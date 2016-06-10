Daha temiz ve ferah bir görünüm için dağınıklıktan kurtulma yolları

Göz yoran karmaşa ve ev dağınıklığından kurtulmak, daha düzenli ve iç açan ferah mekanlar oluşturmak isteyenler için pratik fikirler derledik. Daha temiz ve ferah intiba bırakmak için, iç mekanda dekorasyonda kullanılan öğeler, materyaller ve renklerin önemi ayrıdır. Göz önündeki dağınık alanlar günlük rutinlerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Örneğin mutfakta birçok araç gereç için akılcı depolama sistemleri gerekebilir. Daha düzenli ve temiz bir intiba bırakmak istiyorsanız, sizler için derlediğimiz başlıklarımızı inceleyebilirsiniz.
Günümüzde artık raf ve dolaplar için yapışkanlı kaplama kağıtlarını temin etmek çok kolay. Özellikle dolap üzerlerinde kalan alanları depolama sistemleri amaçlı değerlendirebilir. Bunu estetik bir biçimde sağlamak için form ve renk açısından göze hitap edecek objeleri yerleştirebilirsiniz. Depolama sistemlerinin ev dekorasyonundaki katkısı oldukça fazladır. Özellikle küçük evlerde, zemin alanlarından kazanç sağlamak için dekoratif raf kullanımı ve dolaplar pratik çözümler olacaktır. Açık renk tonlarında boyanan duvar zemini ile dolaplar, iç mekana derinlik katarken ferahlık hissi verecektir. homify'de iç mimarlar tarafından dizayn edilen mutfak, salon ve oda dekorasyonu hakkında örnek ve modeller bulabilirsiniz.
Özellikle geniş ve ferah zeminlere yer açmak istiyorsanız, depolama sistemlerini pratik bir şekilde çözmeniz gerekir. Duvar dekorları oluşturmak açısından da dekoratif raflar çözüm sunabilir. Özellikle küçük boyutlardaki eşyaların, döşeme zemininde yer kaplamamasını sağlarken, birer sunum objesi olarak sergileme imkanı tanır. İç mekanda merak ve geniş etki yaratmak için ışıklandırma unsurları da önemli yer tutar. Geniş ve iç açan ferah mekanlar için yalın ve sade bir dille tasarlanan duvar zeminleri, derinlik katan bir öğe olarak değerlendirilebilir.
Günlük rutinlerin yanı sıra, banyo, mutfak ve tuvalet gibi alanlarda düzenli temizliğin uzun vadede katkıları olacaktır. Düzenli aralıklarla kontrol edilen alanlar, gerektiğinde temizlik ve dağınıklıklardan kurtulmak için pratik bir yol olacaktır. Uzun süre gözden kaçırılan temizlik ve bakım işlemleri, iş yükünü arttırır ve daha fazla zaman kaybına sebep olur. Tüm bunların yanı sıra, zaman kaybına sebep olan bir başka faktör ise, kullanılmayan eşya ve objelerin birikmesidir. Özellikle artık kullanılmayan ve döşeme zemininde yer kaplayan eşyalarda kurtulmak pratik bir çözüm olacaktır. Düzenli olarak yapılan temizliklerde, artık kullanılmayan eşyaların kaldırılması, gerektiğinde yeniden değerlendirilmesi, ya da sahiplendirilmesi pratik bir çözüm olacaktır.
Eğer kimyasalları kullanmaktan çekiniyor ve doğal ürünlerle pratik çözümler üretmek istiyorsanız, sirke kullanımı kolay çözümlerden biri olacaktır. Ekonomik ve işlevsel çözümlerle kullanılan doğal ürünler, temizlik ve bakım esnasında iç mekanlarda daha temiz ve ferah bir görünüm kazandıracaktır.
İç mekanlarda duvar ve döşeme zemini temizliklerinin yanı sıra, dolap ve teknoloji ürünlerinin bakımı ve temizliği de ön planda tutulmalıdır. Uzun vadede işlevsellik açısından değer kazandırırken, zaman kaybını da ortadan kaldıracaktır. Su ve limon aracılığıyla hızlı ve pratik temizlik sağlanabilir. Daha temiz ve ferah alanlar için düzenli aralıklarla yapılan temizlik, bakım ve depolama sistemleri kullanımı, dağınıklıktan pratik bir biçimde kurtulmanıza katkı sağlayacak, zaman kaybını ortadan kaldıracaktır.
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