. Sadece tasarım aşamasında küçük püf noktalarını revize ederek istediğiniz gibi bir eve sahip olabilirsiniz.
Evinizi küçük bir ev olarak tercih ediyorsanız resimdeki gibi ağaç kütükleri ve ahşap kullanılarak yapılmış olan, doğanın kalbinde yer alan bir evi tercih edebilirsiniz. Her aşamasında sadece ahşap malzemenin kullanılmış olması ile hem küçük hem de doğal bir ev olduğundan oldukça zarif bir ev olarak karşımıza çıkıyor.
Bir evin zarif bir ev olması için şık olması kadar zarif bir tasarıma sahip olması da gereklidir. Resimde yer alan tasarımda olduğu gibi standart çizgilerin dışına çıkılmış ve farklı bir mimari tasarıma sahip, zarif bir dış cephesi olan estetik bir ev ortaya çıkarılmış. Ahşap dokunuşlar evin doğallığını artırdığı gibi görselliğinin artmasına da katkı sağlamış.
Ev tasarımı evin büyük veya küçük olmasına dikkat edilmeden yapılmamalıdır. evin boyutlarına göre veranda ve teras tasarımı yapılarak resimdeki gibi kutu gibi küçük ama teras ve verandası olan bir ev yapılmalı ve ev sahiplerinin güneş keyfine engel olunmamalıdır. Bu sayede küçük olma dezavantajı ortadan kaldırılabilir.
Evinizin çatısını düz bir şekilde yapabileceğiniz gibi resimde yer alan örnek evde olduğu gibi beşik çatıya sahip bir ev şeklinde de yapabilirsiniz. Beşik çatıların bir diğer avantajı da küçük olan evinize çatı katı odaları sunması ve evdeki yaşam alanı sayısını artırmasıdır.
Evinizin zarif ve estetik olması için tasarımından uygulamasına kadar bir çok alanda dikkatli bir çalışma yapmanız gereklidir. Resimde yer alan ev örneğinde olduğu gibi ahşap malzemenin tasarımda çok akıllıca kullanılması evin küçük bir ev olmasına rağmen estetik ve zarif bir ev olmasına katkı sağlamış.
Genelde japonya ve Tayvan gibi uzak doğu ülkelerinde tercih edilen bir kişilik yaşam alanları olarak kullanılan kutu evlere bir örnek resimde yer alıyor. Bu evlerde sadece temek yaşam ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz alanlar olduğu için estetik ve zarafete daha az önem veriyorsunuz. Yapacağınız dekorasyon ana teması daha fazla geniş alan bırakılması oluyor.