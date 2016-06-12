Küçük oturma odalarını şık ve ferah gösterecek 8 öneri

Mutlaka dikkatinizi çekmiştir, yeni inşa edilen evlerin oturma odaları gün geçtikçe küçülüyor da küçülüyor. Günümüzde, evlerdeki odaların dağılım paylarındaki değişiklikler mutfakların ve banyoların nispeten büyümesi açısından avantajlı olmakla birlikte, yatak odaları ve oturma odaları gitgide küçülmeye başladı. Dolayısıyla, tazrı nasıl olursa olsun eski tip mobilyalar ile oturma odalarını dekore etmek imkansız hale geldi. Bu durumda yapabilecek tek şey ise yeni düzene adapte olmaya çalışmak ve en küçük boyutlu oturma odasını dahi şık ve mümkün olduğunca ferah bir biçimde dekore etmek.

Oturma odalarının küçülmesiyle birlikte ufak boyutlarda ve derli toplu mobilya çeşitleri de artmaya başladı. Eskisi gibi kallavi koltuklar, koltukların önünde, arkasında, sağında, solunda boy boy sehpalar, tam tekmil yemek odası takımları yerine küçük boyutlu salonlar için uygun boyutlarda tasarlanmış, genelde modern stile sahip ikili kanepeler, köşe koltuklar, yalnızca bir büfe ile kombine edilmiş yemek masaları bulmak mümkün.

Bugünkü derlememizde Türkiye'den ve dünyanın farklı köşelerinden iç mimar ve dekoratörler tarafında oluşturulmuş küçük oturma odası dekorasyonlarını göreceğiz. Küçük oturma odalarını şık ve ferah hale getirmek için neler yapılması profesyonellerin ne gibi yollar izlediğine hep birlikte bakalım.