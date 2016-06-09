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Cepheleriyle fark yaratan ahşap ev modelleri

Meral Eser Meral Eser
Cabañas de México, Cabañas de México Cabañas de México Klasik Evler
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Ahşap, materyal olarak kolay şekil alabilir doğal bir malzemedir. Ahşap ev modellerini sevenler ve incelemek isteyenler için, bu yazımızda geleneksel ahşap evlerden, modern örneklere kadar birçok model derledik. Bahçeli evlerle ilgilenenler de ayrıca ilham veren fikirler bulabilir. 

1. Ahşap evler

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Geleneksel ahşap evler, günümüzde de tercih edilebiliyor. Dayanımı kuvvetli, bakımı gittikçe kolaylaşan örnekleri bulunmakla beraber iç mekanda sıcak bir atmosfer oluşturuyor. Özellikle soğuk iklimlerde, doğal yalıtkanlar olarak değerlendirilen ahşap materyali, modern tasarımlarda da kullanılmakta. Bir evin dış cephesi, özellikle doğal ahşap malzeme  kullanımında ısı yalıtımı ve ses yalıtımı açısından avantajlıdır. homify'da ağaç bakımı hakkında örnekler bulabilir, fikir edinebilirsiniz.

2. Ne gibi avantajları vardır?

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Modern Evler
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Kış aylarında sıcak atmosfer sağlayan ahşap evler, özellikle soğuk iklimli alanlarda oldukça tercih edilen alternatiflerdir. İyi inşa edildiği ve günümüzde kolaylaşan bakım alternatifleri ile, uzun yıllar korunabilir. Ahşap doğal bir materyaldir, ve insan sağlığı açısından bakımı sağlandığında elverişlidir. Kolay şekil alabilir ve istenilen boyut ve renklerde temin edilebilir. İstenildiği takdirde, kolay monte edilebilir ya da mevsimlik kullanılmak üzere çok amaçlı değerlendirilebilir.

3. Nerelerde değerlendirilir?

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд Rustik Evler
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

Seçilen malzemesine göre maliyeti artabilen ahşap malzeme, iç dekorasyonda da kullanım kolaylıkları sunar. Özellikle mutfak dolapları, dekoratif raflar, mobilya ürünlerinde sıklıkla tercih edilen ahşap, zemin kaplamalarında da doğal dokusu ile elverişlidir.

4. Bakım

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Sıcak aylarda her yıl bakım gerektirirken, soğuk mevsimler yaşanan coğrafyalarda 3-4 yıla kadar varır. Özellikle geleneksel ahşap evler her yıl  iç mekanda badana gerektirebilir.

5. İnşa aşaması

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Çevresel faktörler göz önüne alınarak inşa aşaması değerlendirilir. Gereken alanlarda düz bir zeminin sağlanması istenebilir. Mevsimsel şartlar, dayanıklılık, uygulanacak ahşap türünden nakliye ve montaj aşamasına kadar birçok inşa aşaması değerlendirilerek işe başlanır.

6. Ahşap ve taş

Cabañas de México, Cabañas de México Cabañas de México Klasik Evler
Cabañas de México

Cabañas de México
Cabañas de México
Cabañas de México

Doğal malzemeleri bir arada kullanmak cephe görünümüne estetik öğeler  katar. Doğal taş ile ahşabın uyumunun yanı sıra, tuğla duvar gibi doğal dokular uyum ve ahenk içerir.

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7. Stil

Дом под Харьковом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ahşabın geleneksel ev modellerinde tercih edildiği gibi, modern ya da minimalist yaklaşımla tasarlanan evlerde de kullanılmaya devam ediyor. İstenilen formlarda şekil alabilme kolaylığı sunan ahşap, göze hitap eden bir sonuç etmenizi sağlayabilir.

8. Modern bir ev

Коттедж в Венгрии, Eugene Chekhov Eugene Chekhov Minimalist Evler
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Geniş pencere açıklıkları ile modern stil dizayn edilen bir ahşap ev örneği. İçinde bulunduğu doğa manzarası ile uyumlu, iç mekanda sıcak bir atmosfer sunuyor. Geniş cam kapı ve pencereler vasıtasıyla doğa ile bütünleşiyor. Modern stil evlerle ilgilenenler için ideal bir ahşap ev alternatifi.

9. Ek hususlar

PASSIVHAUS PHPP, BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr
BESTO ZT GMBH_ Architekt DI Bernhard Stoehr

Ahşap dış cephe kaplaması da modern stil yapılar için pratik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Tamamen ahşap bir ev inşa etme olanağınız yok ise, farklı renk ve dokularda geniş bir yelpazeye ayrılan ahşap kaplama ile dış cephe görünümünü zenginleştirmek mümkün. 

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