Dünyanın en şirin evlerinden 7 örnek

Bütün şehri kaplayan beton yapıların tekdüze ve kasvetli görüntüsünden sıkılmak için çok nedenimiz var. Artan nüfus ile birlikte çoğalan konut ihtiyacını karşılayabilmek için sistematik bir binalaşmaya gidiliyor ve bunu önlemenin ne yazık ki bir yolu yok gibi. Ancak şehirden biraz uzaklaşıp daha sakin alanlara yerleşme şansınız varsa, hem hayatınızı hem de bulunduğu bölgeyi güzelleştirecek binlerce ev modeli bulabilirsiniz. Farklı mimarileri, canlı renkleri, natürel malzemeleri ve sıra dışı görüntüleriyle, yaşam alanlarını güzelleştirmek için onlarca ev modeli tasarlanıyor. Bu modelleri betonarme, ahşap ya da çelik konstrüksiyon gibi farklı yapı şekillerinde veya sürdürülebilir ve ekolojik özelliklerde bulmak mümkün. Eğer siz de hem kendiniz, hem şehrin görüntüsü hem de doğal çevre için faydalı olacak şirin bir ev modeli arıyorsanız doğru yazıdasınız. Homify ekibi olarak bu yazımızı birbirinden şirin ev modellerine ayırıyoruz. Farklı yapı şekillerinde ve farklı özelliklerde olan bu 7 şirin ev modeline bayılacaksınız. Yeni yaşam alanınızla ilgili uzman görüşüne ihtiyaç duyduğunuz her noktada Homify mimarlarına danışabilirsiniz.

Hayalinizde daha lüks evler varsa Türkiye'den villa örnekleri için “Türkiye'den mimarisi ile göz kamaştıran 6 villa” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.