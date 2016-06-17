Kutu gibi evim olsun diyenler için 10 şahane ev

Hepimiz kendimize yetecek kadar bir ev sahibi olmak isteriz. Bir çok insan geniş evlere bayılıyor olsa küçük, kutu gibi minimal hacimlere sahip evlere hayran olan insan sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Küçük evlerin genel özellikleri yaşam alanının minimal olması, küçük pencerelere sahip olması ve oda dekorasyonlarının küçük mobilyalara göre yapılmasıdır. kutu gibi olması nedeniyle dış cephe estetiği de oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Homify, bu gün kutu gibi küçük ve mutlu evler kategorisinde yer alan evlerde oluşan bir derleme ile karşınızda. Bu gün 10 farklı evi inceleyerek küçük bir ev sahibi olmak istiyorsanız neler yapmanız konusunda sizlere bilgi veriyor.