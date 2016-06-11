Beyaz ve huzur dolu 9 ev

Elbette evinizin cephe görünümü, nasıl bir manzaraya eşlik ettiğinizle yakından ilgili, çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Böylesi enfes bir manzaraya sahip havuzlu bir beyaz ev modeli, birçok kişinin hayallerini süsleyebilir.

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