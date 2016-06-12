Küçük oturma odalarını şık ve ferah gösterecek 8 öneri

Mutlaka dikkatinizi çekmiştir, yeni inşa edilen evlerin oturma odaları gün geçtikçe küçülüyor da küçülüyor. Günümüzde, evlerdeki odaların dağılım paylarındaki değişiklikler mutfakların ve banyoların nispeten büyümesi açısından avantajlı olmakla birlikte, yatak odaları ve oturma odaları gitgide küçülmeye başladı. Dolayısıyla, tazrı nasıl olursa olsun eski tip mobilyalar ile oturma odalarını dekore etmek imkansız hale geldi. Bu durumda yapabilecek tek şey ise yeni düzene adapte olmaya çalışmak ve en küçük boyutlu oturma odasını dahi şık ve mümkün olduğunca ferah bir biçimde dekore etmek.
Oturma odalarının küçülmesiyle birlikte ufak boyutlarda ve derli toplu mobilya çeşitleri de artmaya başladı. Eskisi gibi kallavi koltuklar, koltukların önünde, arkasında, sağında, solunda boy boy sehpalar, tam tekmil yemek odası takımları yerine küçük boyutlu salonlar için uygun boyutlarda tasarlanmış, genelde modern stile sahip ikili kanepeler, köşe koltuklar, yalnızca bir büfe ile kombine edilmiş yemek masaları bulmak mümkün.
Bugünkü derlememizde Türkiye'den ve dünyanın farklı köşelerinden iç mimar ve dekoratörler tarafında oluşturulmuş küçük oturma odası dekorasyonlarını göreceğiz. Küçük oturma odalarını şık ve ferah hale getirmek için neler yapılması profesyonellerin ne gibi yollar izlediğine hep birlikte bakalım.
Tamam, bu öneriyi duymaktan bıkmış olabilirsiniz ama inanın, %100 işe yarıyor! Elbette yalnızca beyaza mahkum değilsiniz, gri, bej, pudra türü renkler de uygun. Önemli olan tezdüzeliği kırmak. Örneğin fotoğraftaki örnek gibi duvarlardan birini beyaza, diğerini griye boyatabilirsiniz ve tamamen farklı renklerde (bu örnekte siyah ve kırmızı) dekoratif ögeler ile dekorasyonu tamamlayabilirsiniz. Şık bir dekorasyon oluşturmak için kontrast yaratmak çok önemli, aklınızsa bulunsun.
Eğer küçük bir oturma odasına sahipseniz, yalnızca ve yalnızca ihtiyacınız olan kadar mobilya kullanın fazla eşyadan ve büyük boyutlu eşyalardan mümkün olduğunca kaçının. Son dönemin en güzel en yararlı trendini incelediğimiz ’Evimi nasıl sadeleştirebilirim?’ başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.
Yalnızca küçük oturma odaları için değil, tüm oturma odaları için geçerli bir kural: Koltukların altına kadar gelecek, geniş boyutta bir halı ya da kilim kullanarak zeminin parçalanmış görünemsine engel olabilirsiniz. Bu da zeminin, dolayısıyla alanın daha geniş ve ferah görünmesini sağlar.
Ne kadar sade, o kadar iyi. Eğer süsten, şatafattan hoşlanmıyorsanız, sade, sakin, dingin bir mekan yaratmayı tercih ediyorsanız, minimal düzeyde eşya ve renk ile kusursuz bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
Küçük bir oturma odasına sahipseniz, birden fazla işlevli mobilyalar da oldukça kullanışlı olacaktır. Tıpkı bu örnekte gördüğümüz orta sehpa grubu gibi. Günümüz trendlerine de uygun olan ikli/üçlü orta sehpalar gerektiğinde ortada toplu halde, gerektiğinde de koltuk yanlarında kullanılabilir.
Küçük oturma odanızın boğucu ve kasvetli olmasın istemiyorsanız, mekanı her zaman derli toplu tutmalısınız. Evet, basit ve bilinen bir kural ve son derece de doğru. Dağınık bir oturma odası mekanı küçültüp karartacak ve sevimsiz bir hale getirecektir. Önceki önerilerimizle birleştirelim; az sayıda ve sade stilde mobilyalar barındıran, özellikle duvarların ama genel olarak çoğu eşyanın açık renk olduğu, derli toplu bir alan küçük oturma odası mekanı geniş ve ferah görünmesi için tercih edilmesi gereken unsurlar.
Oturma odanız misafir ağırlayacak kadar büyük değilse ve gerçekten çok dar bir alana sıkışmak zorundaysanız, alanı en şık hale getirmenin yolu yalnızca kendinize göre bir dekorasyon yaratmaktır. Oturma alanınıza misafirleri ve arkadaşlarınızı düşünerek daha çok koltuk sığdırmaya çalışırsanız alanı boğar ve yorucu ve kalabalık bir tasarım elde edersiniz. Bunun yerine resimdeki dekorasyonda görüldüğü gibi sade ve kendinizin konforunu düşünerek yalın ancak şık bir dekorasyon yaratın; misafir geldiğinde sandalyeler ve yer minderleriyle bu dekorasyonu kuvvetlendirerek ekstra oturma alanları yaratabilirsiniz.
Küçük mekan dekorasyonu 101: Geniş aynalar kullanarak mekanı olduğundan hem daha büyük hem de ışığın aynada yansımasından da faydalanarak daha ferah ve aydınlık gösterebilirsiniz. Bu taktik her zaman işe yarar. Üstelik ayna son derece şık ve dekoratif olabilen bir objedir, uygun bir çerçeve ile oturma odanıza güzellik katacaktır.