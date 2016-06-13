Yeniden tasarlanan muhteşem banyo ve mutfak



Kimi zaman bakımsızlıktan kimi zamansa yıllara dayanıklı olmamaktan ötürü evlerimizin eskimiş bölümlerine tadilat yapmamız gerekebilir. Oturma odası, yatak odası gibi alanları badana yaparak veya yeni eşyalar satın alarak zamana uydurabilirsiniz. Oysa mutfak ve banyo gibi bölümlerde dolaplar, lavabo gibi ek yerler olduğu için bu alanları eşya ve aksesuarla yeni göstermek mümkün değildir.

Bugünkü projemizde Lizbon'da bulunan bir dairenin banyo ve mutfak tadilatına göz atacağız. Yepyeni ve modern bir görünüme kavuşan daire bakalım nasıl bir dönüşüm geçirmiş.