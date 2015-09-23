Göz alıcı tasarımlarla tek kişilik yatak başlıkları

Yatak odasının nasıl dekore edildiği, yaşamı kolaylaştıran bir düzene sahip olup olmadığı sanıldığından daha önemlidir. Kaliteli ve temiz bir uyku çekmek için yatak formu ve yatak tasarımı oldukça önemlidir. Yatak odası düzeni oda dekorasyonunu ve atmosferi etkiler. Yepyeni yatak modelleri ile daha işlevsel tasarımlarla konfor ve rahata kavuşmak artık mümkün. Günün yoğunluğu ve stresinin ardından olası bel ve sırt ağrıları için yatağın konfor ve iyi bir uyku çekmek oldukça etkilidir. Güncellenen yeni yatak modelleri yeni formları ve konfor sunan tasarımları ile artık yaşamınızı daha da kolaylaştırıyor. Bu yazımızda sizlerle yeni tasarımlarla tek kişilik yatak başlıkları modellerini inceleyeceğiz. Ayrıca Yenilikçi ve şık yatak başları yazımızda da diğer yatak modelleri ile ilgili başlık alternatiflerini inceleyebilirsiniz. Şimdi sizler için hazırladığımız tek kişilik yatak başlıkları modellerini örnekleriyle beraber incelemeye başlayabiliriz.
Çocuk odası olarak tasarlanan yatak odası modern stil dizayn edilmiş. Beykoz Konakları'nda bulunan evin diğer görsellerini görmek için E Evi projesine ayrıca tıklayarak bakabilirsiniz. Tek kişilik yatak başlığı için siyah ve beyazın yarattığı kontrast ve kırmızı renk tonu gibi parlak renkler odaya hareket ve canlılık katmış. Bir yatak odası için aydınlık ve ferah bir görünüm kazandıran beyaz zemin rengi oda dekorasyonuna yoğunlukla hakim. Temiz ve kaliteli bir uyku çekmek için beyaz rengin katkıları yadsınamaz. Yatak formunda da kullanılan ahşap materyali doğal bir malzeme olduğundan, yer zemini kaplaması ile beraber sıcak ve içinizi ısıtan bir yatak odası görünümü kazandırıyor. Modern stil çocuk yatak odası olarak dizayn edilen bu oda tasarımı Hande Köksal Interiors imzası taşıyor.
Nötr renkler grilerle canlı renkleri buluşturmanın zamanı. Genç yatak odası için tercih edilen yatak modeli tamamiyle oda dekorasyonu ile uyumlu izler taşıyor. Küçük dokunuşlarla odanın ahengini ve atmosferini tamamen değiştirebilir, hareket ve canlılık katabilirsiniz. Sarı rengin kattığı canlılık yatak odası dekorasyonun tamamına küçük detay ve formlarla katılıyor. Tek kişilik yatak başlığı için konfor ve keyif esas alınmış. Ahşabın sıcak tonları ile sarı yastığın bir araya geldiği yatak başlığı, hem göze hitap ediyor hem de keyfe. Sadelik, sıcak etkilerin yanı sıra sarı gibi canlı renklerle katılan göz alıcı detaylar ve dinamik görünüm gençlerin oldukça dikkatini çekebilecek düzeyde. Farklı renk ve yüzeylerin yatak dolabı, halı ve diğer mobilya ürünleri gibi yatak modeli ve tek kişilik yatak başlığında da kullanılması dekorasyona ahenk ve uyum katıyor. Farklı yüzey renkleri ve dokularla sıradanlıktan biraz uzaklaştırırken, tüm yatak odası dekorasyonu detaylarında uyum ve benzer renk dokunuşları buluşuyor.
Melodi genç odası konseptiyle tasarlanan yatak odası tasarımında tek kişilik yatak başlığı modeli ile mobilya ürünleri, yatak modeli ve aksesuarlarda benzer öğelerin ve ahengin yakalandığını görüyoruz. Müzikten vazgeçmeyen gençlerin oldukça beğenisini kazanacak tema, tek kişilik yatak başlığı modeli için de fikir veriyor. Farklı konseptlerle hazırlanan yatak odalarının, dekorasyonla uyumu yakalayan temalarla mobilya ürünlerini ya da yatak başlığını süsleyebilir, detayları yakalayabilirsiniz. Değişik temalarla dizayn edilebilme alternatiflerini ilginizi çeken renk ya da konseptlerle belirleyebilirsiniz. Siyah ve beyazın ağırlıklı kullanıldığı yatak başlığı modeli gibi, yatak odası dekorasyonunda da kontrast değerleri yakalayabilirsiniz. Koyu renk ve açık renklerin bir arada kullanımıyla kazanılan kontarst değere kırmızı gibi göz alıcı ve parlak renklerden birini kattığınızda canlı ve enerjik bir oda dekorasyonu ile karşılaşıyorsunuz. Küçük dokunuşlarla odanın havasını değiştirmek, parlak renklerle yatak odası dekorasyonuna canlılık getirmek isteyenlere bazı püf noktaları sunabilir.
Gençler ve çocukların çoğu için neon renklerle capcanlı ve ışıl ışıl bir yatak odası tasarımı. Böylesi canlı ve iç açan bir yatak odası ile uyumlu beyaz renk karyola oldukça yakışan bir alternatif olarak değerlendirilmiş. Çocuk sahibi olmayı düşünenler ya da çocuk sahibi olanlar için dikkat çeken yatak odası tasarımı genç ruhlu ve canlılıktan ve neon renklerden hoşlananlara da fikirler veriyor. Ayrıca tek kişilik yatak başlığını duvar dekoru ile de uyumlu ve ahenk içinde. Duvar renginin ile tek kişilik yatak başlığının bulunduğu alanı içine alıp, renkli bir duvar dekoru oluşturulmuş. Tek kişilik yatak başlığı üzerine kişisel öğeler, isminin baş harfi ya da tablolar ile süsleyebilirsiniz.
Carmen country yatak odası olarak sunulan tasarım içinizi açan mobilya renkleri ve yatak dizaynı ile ilgi çekiyor. Beyaz rengin günümüzde sıklıkla kullanımına artık rastlamaktayız. Odayı aydınlatan açık renklerin duvar ve tavan zeminleri olarak tercih edilmek zorunda değil her zaman. Apaydınlık ve şık formları ile yatak, dolap ve mobilyalar göz alıcı ve dingin bir yatak odası dekorasyonu oluşturmanıza yardımcı oluyor. Çiçek desenlerinin kattığı görsellik country tarzın sıcaklığı ile bütünleşiyor. Yatak odalarınızı dekore ederken farklı tarzlar ve çiçek desenleri ile alternatif doku örneklerinden faydalanabilir, karyola ve yatak başlığı formunun estetik duruşunu ve çizgilerini taşıyan Carmen country yatak odası ve diğer örneklerle fikir sahibi olabilirsiniz.
Hem konfor arayanlara hem de canlı renkleri kullanmayı sevenler şık bir tek kişilik yatak başlığı örneği. Mavi rengin ve tonlarının lacivert ve beyazla birleştiği yatak takımı renkleri oldukça göz alıcı. Mavi severlerin beğenisini konfor ve rahatlıkla buluşturuyor. Yatak baş ucunda şık ve yine canlı renklerle süslenen çerçeveler yatak odası dekorasyonu ile oldukça uyumlu.
Ahşabın şekil alabilirliği ve sade çizgilerle modern formlarla dizayn edilmesi oldukça ilgi çekici. Minimal çizgilerle çok fazla detay ya da bezemelerden hoşlanmayanlara tek kişilik ahşap yatak başlığı örneği olarak değerlendirilebilir. Doğal dokularla hem işlevsel hem estetik ve iç açan renk ahşap tonları ile nefis bir karyola modeli. Duvar dekoru olarak da karyolada kullanılan ahşap ton ve dokuları işlevsel raflara çevirilmiş. Genç kızlar için tasarlanan yatak odası, pembe beyaz nevresimlerle dikkat çekiyor. Bir yatak odası için dingin ve dinlendirici atmosferi oluşturulmuş ve tek kişilik yatak başlığı modeli ile bu sade ve dingin çizgi sürdürülmüş.
Yatak odası dekorasyonu ile ahenk içinde ya da aykırı tutumlarla çarpıcı ve estetik bir görünüm yakalamak mümkün. Yatak odasında günün üçte birini uyuyarak geçirdiğimizi hatırlarsak, dingin ve yatıştırıcı atmosfer ihtiyacı ile kullandığımız diğer zamanlarla beraber, önemli bir süreyi yatak odasında geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu durumda konfor sunan yatak modelinin hangi formlarda olduğunun ne derece önemli olduğunu, kullanılan yatak modeli ve başlıklarının katkılarını hatırlayalım. Hem pratik hem de kullanışlı yatak başlıkları kardeşler için de işlevsel çözümler sunuyor. Kullanışlılığıyla dikkat çeken yatak başlığı iki yatağın raf ve kitaplık ihtiyacını da karşılıyor.
Göz alıcı form ve dizaynları ile tek kişilik yatak başlığı formları oldukça ilgi çekiyor. Hem modern çizgiyi yakalayan tasarımıyla hem de konfor sunan formu ile işlevsel ve estetik duruyor. Görsel açıdan gözünüze hitap eden bir tek kişilik yatak başlığı modeli oldukça önemli olmalı. Nitekim uzun süre bunu gönül rahatlığı ile kullanacak olan sizler olacaksınız.
Dekoratif tek kişilik yatak başlığı modelleri ile estetik çizgileri buluşturan bir örnekle karşı karşıyayız. Pembe renk tonlarının kadife yumuşaklığıyla buluştuğu yatak başlığı modeli oldukça göze hitap ediyor. Hem gösterişli hem de estetik. Mobilyalarda kullanılan ahşap kaplaması pembe renk tonları ile oldukça yakışmış. Görsel açıdan şıklıktan ve zarafetten vazgeçmeyenlere şık bir tek kişilik yatak başlığı modeli olacağını düşünüyoruz.