Bakmaya doyamayacağınız 6 kütük ev

Ev inşası sırasında kullanılan malzemelerin türü evinizin görselliğini, zarafetini, duygusunu ve doğallığını oluşturur. Betonarme bir ev dekorasyon yapıldıktan sonra çok çık ve çok estetik bir görünüme sahip olsa da istediğiniz doğallığa sahip olamaz. Bu nedenle ev dekorasyonları içinde ahşap oldukça çok kullanılır. ahşabın yanında canlı yeşil bitkiler de doğallık oluşturması için tercih edilir. Ahşap ve kütük evler bu konuda istediğiniz doğallığı sağlayabildiğiniz ev türleridir. Kütük evler ağaç gövdelerinin yontulması ve üst üste dizilmesi ile oluşturulmuş evler olduğundan doğallık en üst noktadadır.Ev yapımı ve inşası konusu titizlikle çalışılması gereken bir konu olduğu için homify tarafından farklı kütük ev modellerinin yer aldığı bir derlemeyi sizlere sunuyoruz. Bu derleme içerisinde yer alan kütük evlerin inşa yöntemleri, dış cephe görselleri, kapı ve pencere detayları ile ilgili bir çok fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bir kütük ev yaptırmak istediğiniz bu yazıda yer alan örnek kütük evleri inceleyebilir ve evinizi yaptırabilirsiniz.
Resimde yer alan büyük ve geniş kütük ev modern bir şekilde inşa edilmiş ve kütük renkleri ile uyumlu olarak çatı inşa edilerek ortaya görsel anlamda muhteşem bir kütük ev çıkarılmış. Binndirme sistemine göre sıra sıra kütüklerin üst üste konulması ile oluşturulmuş olan bu ev, aynı zamanda her detayında ahşap kullanıldığı için dış cephesi nakış nakış işlenmiş bir dış cephe gibi görünüyor. Görselliği estetiği ve modernliği ile herkesin hayran kalacağı bir ev olarak karşımızda duruyor.
Eğer kütük bir eve sahip olmak istiyorsanız tasarım aşamasında kullanacağınız ağacın türüne ve tüm detayların renklerine karar vermeli evinizde ve dış cephe de bir renk uyumu yakalamalısınız.Örnek resimde olduğu kütükleri kestane ağacından tercih edecekseniz renginin koyu ahşap renginde olacağını , kapı ve pencerelerin açık renklerde tercih edilmesi ile renk uyumu yakalacağınızı bilmelisiniz. Örnek resimde kestane rengine uyumlu olarak açık beyaz renk tercih edilmiş.
Kırsal alanlarda tercih edilen kütük evleri, genelde köylerde, doğa içinde veya şehrin dışında kullanılacak evler olarak tercih edilir. resimde yer alan kütük ev de bir çiftlik evi olarak inşa edilmiş.Geniş verandası, bindirme beşik çatısı ile bir amerikan evi olarak karşınızda duruyor. Tüm detaylarda yine ahşap kullanılmış ve renk uyumu sağlanarak estetik korunmuş.
Kütük evler genellikle doğanın içinde yer alır. Örnek resimde yer alan ev de olduğu gibi ormanın içine kurulmuş ve tamamen kütük ve ahşaplardan inşa edilerek doğal, estetik ve kullanışlı bir ev olan kütük evimiz, aynı zamanda doğanın içinde yer aldığı içinde sırıtmamış ve göze batmamış. Evin önüne yapılan veranda ve ahşap merdiven evin görselliğini pekiştirerek görselliğini artırmış.
Kütük evleri sadece barınma için kullanmak yerine evin önüne kuracağınız veranda ve sundurma ile bir keyif alanı oluşturabilir, hamak veya beşik kullanarak mutlu vakitler geçireceğiniz bir eğlence alanı oluşturabilirsiniz. Bu sayede hem doğal hem estetik em de eğlenebileceğiniz bir köşesi olan kütük eve sahip olmuş olursunuz. Örnek resimde yer alan kütük evde benzer bir uygulama yapılmış ve verandanın önüne bir hamak kurularak eğlence alanı olan bir kütük ev ortaya çıkarılmış.
Veranda bir evin tamamlayıcı alanıdır. Evin içinde sıkıldığınızda hava almak ve dinlenmek için açık hava ile iç içe olacağınız bu alanlar aynı zamanda evinizi görsel açıdan da tamamlar. Resimde yer alan kütük evin ön tarafına genişçe bir veranda yapılarak ihtiyacınız olan dinlenme alanı yapılarak evin inşası tamamlanmış. Ayrıca tüm detaylarda yine ahşap ve ağaç kullanıldığı için doğallık en üst noktaya taşınmış.