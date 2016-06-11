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Beyaz ve huzur dolu 9 ev

Meral Eser Meral Eser
Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Eklektik Yatak Odası
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homify'da sizler için farklı renk ve tarzlarda birçok ev tanıtmamızın yanı sıra, huzur veren  görünümüyle beyaz evler oldukça revaçta. Modern stil dizayn edilen evler, klasik ihtişamla buluşan modeller ve dahası. Beyazın büyüsü ile bir araya geldiğinde huzur dolu ve ferah mekanlar oluşuyor. Dilerseniz sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel beyaz ev modellerini incelemeye başlayalım, beyaz evlerle ilgilenenler ilham veren fikirler bulabilirler.

Huzur dolu bir ev

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Çatı formu ile dikkat çeken ev modeli, beyaz zemin rengini ön plana çıkaracak kontrast bir çatı örtüsüne sahip. Bu şekilde çatı formu da ortaya çıkıyor. Beyaz duvar zeminleri sade ve gösterişli bir sonuç elde ederken, pencere ve kapı  formları da kontrast etkiyi vurguluyor. Yüksek eğimli çatı formunu ön plana çıkaran tasarımda, çatı katında oda alanlarına yer açıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn eden birçok iç açan, ferah ev modelini bulabilir, beğeneceğiniz örnekleri inceleyebiliriniz.

Beyaz ve ahşabın büyüsü

north shore house, THE MAKER'S&United Space Architect THE MAKER'S&United Space Architect Kolonyal Evler Ahşap Beyaz
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect

THE MAKER'S&United Space Architect
THE MAKER&#39;S&amp;United Space Architect
THE MAKER'S&United Space Architect

Göze hitap eden beyaz rengin büyüsü olduğu kadar, beyaz ahşap ile tasarlanan evin yapısı ve formu. Özellikle bahçeli evler hayal edenler için, müstakil evlerde beyaz zemin rengi oldukça ideal alternatiflerden biri. Beyaz ve açık renk tonlarına boyanan ahşap cephe modelleri ise, daha modern tasarımlar dizayn etmenize yardımcı olacaktır.

Ferah ve beyaz

Wohnzimmer , Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN Eklektik Yatak Odası
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN
Egger´s Einrichten INETRIOR DESIGN

Tavan zemininden duvar zeminine, sayvanlı karyoladan nevresimlere; beyazın yarattığı o ferah etki, oldukça etkileyici bir sonuç elde etmenize yardımcı olacak. Eskitme kapı modelleri ise iç mekana karakteristik öğeler katan detaylar arasında.

Işıklandırma unsurları

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® Modern Evler
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

Elbette renkleri ön plana çıkaran bir başka unsur ışıklandırma detayları. İster dış cephe tasarımında olsun, ister iç mekanda ferah bir etki uyandırmak istiyorsanız, doğru ve ölçülü ışık kullanımına dikkat edin. Doğal ışığı içeri alan geniş cam pencere ve kapı modelleri ise, iç mekanda o ferah etkiyi yaratacaktır.

Cesur yaklaşım

A Spacious Apartment in Prenzlauer Berg, lifelife GmbH lifelife GmbH İskandinav Oturma Odası
lifelife GmbH

lifelife GmbH
lifelife GmbH
lifelife GmbH

Beyaz rengin büyüsünü, tüm zeminlerde kullanmaktan çekinmeyin. Oldukça etkileyici bir sonuç elde eden bu mutfak modeli, modern ve minimalist izler taşıyor.

Yalın çizgiler

Harmonia Walnut Bed homify Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
homify

Harmonia Walnut Bed

homify
homify
homify

Yatak odası dekorasyonunda huzur dolu ve ferah bir etki yaratmak için, yalın çizgiler kullanmaktan çekinmeyin. Daha huzurlu ve büyüleyici bir sonuç elde etmenizi sağlayacak unsurlar; sade renklerin yarattığı ahenk ve iç açan bir atmosfer aradığınız modeller arasında yer alabilir. Ayrıca temiz bir uyku çekmek için beyazın dinginliğinden faydalanırken, pastel renk tonlarını da değerlendirebilirsiniz.

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Modern

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Modern Evler
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Yalın çizgiler ve beyaz, cephe görünümü ve formunu ön plana çıkaran pratik bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Özellikle modern stil tasarımlarla ilgilenenler için, şık ve huzur dolu atmosferi ile ilgi çeken bir ev modeli.

Minimalist yaklaşım

Daire Tadilatları Ev TAdilatları Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Ev TAdilatları

Daire Tadilatları

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Fark yaratan modeller için, iç mekanda beyazın büyüsü minimalist çizgi ile buluşuyor. Huzur dolu, ferah bir ev dekorasyonu için, yalın çizgiler kullanmaktan çekinmeyin. Minimalist stilden etkilenenler için göze hitap eden bir oturma odası modeli.

Büyüleyici bir manzara

Villa South of France Exterior Charlotte Candillier Interiors Modern Evler
Charlotte Candillier Interiors

Villa South of France Exterior

Charlotte Candillier Interiors
Charlotte Candillier Interiors
Charlotte Candillier Interiors

Elbette evinizin cephe görünümü, nasıl bir manzaraya eşlik ettiğinizle yakından ilgili, çevresel faktörler göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. Böylesi enfes bir manzaraya sahip havuzlu bir beyaz ev modeli, birçok kişinin hayallerini süsleyebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’ Kentsel yaşama uygun kompakt evler’ yazımız da ilginizi çekebilir.

Sıradan bir terastan lüks bir açıkhava yaşam alanına dönüşüm
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