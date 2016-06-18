Bakmaya doyamayacağınız 6 kütük ev

Ev inşası sırasında kullanılan malzemelerin türü evinizin görselliğini, zarafetini, duygusunu ve doğallığını oluşturur. Betonarme bir ev dekorasyon yapıldıktan sonra çok çık ve çok estetik bir görünüme sahip olsa da istediğiniz doğallığa sahip olamaz. Bu nedenle ev dekorasyonları içinde ahşap oldukça çok kullanılır. ahşabın yanında canlı yeşil bitkiler de doğallık oluşturması için tercih edilir. Ahşap ve kütük evler bu konuda istediğiniz doğallığı sağlayabildiğiniz ev türleridir. Kütük evler ağaç gövdelerinin yontulması ve üst üste dizilmesi ile oluşturulmuş evler olduğundan doğallık en üst noktadadır.Ev yapımı ve inşası konusu titizlikle çalışılması gereken bir konu olduğu için homify tarafından farklı kütük ev modellerinin yer aldığı bir derlemeyi sizlere sunuyoruz. Bu derleme içerisinde yer alan kütük evlerin inşa yöntemleri, dış cephe görselleri, kapı ve pencere detayları ile ilgili bir çok fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Bir kütük ev yaptırmak istediğiniz bu yazıda yer alan örnek kütük evleri inceleyebilir ve evinizi yaptırabilirsiniz.