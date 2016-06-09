Cepheleriyle fark yaratan ahşap ev modelleri

Ahşap, materyal olarak kolay şekil alabilir doğal bir malzemedir. Ahşap ev modellerini sevenler ve incelemek isteyenler için, bu yazımızda geleneksel ahşap evlerden, modern örneklere kadar birçok model derledik. Bahçeli evlerle ilgilenenler de ayrıca ilham veren fikirler bulabilir.
Geleneksel ahşap evler, günümüzde de tercih edilebiliyor. Dayanımı kuvvetli, bakımı gittikçe kolaylaşan örnekleri bulunmakla beraber iç mekanda sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle soğuk iklimlerde, doğal yalıtkanlar olarak değerlendirilen ahşap materyali, modern tasarımlarda da kullanılmakta. Bir evin dış cephesi, özellikle doğal ahşap malzeme kullanımında ısı yalıtımı ve ses yalıtımı açısından avantajlıdır. homify'da ağaç bakımı hakkında örnekler bulabilir, fikir edinebilirsiniz.
Kış aylarında sıcak atmosfer sağlayan ahşap evler, özellikle soğuk iklimli alanlarda oldukça tercih edilen alternatiflerdir. İyi inşa edildiği ve günümüzde kolaylaşan bakım alternatifleri ile, uzun yıllar korunabilir. Ahşap doğal bir materyaldir, ve insan sağlığı açısından bakımı sağlandığında elverişlidir. Kolay şekil alabilir ve istenilen boyut ve renklerde temin edilebilir. İstenildiği takdirde, kolay monte edilebilir ya da mevsimlik kullanılmak üzere çok amaçlı değerlendirilebilir.
Seçilen malzemesine göre maliyeti artabilen ahşap malzeme, iç dekorasyonda da kullanım kolaylıkları sunar. Özellikle mutfak dolapları, dekoratif raflar, mobilya ürünlerinde sıklıkla tercih edilen ahşap, zemin kaplamalarında da doğal dokusu ile elverişlidir.
Sıcak aylarda her yıl bakım gerektirirken, soğuk mevsimler yaşanan coğrafyalarda 3-4 yıla kadar varır. Özellikle geleneksel ahşap evler her yıl iç mekanda badana gerektirebilir.
Çevresel faktörler göz önüne alınarak inşa aşaması değerlendirilir. Gereken alanlarda düz bir zeminin sağlanması istenebilir. Mevsimsel şartlar, dayanıklılık, uygulanacak ahşap türünden nakliye ve montaj aşamasına kadar birçok inşa aşaması değerlendirilerek işe başlanır.
Doğal malzemeleri bir arada kullanmak cephe görünümüne estetik öğeler katar. Doğal taş ile ahşabın uyumunun yanı sıra, tuğla duvar gibi doğal dokular uyum ve ahenk içerir.
Ahşabın geleneksel ev modellerinde tercih edildiği gibi, modern ya da minimalist yaklaşımla tasarlanan evlerde de kullanılmaya devam ediyor. İstenilen formlarda şekil alabilme kolaylığı sunan ahşap, göze hitap eden bir sonuç etmenizi sağlayabilir.
Geniş pencere açıklıkları ile modern stil dizayn edilen bir ahşap ev örneği. İçinde bulunduğu doğa manzarası ile uyumlu, iç mekanda sıcak bir atmosfer sunuyor. Geniş cam kapı ve pencereler vasıtasıyla doğa ile bütünleşiyor. Modern stil evlerle ilgilenenler için ideal bir ahşap ev alternatifi.
Ahşap dış cephe kaplaması da modern stil yapılar için pratik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Tamamen ahşap bir ev inşa etme olanağınız yok ise, farklı renk ve dokularda geniş bir yelpazeye ayrılan ahşap kaplama ile dış cephe görünümünü zenginleştirmek mümkün.
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