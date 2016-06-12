Bahçeli evlere değer katacak 8 parlak fikir

Evlerimizin bahçeleri hem görsel olarak hem de işlevsel olarak düzenlemek evimizin değerini arttıracak önemde bir iştir. Bakımsız, derbeder görünüşlü bir bahçe nasıl ki evin de bakımsız ile kasvetli görünmesini sağlıyor, tam tersi olacak şekilde, bitkileri bakımlı, yaşam alanları entegre edilmiş, sıra dışı özellikler barındıran bir bahçe evin de daha güzel ve değerli görünmesini sağlar.

Güzel bir bahçeye sahip olmak için ilk adım iyi bir peyzaj düzenlemesidir. Bulunduğumuz bölgeye ve iklime uygun yapılmış bir peyzaj tasarımı sayesinde bitkilerimizin ömürleri çok daha uzun, bakımları çok daha kolay olacaktır. Bahçe tasarımındaki ikinci adım ise bahçe mobilyaları ve bahçe aksesuarlarıdır. Özellikle bu noktada bahçemizi ne şekilde kullanmak istediğimize karar verip seçimlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Bahçeyi daha çok görsel olarak mı kullanmak istiyoruz? Bahçede yaz kış zaman geçirmeyi mi tercih ediyoruz? Çocuklarımız var mı? Misafirimiz çok mu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını verip alışverişimizi ona göre yapmak çok önemli zira yanlış tasarlanmış bir bahçe, harcadığımız onca emek ve yaptığımız onca masrafa rağmen kullanışsız bir alana dönüşsün istemeyiz. Bahçe dekorasyonu yaptım bitti diyebileceğimiz bir dekorasyon türü değil. Bahçe, sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlı bitkilerden ve hava koşullarına maruz kalan ürünlerden ibaret, ve ancak gereksinimlerimiz ve zevklerimiz doğrultusunda dizayn edeceğimiz bir bahçe tüm bu zorluklarına rağmen bize zevk ve huzur verecektir.