2015 ev dekorasyonu trendleri

Son aylarını uğurlamak üzere olduğumuz 2015 yılında, sizlerle ev dizaynı üzerine klasik stilden modern stile birçok dekorasyon stili örneklerini paylaşmış bulunuyoruz. Salondan yatak odasına, oturma odasından banyo ve tuvalete, mutfaktan balkon ve terasa, bir evin hemen her alanı ile bilgi paylaşımı bulabileceğiniz derlemelerimizi sizlere sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Homify'da farklı tarzlarda ve stillerde dekorasyon örneklerini bulabileceğiniz gibi, işlevsellik ve görselliğin ön plana çıktığı tasarım modellerine de ulaşabileceksiniz. Örneğin daha önce sizler için Hayallerinizi süsleyecek en güzel ev dekorasyonları yazımızda da göz alıcı modellere ayrıca bir göz atabilirsiniz. Ev dekorasyonu ve eve dair her konuda uzmanlarımızın paylaşımlarına ulaşabileceğiniz gibi, zengin içeriklerle size hitap eden ev dizaynı fikirlerini bulabileceğinizi ümit ediyoruz. Dilerseniz bu yazımızda sizler için hazırladığımız 2015 ev dekorasyonu modellerini inceleyebilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
Farklı stil arayışlarına girenlere 2015 ev dekorasyonu modelleri arasından samimi ve sıcak alternatifler sunan Da-Design, şık bir oturma odası dizaynı ile sizi karşılıyor. Özellikle konfor arayışı ve sıcak dokuların hakim sürdüğü oturma odası dekorasyonunda, göz alıcı aksesuarlar ve tablo eserleri unutulmamış. Özellikle 2015'te duvar dekorları alternatif oldukça artmakta ve bölgesel duvar renkleri ile, ithal duvar kağıtlarının sıklıkla kullanıldığını söylemeliyiz. Kullanılan alana göre duvar dekoru dizayn edilmesi, renkler ve dokular üzerinden yeniden tasarlanabiliyor. Ayrıca yepyeni duvar dekoru örnekleri görmek isteyenler için En güzel duvar dekoru örnekleri yazımıza göz atmalarını öneririz.
Günümüzde doğal olanın daha değerli ve ön plana çıktığı her alanda eskiye dair usüller de işlevselliğini koruyor. 2015 ev dekorasyonu modellerinde sıklıkla rastlayacağınız ahşap mobilya ürünleri ve yatak modelleri artık doğal doku ve renklerini koruyan tonlarda tercih ediliyor. Doğa ile iç içe tasarımlar mümkün olduğunca doğal ve göz alıcı modellerin kullanımıyla sağlanıyor. 2015 yatak odası dekorasyonu söz konusu olduğunda tek malzemenin, tüm oda dekorasyonuna akılcı formlarla dizayn edildiğini görebilirsiniz. 2015 ev dekorasyonu ve yeni yatak odası modelleri ile ilgilenenler için Yatak odası dekorasyon için çarpıcı fikirler yazımıza ayrıca bakmalarını tavsiye ederiz.
Gözlerinizi okşayacak salon ve oturma modellerini seyrederken dekorasyon stili kadar kullanılan renk şablonuna da dikkat edin. Özellikle 2015 ev dekorasyonu örneklerinde sıklıkla rastlayacağınız pudra renkleri ve pastel renklerin yanı sıra, aykırı ve çarpıcı duruş sergilenmesi gerektiğinde canlı ve kontrast renklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Genel olarak nötr renklerin, grilerin kullanıldığı dekorasyon modellerinde ise, çarpıcı bir renk ile soğuk etkilerin azaltıldığına rastlıyoruz. 2015 ev dekorasyonu modellerinde, asla modası geçmeyecek klasik stil mobilyaların daha soft renk ve açık renk tonlarına boyanan ahşap dokulara rastlıyor, beyaz lake kaplamaların mobilya ürünlerinde ve dolap kapaklarında kullanıldığını görüyoruz. Renk şablonları ile hareket etmek isteyenlere Evinize renk katacak dekorasyon ürünleri yazımızı öneririz.
Pudra renkleri ile duvar zemini tercihi yapılmış, duvar dekoru olarak pastel renklerden oluşan modern stil çerçeveler kullanılmış. Çocuk odası dekorasyonunu mekanı boğmayacak en güzel şekilde sağlamanın yolu pastel renklerin kullanımından geçiyor. Yumuşak renk tonları dinlendirici ve yatıştırıcı tonlarda bir dekorasyon yapmanızı sağlarken, 2015 ev dekorasyonu trendlerinden pudra renk tonlarıyla da pastel mavi ve bej renklerini ayrıca kombinleyebilirsiniz. Çocuk odası dekorasyonuna göz attığınız zaman ferahlık ve dinlendirici bir atmosfer söz konusu. Şık aydınlatma unsurlarıyla göz kamaştırıcı bir oda dekorasyonu birçok evi güzelleştirebilecek nitelikte. Daha fazla bilgi almak ve örnekleri incelemek için Pastel ve kontrast renklerle yatak odası tasarımları yazımıza ve modelleri incelemenizi öneririz.
Konfor ve estetiği bir arada bulmak isteyenlere aykırı modeller ile yatak formları dizayn ediliyor. Özellikle mekandaki ahenk ve uyumu yakalama kaygısı olanların klasik modelleri tercih etmesine nazaran, cesaret isteyen formlar ve yatak modeller oldukça ilgi çekiyor. Spiral şeklindeki modern stil dizayn edilmiş açık raf modeli, yatağı içine alan form ile uyum ve ahenk içinde. Açık renk tonlarının tercih edildiği yatak odası modelinde doğru ışık kullanımı ile bölgesel ihtiyacı karşılayan aydınlatma çözümleri uygulanmış. Ayrıca raf modelleri ile ilgilenenler için Duvarlar için en güzel raf modelleri yazımızda da farklı örnekler bulacağını umuyoruz.
Banyoya derinlik katan ayna kaplanan duvar, alan genişleten önemli faktörlerden olarak bilinir. Öte yandan küçük alanlarda şık ve dekoratif açık rafların kullanımı eşya ve aksesuar kalabalığını yönetir. Göz yormayan bir banyo dekorasyonu elde etmek için kullanacağınız pratik fikirler arasında sade ve kullanışlı açık raf dizaynları gelebilir. 2015 ev dekorasyonu modellerinde modern ve minimal çizgilerle tasarlanmış, akılcı çözümler getiren açık raf modelleri mevcut. Gri rengin kullanımına ise oldukça sık rastladığımız 2015 yılında, beyaz ve siyahla mükemmel uyum sağladığını hatırlatan bir banyo modeli. Size hitap edecek banyo modellerini bulacağını umduğumuz Alternatif yaklaşımlarla banyo dekorasyon fikirleri yazımıza da göz atmadan geçmemenizi öneririz.
Hem işlevsel hem de estetik görünüm kazandırmak isteyenlere boş duvarlar geniş alanlar kazandırıyor. Pratik fikirlerle çocuk ve genç odaları ile ilgili birçok amaca hizmet eden çözümler mevcut. 2015 ev dekorasyonu ile ilgilenenlere daha önce hazırladığımız Yepyeni genç odası modelleri yazımıza bakmalarını öneririz. Göz yormayan döşeme zemininde geniş alanlar açılması, ancak pratik ve geliştirilmiş duvar dekorları, gömme dolap ve raf sistemleri ile mümkün olabilir. Çok amaçlı ranza sistemleri ile bünyesinde birçok amaca hizmete eden modern ve yeni model yatak modelleri mevcut.
Dekorasyonda mutfak için duvar kağıdı örnekleri yazımızda daha fazla modele rastlayacağını düşündüğümüz duvar kağıdı modelleri son dönemlerde oldukça ilgi çekiyor. Sadece salon ve oturma odaları ile sınırlı kalmaksızın mutfak hatta banyo duvar kağıtları ile etkileyici duvar dizaynları elde ediliyor. Özellikle nötr renklerin, grilerin sıklıkla kullanıldığı 2015 ev dekorasyonu modellerinde siyah ve beyazın zarafeti de göz okşuyor. Damask desenli duvar kağıdı modeli ile bölgesel duvar kağıtları evinizin dekorasyon ihtiyacına göre belirlenebilir. Beğenilerinize göre benzer doku ve dilleri evin diğer bölgelerinde, perde ve sandalyelerde kullanarak uyum yakalayabilirsiniz.
2015 ev dekorasyonu ile ilgilenenlere brütal beton duvar dekoru ile göz alıcı bir salon modeli. Ayrıca nötr gri renginin mekandaki mobilya ve aksesuarları öne çıkaracağını unutmayın. Dolayısıyla canlı ve göz alıcı renk ve desenleri daha çok öne çıkarabilirsiniz. Ayrıca Her eve uygun cazip koltuk modelleri yazımızda sizler için derlediğimiz ilgi çeken koltuk modellerini bulabilirsiniz. Konfor sunan koltuk modelleri, klasikten moderne tüm dekorasyon stilleriyle beraber kullanılmaya devam ediyor. Eğer soğuk renklerin hakim olduğu bir dekorasyon tarzı oluşturuyorsanız, sıcak renk tonları katarak dengeyi koruyabilir, yaşam alanlarını göz alıcı etkiler oluşturabilirsiniz.
Tavan dekoru olarak halı saha dizaynı ve futbol topu şeklinde lamba aksesuarı oldukça ilgi çekici. Genç ve çocukların renkli dünyalarını en iyi yansıtan modellerden. Eğer çocuk sahibiyseniz ya da çocuk yapmayı düşünüyorsanız, son dönemlerde oldukça ilgi çeken tematik genç odası dekorasyon örneklerini öneririz. 2015 ev dekorasyonu modellerinde sıklıkla rastlayacağınız gri renk hakimiyeti dozunda kullanılmış. Eğer genç odası dekorasyonu ile ilgili ilham veren fikirler arıyorsanız, Eğlenceli konseptlerle 13 genç odası dekorasyonu yazımıza mutlaka göz atmalısınız.