İşlevsel özellikleri ile tek kişilik baza ve yatak modelleri

Yatak odası dizaynı ve düzeni kaliteli bir uyku çekmek için oldukça önemli faktörlerden olduğunu söyleyebiliriz. Tek kişilik baza ve ilgili yatak modelleri örneklerini bir araya getirdiğimiz yazımızda, sizin için uygun modeller bulacağınızı ümit ediyoruz. Tek yaşayanlar ya da misafirleri ağırlayacak olanlar; genç ve çocuk yatak modelleri arayanlara, ilham veren fikirlerle örnekleri değerlendireceğiz. Özellikle misafirlerinizi ağırlamanızda pratik kullanım özellikleri sunan tek kişilik baza ve yatak modelleri, ağırladığınız yakınlarınızın, misafirlerinizin değerlendirmesine de tabi tutuluyor olacaktır. Rahat ve temiz bir uyku çekmek için yatağın formu, dizaynı pekala etkilidir. Tek kişilik baza ve yatak modelleri ile ilgili konfor sunan örneklerle hangi stil dekorasyon istediğinize karar verirseniz, daha kolay ve pratik bir oda dizaynı oluşturabilirsiniz. Çeşitli stillerin harmanlandığı, farklı dokuların bir arada kullanıldığı tek kişilik baza ve yatak modelleri kullanımı artık mümkün. Farklı çözümlerle yatak modelleri ile ilgileniyorsanız; Duvara monte yatak modelleri ve ilham veren fikirler yazımıza da ayrıca göz atabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz, tek kişilik baza ve yatak modellerinden oluşan örnekler ve incelemelere birlikte göz atmaya başlayabiliriz. Zevkinize hitap edecek, ilginizi çeken stillerde ve farklı tarzlarda tek kişilik yatak modelleri bulacağınızı ümit ediyoruz.
Doğa ile iç içe olmayı sevenler için pencereleri açtığınızda nefis yeşil manzarasını karşısında bulanların şanslı olduğu zamanlardayız. Country stil dekorasyon öğelerinin doğa ile iç içe oluşu, doğadan motiflerin kullanılması sıcak bir atmosfer oluşturmaya yetiyor. Sadelik ve dinginliği bir arada bulduğunuz yatak odasının gerek misafirler, gerekse evde yaşayanların huzurunu sağlayacak enfes bir yatak odası modeli. Dekorasyon ile uyumlu renklerde tercih edilen yatak, nefis ve temiz bir uyku çekmeniz için açık renk tonları ile tasarlanmış. Dingin bir yatak odasında, dinlendirici baza ve yatak modelleri güne rahat ve huzurlu başlamanıza yardımcı olur. Gördüğünüz kırsal stil dizayn edilmiş yatak odası tasarımı Emma & Eve Interior Design Ltd. imzası taşıyor.
Tek kişilik yatak modelleri mevzubahis olduğunda genel olarak genç odaları akla gelir. Genç ve çocukların ihtiyaçları gözetilir, evin küçük odalarının ayrıldığı genç odaları, dar alanda iç açan renklere yönelim sağlar. Özellikle tek kişilik odaların küçük ve dar alanlı olanlarından bahsedersek, renk ve eşya kalabalığının oldukça göz yoracağını hatırlatmalıyız. Nefis bir uyku çekebileceğiniz, sadelikle dizayn edilmiş bir tek kişilik baza veya yatak modeli, aradığınız dingin atmosferi size sunabilir.
Özellikle küçük alanlarda birçok amacı tek tasarımda çözen tek kişilik baza yatak ve ranza modeli oldukça kullanışlı. Duvar zemini kaplamasında kullanılan yumuşak tonlardan çizgilerle, yatak takımı ve nevresimlerde de benzer dil kullanılmış. Hem işlevsel hem de birkaç yatak odası mobilya ihtiyacını bir arada çözen tasarım. Bazak yatak altının ne kadar kullanışlı olduğunu hepimiz biliriz. Öte yandan ranza sisteminde de iki adet tek kişilik yatak modelinin, küçük bir alana sığdırılması birçok problemi çözmeye yetiyor.
Gençlerin ve İstanbul severlerin dikkatini çekecek yatak odası modellerinden biri. Yatak başlığı üzerinde İstanbul silueti ile şık ve konfor bir yatak dizaynı. Ahşap, tüm mobilyalarda benzer materyal ve renklerle kullanılmış. Sıcak ve doğal malzemenin getirdiği içinizi ısıtan kaplama tonları ile evlerin vazgeçilmezlerinden biri. Ara renklerin yanı sıra mavinin canlılık getiren tonları, ayrıca yatak odasına şık ve sıcak bir atmosfer katmış. Tek kişilik yatak modeli konfor sunuyor ve yatak odası dekorasyonu ile uyumlu çizgide dizayn edilmiş.
Hem çocukların hem gençlerin ilgisini çekebilecek yatak odası tasarımı, nötr renklerle sarı rengin bir araya gelmesi ile canlandırılmış. Geniş bir alana dekore edilen mobilya ürünleri, genel ahenk ve uyumu yakalıyor. Tek kişilik yatak modelinde yine nötr grilerin kullanıldığını görüyoruz. Yatak başlığı modeli ise kontrast renklerle canlandırılmış. Yatak modeli ve başlık formu le dikkat çekerken, renkli duvarlar ve sarı tonları öne çıkıyor. Genç erkeklerin oldukça beğenisini kazanabilecek yatak odası modeli, belki de aradığınız özellikleri taşıyor.
Grilerle ve beyaz yastıklarla köşe duvara kurulan tek kişilik yatak modeli modern stil dizayn edilmiş. New York temalı duvar dekoru ile dikkat çeken yatak odası modeli, naif renk tonlarına hakim. Mobilya ve yatak formları, dokuları ve renkleri ile uyum ve ahenk yakalanmış. Öte yandan çocuk ve gençlerin ayrıca ilgisini çekecek renkli duvar dekorları ile göze hitap ediyor. İçinizi ferahlatan renk tonları ile çocuk yatak odası modeli, belki de aradığınız modern stil dekorasyonu temsil ediyor olabilir.
Kolonyal stil dizayn edilmiş tek kişilik yatak modeli belli bir tematiğe göre tasarlanmış. Korsan gemisi şeklinde dizayn edilen tek kişilik yatak modeli genç ve çocukların oldukça beğenisini kazanıyor. Çocukların renkli dünyalarını tek kişilik yatak modeli tasarımına taşıyabilir, sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Korsan bayrağı ile ya da tematiğe uygun aksesuarlarla süsleyebileceğiniz yatak modelleri, eğlenceli alanlar oluşturmanızı sağlıyor. Ayrıca yatak konfor ve uyku keyfi unsurları unutulmuyor.
Genç ve çocukların ilgisini araba formuna benzetilerek tasarlanmış tek kişilik yatak modeli ile yakalayabilirsiniz. Modern stil dizayn edilmiş çocuk yatak odası modeli, dingin ve yatıştırıcı etkisi ile pastel mavi renklerine bürünmüş. Canlı renklerle yatak nevresimi ve duvar dekoru unutulmamış. Şık ayınlatma detayları ile göze hitap eden yatak odası tasarımında, araba formunda dizayn edilmiş tek kişilik yatak modeli öne çıkıyor. Hem formu ile hem canlı renkli, desenli yatak takımları ile gençlerin aklını çelecek alternatifler bulabilirsiniz
Erkek çocukları için tasarlanan yatak odası modelinde, USA bayrak renkleri baz alınarak üç renk üzerinde durulmuş. Odanın genel ahenginde üç rengin tonlarına rastlayabileceğiniz yatak odasında, yatak konfor ve estetik göz ardı edilmemiş. Özellikle nevresim renk ve desen tercihleri ile oda kullanıcısının ilgisini çekebilecek detayları yakalayabilirsiniz. Ayrıca canlı renkler ya da kişinin ilgi alanlarına hitap eden desen ve renklerle nevresimler, oda dekorasyonunun öne çıkan unsurlarından biri olabilir.
Açık mor tonlarının hakim olduğu çocuk yatak odası modeli, duvar zeminlerinden, perdelere, yatak takımlarına kadar ahenk ve uyum içerisinde. Şık aydınlatma detaylarının ön plana çıktığı dekorasyonda, tek kişilik baza ve yatak modelleri hem işlevsel, hem de yıllarca güvenle kullanılacak çizgide dizayn edilmiş. Dinlendirici ve yatıştırıcı renk tonları ve ışıklandırma detayları ile, yatak odasında çocukların ve hatta yetişkinlerin mışıl mışıl uyuyacağını garantileyebilirsiniz. Huzur ve kaliteli bir uyku vaat eden yatak odası atmosfer, göz yormayan renk ve dokuların tercih edilmesi ile tasarlanmış. Gördüğünüz çocuk yatak odası modeli, Milla Holtz Arquitetura imzası taşıyor.