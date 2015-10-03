Fark yaratan dekorlarla duvar kağıtları

Duvar dekoru ile fark yaratmak isteyenlere duvar kağıtları alternatiflerinden oluşan zengin bir dünyaya adım atmaya hazır olmalarını öneriyoruz. Sizler için seçtiğimiz göz alıcı desen ve modellerle duvar kağıdı örneklerinden bir derleme hazırladık. Günümüzde uygulanan modern stil iç dekorasyon örnekleri üzerinden ilham veren duvar dekorları fikirlerine oldukça sık rastlıyoruz. Eski dönemlerin klasik dokuları veya gösterişlilik anlayışının yanı sıra, günümüzde göz alıcı, sade, minimal ya da çarpıcı duvar kağıtları modelleri oldukça fazla sayıda ev dizaynı fikri veriyor. Ayrıca daha fazla örnek görmek isteyenler için Estetik dostu ithal duvar kağıdı modelleri yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Estetik unsurlarla işlevsel özellikleri bir araya getiren duvar kağıdı modelleri yaşam alanlarının görsel ihtiyaçlarını çözmekle kalmıyor. İstenildiğinde daha geniş ya da mekanla bütünleşen modelleriyle, mobilyaları öne çıkaran duvar kağıtları örnekleri de mevcut. Ev dizaynı ile ilgileniyor, evinizin havasını tek bir metotla değiştirmek istiyor olabilirsiniz. Dilerseniz bu aşamada öncelikle ilginizi çekebilecek dekor ve duvar kağıtları modellerini incelemeye başlayabiliriz.
Tamamiyle zevklerinize ve hangi stili uygulayacağınıza göre karar vereceğiniz duvar dekorları zengin ve renkli bir dünyadan oluşuyor. Salon ve oturma odalarınızda beğenilerinize hitap eden duvar kağıtları modelleri kullanırken gözlerinizi okşayacak bir fon tercih edebilirsiniz. Pastel renklerden ve çiçek desenlerinden hoşlananlar için modern ve minimal koltuk takımları ile uyum sağlayacak şık duvar kağıtları sizleri bekliyor. Beyaz koltuk modeli ile şahane uyum sağlamış kağıt bazlı duvar kağıdı istenildiğinde silinebiliyor. Evlerini güzelleştirmek isteyenlere fazlasıyla seçenek sunan firma İstanbul'da bulunuyor ve gördüğünüz duvar zemini kaplaması Suave imzası taşıyor.
Neşeli ve eğlenceli bir çocuk odası dekorasyonu yapmadan önce, iki renk ağırlıklı bir dil belirlemek sanıldığı kadar kolay bir dizayn fikri olmayacaktır. Siyahı ve beyazı en etkili biçimde kullanan çocuk odası dekorasyonlarından biri ile karşı karşıyayız. Kontrast etkinin mekana canlılık ve enerji katacağını unutmayın. Siyah beyaz duvar dekoru, bulutlardan oluşan eğlenceli bir duvar kağıdı örneği. İstenildiğinde kırmızı gibi farklı ve sıcak renk tonlarından birini katarak görsel açıdan zenginleştirebilirsiniz.
Gri renk tonları nötr renklerdir. Aynı zamanda beyaz renk tonları da soğuk ve dinamik etkiler yaratan renklerdendir. Böylesi soğuk renklerin ağırlıklı kullanıldığı bir oturma odası dekorasyonunda, sıcak etkiler yakalamak isterseniz yeşilin sıcak ve göz alıcı tonlarını tercih edebilirsiniz. Renkli dairelerden oluşan duvar dekoru, tamamiyle kullanacağınız mekanın dekorasyonu ile uyumlu renk ve tonlarda seçilebilecek özelliklerdedir.
Özellikle klasik severlerin sıklıkla kullandığı ahşap mobilyalar, günümüzde modern yorumlarla birlikte kullanılmaya devam ediyor. Doğal dokusu ve kolay şekil alabilirliği yönünden mobilya dünyasının vagzeçilmezlerinden ahşap dokusu, yeşil duvar kağıtları ile elbette mükemmel uyum sağlıyor. Kahverenginin ve yeşilin buluştuğu doğal tonlar hem göz yormuyor hem de ferah bir atmosfer etkisi yaratıyor.
Yatak odası dekorasyonunun havasını sadece duvar kağıtları ve dekor ile değiştirmek mümkün. Çok masraf edip dolu dolu eşya almanıza gerek yok. Eğer sade dizayn edilmiş dekorasyonunuz varsa ve mobilyalarınız desensiz, yalın çizgiler içeriyorsa, sıcak renk tonları ile desenli duvar kağıtları tam size göre. Özellikle kırmızı ve turuncu renklerinin göz alıcı desenlerle yatak odasına kattığı ahenk yadsınamaz. Sıcak renklerle desenli duvar kağıtları modelleri ile odalarınıza ısıtan, enerji veren bir atmosfer kazandırın.
Dingin mavinin bir yatak odası dekorasyonu söz konusu olduğunda yatıştırıcı ve olumlu etkileri olacağını unutmayın. Hem ferah bir duygu, hem de dinlendirici mavi etkisiyle mışıl mışıl uyuyacağınız bir yatağa hayır demeyeceksiniz. Özellikle tek duvara istenilen desenlerde veya figürlerle işlenen duvar kağıtları odaların havasını tamamen değiştirmeye yetiyor. Çatı katı modern stil bir çocuk yatak odası modelinde ön plana çıkan mavi fillerden oluşan duvar kağıdı modeli oldukça ilgi çekiyor. Gökyüzünün mavisi ile birleşen çatı katı yatak odası mavi fillerden oluşan duvar kağıdı modeli ile bütünleşiyor.
Yemek odası dekorasyonunda ön plana çıkabilecek modern stil tek duvar kağıdı modelleri mevcut. Öte yandan salon, oturma odası ya da mutfaklarınızın yemek bölümünü vurgulayan tek duvar için de şık tasarımlarla modern stil duvar kağıtları modellerini kullanabilirsiniz. Hem mekanı ve bulunduğu alanı vurgularken, hem de estetik açıdan göz zevkinize uygun duvar kağıtları desenlerini seçebileceksiniz. Kolay temizlenebilen duvar kağıtları artık günümüzde oldukça sık tercih edilen duvar dekoru ürünlerinden biri oldu. Mutlaka sizin zevkinize hitap eden şık ve dekorasyon stilinizle uyumlu dekoratif duvar kağıtlarını bulacağınızı umuyoruz.
Evinizi dekore ederken renk uyumu ve ahenk gözetiyorsanız, doğru ışıklandırma alternatiflerini de değerlendirmelisiniz. Öte yandan ithal duvar kağıtlarıyla oluşturulan duvar dekorları günümüzde sıklıkla tercih ediliyor. Bulunduğu mekanın atmosferinden etkilenen, uyumlu renk ve desenlerle İtalyan duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz. Öte yandan aykırı, çarpıcı renk ve desenlerde ithal duvar kağıtları da mevcut.
Duvar dekoru olarak gri beyaz şehir isimleri ile tek duvar kaplaması sağlanmış. Modern stil bir oturma dekorasyonu için şık ve kullanışlı bir tercih olarak belirlenmiş. Aynı zamanda duvar dekorunu oluşturan modern çizgide açık raflar hem işlevsel hem de estetik değer katıyor. Renkli ve koyu tonlarda tercih edilecek mobilyalarınıza şık ve açık tonlarda duvar zeminleri oluşturmak için şehir isimleri akılda kalıcı bir alternatif.
Eklektik stil bir çocuk odası dekorasyonu olarak tasarlanan odada üç ayrı renk ağırlıklı olarak kullanılmış. Genel olarak kırmızı beyaz ve siyahın uyumu söz konusu iken, siyah ve beyazın soğukluğunu alacak tüm sıcak renkler ile üçlenebilir. Örneğin siyah beyaz ve turuncu, ya da siyah beyaz ve sarı renkleri benzer uyum ve ahengi yakalayacaktır. Çocuk odaları genel olarak renkli ve canlılık getiren dekorasyon öğeleri ile donatılır. Göz alıcı duvar kağıdını fon alan mobilya ve yatak tercihlerinde ise beyaz kaplama tercih edilmiş.
Klasik stil dizayn edilmiş bir yatak odası dekorasyonunda ilgi çeken bir duvar kağıdı modeli kullanılmış. Açık renk tonlarında yatak başlığı ve beyaz nevresimlerle göz yormayan, dinlendirici bir atmosfer kazanılırken, şıklık ve zarafet duvar dekoru ile yakalanmış. Gümüş rengi veya altın renklerinden hoşlananlara ilham veren fikirler sunan duvar kağıdı modeli, özgün ve ayrıcalıklı hissetmeyi sevenlere hitap ediyor.
Siyah ve beyazın mükemmel uyumu soğuk renklerin dinamizmi ile buluşuyor. Yaşam alanlarında sadece soğuk renklerin kullanımı ise kişiyi uyanık tutmaya sevk edecektir. Dengenin sağlanması için soğuk renklerin kullanıldığı bir yatak odası dekorasyonunda sıcak renklerin de belli ölçülerde kullanılması tavsiye edilir. Göz alıcı ithal duvar kağıtları ile oluşturulan duvar dekorları, yeni dönem dekorasyon trendlerini takip edenlerin oldukça ilgisini çekiyor.