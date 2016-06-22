Dünyanın en şirin evlerinden 7 örnek

Bütün şehri kaplayan beton yapıların tekdüze ve kasvetli görüntüsünden sıkılmak için çok nedenimiz var. Artan nüfus ile birlikte çoğalan konut ihtiyacını karşılayabilmek için sistematik bir binalaşmaya gidiliyor ve bunu önlemenin ne yazık ki bir yolu yok gibi. Ancak şehirden biraz uzaklaşıp daha sakin alanlara yerleşme şansınız varsa, hem hayatınızı hem de bulunduğu bölgeyi güzelleştirecek binlerce ev modeli bulabilirsiniz. Farklı mimarileri, canlı renkleri, natürel malzemeleri ve sıra dışı görüntüleriyle, yaşam alanlarını güzelleştirmek için onlarca ev modeli tasarlanıyor. Bu modelleri betonarme, ahşap ya da çelik konstrüksiyon gibi farklı yapı şekillerinde veya sürdürülebilir ve ekolojik özelliklerde bulmak mümkün. Eğer siz de hem kendiniz, hem şehrin görüntüsü hem de doğal çevre için faydalı olacak şirin bir ev modeli arıyorsanız doğru yazıdasınız. Homify ekibi olarak bu yazımızı birbirinden şirin ev modellerine ayırıyoruz. Farklı yapı şekillerinde ve farklı özelliklerde olan bu 7 şirin ev modeline bayılacaksınız. Yeni yaşam alanınızla ilgili uzman görüşüne ihtiyaç duyduğunuz her noktada Homify mimarlarına danışabilirsiniz.
Hayalinizde daha lüks evler varsa Türkiye'den villa örnekleri için “Türkiye'den mimarisi ile göz kamaştıran 6 villa” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Alıştığınız ev modellerinin tamamen dışına çıkan bu sevimli ev, küçük yapısı ve göz alıcı renkleri ile dikkat çekiyor. Böyle bir bahçenin içerisinde bulunan ve bu kadar sevimli bir mimariye sahip olan bir ev bulunduğu her mahalleyi güzelleştirebilir. Eğer siz de arsanıza böyle bir ev inşa ettirmek isterseniz bu modelden ilham alabilirsiniz. Farklı çatı yapısı, ekolojik özellikleri ve sanatsal dış cephesi ile büyüleyici bir güzellik.
İnşa edildiği alana beton görüntüsü yerine daha fazla yeşillik kazandıran bu eve hayranlık duymayacak kimse yoktur. Çatısı ve terasına ekolojik zemin uygulaması yapılan bu evin en dikkat çeken özelliği de bu. Ekolojik çatı ve teras uygulaması biraz masraflı olsa da hem eve hem de bulunduğu alana muhteşem bir güzellik kazandıran bir özelliktir. Sitemizde ekolojik çatı hakkında bilgi edinebileceğiniz yeni fikir yazıları bulabilirsiniz.
Kilise olarak kullanılan bir binanın renovasyonu ile ortaya çıkan bu masalsı yapı gören herkesi hayran bırakıyor. Taş, tuğla ve ahşap malzemelerin modern bir dille yorumlandığı ama tarihi yapısının da korunduğu bu muhteşem ev bulunduğu sokağa adeta değer katmış.
Hayal gibi bir yaşam dendiğinde aklınıza kocaman bir bahçe ve ahşap ev geliyorsa sizin bir dağ evine ihtiyacınız var demektir. Çatılı, bahçeli ve ahşap malzemelerin yoğunlukta kullanıldığı bu evler hem tarihi bir görünüme sahip hem de kırsal stilin muhteşem birer temsilcisi. Böyle bir evin verandasına dinlenmek ve bahçesinde vakit geçirmek insanın ömrüne ömür katardı.
Amerikan tipi evlere gösterilebilecek en iyi örneklerden birisi bu ev olabilir. Ülkemizde bulunan bu yapı mimarisi ve kullanılan malzemelerin uyumu ile dikkat çekiyor. Kalabalık aileler için de ideal olan bu evleri keyifle kullanabilirsiniz.
Tıpkı bir tatil köyündeymiş gibi yaşamanızı sağlayacak bu evler bungalov tipi evlere örnek olarak gösterilebilir. Küçük, sade ve kullanışlı yapıları ile hayalleri süsleyen bir güzelliğe sahipler. Yalın ve çekici bu evlerin bahçesi sizi cennet bahçelerine götürebilir.
Mimari özelliği ne olursa olsun taş malzeme kullanılarak yapılan evlerin her zaman özel bir tarihi dokusu oluyor. Eğer bu tarihi dokuyu seviyorsanız siz de taş malzeme kullanılarak inşa edilen ev modellerini değerlendirebilirsiniz. Ahşap pergolalar ile güzelleştirilen bu yapı meyve bahçeleri ile de benzerlerinden bir adım öne çıkıyor.