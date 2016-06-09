Cepheleriyle fark yaratan ahşap ev modelleri

Ahşap dış cephe kaplaması da modern stil yapılar için pratik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Tamamen ahşap bir ev inşa etme olanağınız yok ise, farklı renk ve dokularda geniş bir yelpazeye ayrılan ahşap kaplama ile dış cephe görünümünü zenginleştirmek mümkün.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Çarpıcı manzarasıyla ahşap ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.