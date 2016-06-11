Beyaz ve huzur dolu 9 ev

homify'da sizler için farklı renk ve tarzlarda birçok ev tanıtmamızın yanı sıra, huzur veren görünümüyle beyaz evler oldukça revaçta. Modern stil dizayn edilen evler, klasik ihtişamla buluşan modeller ve dahası. Beyazın büyüsü ile bir araya geldiğinde huzur dolu ve ferah mekanlar oluşuyor. Dilerseniz sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel beyaz ev modellerini incelemeye başlayalım, beyaz evlerle ilgilenenler ilham veren fikirler bulabilirler.
Çatı formu ile dikkat çeken ev modeli, beyaz zemin rengini ön plana çıkaracak kontrast bir çatı örtüsüne sahip. Bu şekilde çatı formu da ortaya çıkıyor. Beyaz duvar zeminleri sade ve gösterişli bir sonuç elde ederken, pencere ve kapı formları da kontrast etkiyi vurguluyor. Yüksek eğimli çatı formunu ön plana çıkaran tasarımda, çatı katında oda alanlarına yer açıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn eden birçok iç açan, ferah ev modelini bulabilir, beğeneceğiniz örnekleri inceleyebiliriniz.
Göze hitap eden beyaz rengin büyüsü olduğu kadar, beyaz ahşap ile tasarlanan evin yapısı ve formu. Özellikle bahçeli evler hayal edenler için, müstakil evlerde beyaz zemin rengi oldukça ideal alternatiflerden biri. Beyaz ve açık renk tonlarına boyanan ahşap cephe modelleri ise, daha modern tasarımlar dizayn etmenize yardımcı olacaktır.
Tavan zemininden duvar zeminine, sayvanlı karyoladan nevresimlere; beyazın yarattığı o ferah etki, oldukça etkileyici bir sonuç elde etmenize yardımcı olacak. Eskitme kapı modelleri ise iç mekana karakteristik öğeler katan detaylar arasında.
Elbette renkleri ön plana çıkaran bir başka unsur ışıklandırma detayları. İster dış cephe tasarımında olsun, ister iç mekanda ferah bir etki uyandırmak istiyorsanız, doğru ve ölçülü ışık kullanımına dikkat edin. Doğal ışığı içeri alan geniş cam pencere ve kapı modelleri ise, iç mekanda o ferah etkiyi yaratacaktır.
Beyaz rengin büyüsünü, tüm zeminlerde kullanmaktan çekinmeyin. Oldukça etkileyici bir sonuç elde eden bu mutfak modeli, modern ve minimalist izler taşıyor.
Yatak odası dekorasyonunda huzur dolu ve ferah bir etki yaratmak için, yalın çizgiler kullanmaktan çekinmeyin. Daha huzurlu ve büyüleyici bir sonuç elde etmenizi sağlayacak unsurlar; sade renklerin yarattığı ahenk ve iç açan bir atmosfer aradığınız modeller arasında yer alabilir. Ayrıca temiz bir uyku çekmek için beyazın dinginliğinden faydalanırken, pastel renk tonlarını da değerlendirebilirsiniz.
Yalın çizgiler ve beyaz, cephe görünümü ve formunu ön plana çıkaran pratik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Özellikle modern stil tasarımlarla ilgilenenler için, şık ve huzur dolu atmosferi ile ilgi çeken bir ev modeli.
Fark yaratan modeller için, iç mekanda beyazın büyüsü minimalist çizgi ile buluşuyor. Huzur dolu, ferah bir ev dekorasyonu için, yalın çizgiler kullanmaktan çekinmeyin. Minimalist stilden etkilenenler için göze hitap eden bir oturma odası modeli.
Elbette evinizin cephe görünümü, nasıl bir manzaraya eşlik ettiğinizle yakından ilgili, çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Böylesi enfes bir manzaraya sahip havuzlu bir beyaz ev modeli, birçok kişinin hayallerini süsleyebilir.
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