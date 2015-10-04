2015 ev dekorasyonu trendleri

Son aylarını uğurlamak üzere olduğumuz 2015 yılında, sizlerle ev dizaynı üzerine klasik stilden modern stile birçok dekorasyon stili örneklerini paylaşmış bulunuyoruz. Salondan yatak odasına, oturma odasından banyo ve tuvalete, mutfaktan balkon ve terasa, bir evin hemen her alanı ile bilgi paylaşımı bulabileceğiniz derlemelerimizi sizlere sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Homify'da farklı tarzlarda ve stillerde dekorasyon örneklerini bulabileceğiniz gibi, işlevsellik ve görselliğin ön plana çıktığı tasarım modellerine de ulaşabileceksiniz. Örneğin daha önce sizler için Hayallerinizi süsleyecek en güzel ev dekorasyonları yazımızda da göz alıcı modellere ayrıca bir göz atabilirsiniz. Ev dekorasyonu ve eve dair her konuda uzmanlarımızın paylaşımlarına ulaşabileceğiniz gibi, zengin içeriklerle size hitap eden ev dizaynı fikirlerini bulabileceğinizi ümit ediyoruz. Dilerseniz bu yazımızda sizler için hazırladığımız 2015 ev dekorasyonu modellerini inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.