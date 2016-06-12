Bahçeli evlere değer katacak 8 parlak fikir

Evlerimizin bahçeleri hem görsel olarak hem de işlevsel olarak düzenlemek evimizin değerini arttıracak önemde bir iştir. Bakımsız, derbeder görünüşlü bir bahçe nasıl ki evin de bakımsız ile kasvetli görünmesini sağlıyor, tam tersi olacak şekilde, bitkileri bakımlı, yaşam alanları entegre edilmiş, sıra dışı özellikler barındıran bir bahçe evin de daha güzel ve değerli görünmesini sağlar.
Güzel bir bahçeye sahip olmak için ilk adım iyi bir peyzaj düzenlemesidir. Bulunduğumuz bölgeye ve iklime uygun yapılmış bir peyzaj tasarımı sayesinde bitkilerimizin ömürleri çok daha uzun, bakımları çok daha kolay olacaktır. Bahçe tasarımındaki ikinci adım ise bahçe mobilyaları ve bahçe aksesuarlarıdır. Özellikle bu noktada bahçemizi ne şekilde kullanmak istediğimize karar verip seçimlerimizi bu doğrultuda yapmalıyız. Bahçeyi daha çok görsel olarak mı kullanmak istiyoruz? Bahçede yaz kış zaman geçirmeyi mi tercih ediyoruz? Çocuklarımız var mı? Misafirimiz çok mu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını verip alışverişimizi ona göre yapmak çok önemli zira yanlış tasarlanmış bir bahçe, harcadığımız onca emek ve yaptığımız onca masrafa rağmen kullanışsız bir alana dönüşsün istemeyiz. Bahçe dekorasyonu yaptım bitti diyebileceğimiz bir dekorasyon türü değil. Bahçe, sürekli ilgi ve bakım gerektiren canlı bitkilerden ve hava koşullarına maruz kalan ürünlerden ibaret, ve ancak gereksinimlerimiz ve zevklerimiz doğrultusunda dizayn edeceğimiz bir bahçe tüm bu zorluklarına rağmen bize zevk ve huzur verecektir.
Son dönemin bir numaralı trendi bahçelere köy fırını yaptırmak! Kendi ekmeğimizi, pidemizi, pizzamızı pişirebileceğimiz gerçek bir köy fırınını bir barnekü sistemi ile entegre olacak şekilde tasarlayıp bahçemizde açık hava bir mutfak oluşturmanın tadını çıkarabiliriz. Birbirinden güzel ve sıa dışı barbekü ve köy fırını modelleri için ’10 muhteşem barbekü ve mangal düzeneği’ başlıklı yazımıza göz atmayı unutmayın.
Fire pit olarak da bilinen ve bahçeyi kış ayları boyunca da kullanma imkanı yaratan, dekoratif olarak da muhteşem bir başka bahçe fikri ise açık hava şömineleri. Böylesi bir bahçe şöminesini taştan ördürebileceğiniz gibi, metalden yapılma, portatif bir model de tercih edebilirsiniz.
Bahçeyi sıcak yaz günlerinde de kullanabilmek için bir gölgeleme sistemine ihtiyaç duyacaksınız. Bunun için geniş bahçe şemsiyeleri kullanabileceğiniz gibi, daha komplike bir sistemi de tercih edebilirsiniz. Sahip olduğunuz alana uygun olacak portatif ya da sabit kameriye modelleri birçok firma tarafından üretilmekte.
Çocukları en çok mutlu edecek şey bahçede kendilerine ait küçük bir ev değilse, nedir? Kendilerine özel ve muhteşem bir şıklığa sahip bu evler, çocuklar için hayal edilebilecek en güzel oyun alanları. İstanbullu Sakura Ahşap firmasında değişik renk ve modellere sahip biçok ahşap kulübe bulmak mümkün. Üstelik bazı modellerde kaydırak ve salıncak da bulunuyor.
İyi bir bahçe aydınlatması da bahçeli bir eve değer katacak unsurlar arasında, hatta en önemlilerden biri. Ülkemizde aydınlatma konusu genelde geçiştirilen bir konu, oysaki bir mekanın atmosferi oluşturan bir numaralı etmen belki de aydınlatmadan başkası değil. Zeminden yapılacak bir aydınlatma bahçeyi daha görkemli, daha lüks gösterecektir.
Bahçenizde gerçek sanat eserleri sergilemeye ne dersiniz? Heykeltraşlar Sırma Yıldız ve Cıdam Melek meydanlara, bahçelere, evlere ve şirket binalarının iç ve dış mekanlara siparişle özgün taş heykel yapmakta. Ayrıca, birçok peyzaj firmasının da bahçe heykelleri üreten atölyeler ile bağlantısı bulunuyor.
Dökm demirden imal edilen, lüks, gösterişli bahçe çeşmeleri de bahçelere değer katan şık unsurlar arasında yer alıyor. Gerektiği zamanlarda hortum takılarak bahçe sulamak için de kullanılabilecek bu çeşmeler hem görsel olarak çok şık hem de kuş suluğu olarak da görev yaparak kuşların o muhteşem seslerini bahçelere taşıyorlar.
Sevimli kuş yuvaları bahçeli evleri değerlendirmek için kendi başına yeterli olmasa da, ortama sevimli bir atmosfer kazandırmak ve kuşları bahçemize çekmek için ideal. Kuşları bahçeye çekmenin iki önemli avantajı bulunuyor; bir tanesi o muhteşem seslerini sıklıkla duyabilmek, diğeri ise daha işlevsel diyebileceğimiz, haşeratla mücadelede etkileri.