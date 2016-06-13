Yeniden tasarlanan muhteşem banyo ve mutfak

Kimi zaman bakımsızlıktan kimi zamansa yıllara dayanıklı olmamaktan ötürü evlerimizin eskimiş bölümlerine tadilat yapmamız gerekebilir. Oturma odası, yatak odası gibi alanları badana yaparak veya yeni eşyalar satın alarak zamana uydurabilirsiniz. Oysa mutfak ve banyo gibi bölümlerde dolaplar, lavabo gibi ek yerler olduğu için bu alanları eşya ve aksesuarla yeni göstermek mümkün değildir.
Bugünkü projemizde Lizbon'da bulunan bir dairenin banyo ve mutfak tadilatına göz atacağız. Yepyeni ve modern bir görünüme kavuşan daire bakalım nasıl bir dönüşüm geçirmiş.
Beyaz üzerine mavi damask mutfak fayansları mutfağa geleneksel bir hava katıyor. Ancak tavana ulaşmadan bitmesi mutfağı eski göstermiş. Mutfağın bu alanı dağınık ve düzensiz dizayn edilmiş. Masaların ortasında duran fırın aspiratörün altına denk gelecek şekilde yerleştirilmediği için kötü görünüyor. Fırının yanında duran iki adet küçük masa uyumsuz. Mevcut alan iyi değerlendirilmediğinden hem kötü bir görünüme sahip hem de kullanışlı bir mutfak.
Masaların karşısında bulunan tezgah ve dolap bölümünü gördüğümüz fotoğrafta fayanslar yine tavana ulaşmadığından çirkin duruyor. Beyaz raflı mutfak dolaplarının ahşap kapakları dökülmüş. Orta kısmında geniş yer kaplayan lavabo dışında kalan yerler mermerden yapılma. Eskimiş mermer mutfağı daha da yıpranmış gösteriyor. Küçük tezgahın her iki yanına da bulaşık sepeti konulmuş. Bu da tezgahı daha kalabalık ve dağınık gösteren etkenlerden biri.
Dönüşümden sonra eski ve dağınık halinden eser kalmayan mutfak inanılmaz görünüyor, değişim büyüleyici. Şimdi karşımızda modern ve aydınlık bir mutfak var. Damask desenli geleneksel fayanslardan vazgeçilerek tavana dek uzanan mutfak dolapları eklendi. Fayans yerine ise göz alıcı kırmızı lake mutfak duvarları yapıldı. Dolaplar da tıpkı duvar gibi parlak bir yüzeye sahip. Kulpsuz tasarımlarıyla daha da şık ve parıltılı görünüyorlar.
Bu da mutfağın diğer tarafı. Önceden fırın, aspiratör ve dağınık masalarla kötü bir görünüm oluşturan mutfak bu defa yepyeni ve pırıl pırıl görünüyor. Masalar kaldırılarak bu alana da depolama sağlayan dolaplar eklenmiş. Fırın dolapların içine monte olduğundan eskisi gibi uyumsuz durmuyor. Diğer tarafta olduğu gibi dolaplar duvar boyunca uzanmıyor, pencere önüne boşluk bırakılmış. Böylece istenildiği takdirde küçük masa yerleştirilebilir.
Kare şeklinde küçük beyaz fayansları olan banyo genel görünüm itibariyle demode bir tarza sahip. Her ne kadar fayanslar beyaz da olsa kenarları zaman içinde koyulaştığından estetik durmuyor. Banyonun köşesine tasarlanan küçük küvet duş olarak tasarlansa daha iyi olurmuş. Tamamlayıcı lavabo aksesuarları; sabunluk ve havlu asacağı koyu renkleriyle banyo ile uyumsuz. Çivi ile asılmış çerçevesiz banyo aynası da bir o kadar eski model.
Tıpkı mutfak gibi geleneksel karo desenli fayanslar tuvalette de kullanılmış. Siyah klozet ile her ne kadar kontrast sağlanmaya çalışılsa da yıpranmışlık hissediliyor. Banyo aksesuarları olarak tercih edilen şeffaf kırmızı plastik ürünler eski model olmalarından ötürü banyoyu canlandıramamış. Üstelik geleneksel banyo fayansları ile birlikte uyumsuz bir görüntü oluşturuyor.
Dönüşümden sonra banyo yepyeni bir görünüme kavuşmuş. Geleneksel desenli duvar fayansları açık kahverengi tonlarında güzel çinilerle değiştirilerek banyoya özel bir dokunuş etkisi sağlanmış. Banyo daha modern ve organize hale getirilerek depolama sağlayan dolaplar eklenmiş. Tıpkı mutfak dolapları gibi banyo dolaplarının da kulpları bulunmuyor. Üçüncü kısmı ise açık raf olarak tasarlanmış. Büyük bir kaseyi andıran lavabo çağdaş tasarımıyla çok zarif ve şık duruyor. Dolap ve lavaboyla uyumlu olarak siyah klozet yenilerek beyaz renginde kullanılmış.
Eski banyodaki küçük küvet iptal edilerek yerine modern bir duş eklenmiş. Bunun için eski görünümlü lavabodan vazgeçilerek duvar yapılmış.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Mutfaklarınızı şenlendirecek 10 parlak fikir’ başlığına bakabilirsiniz.