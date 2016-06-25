Sadeliğiyle insanı büyüleyen 7 ev

Modern mimarinin ev modellerine kazandırdığı en önemli özelliklerden biri de sade bir biçimdir. Klasik mimarinin tarihi yapılarda kendini gösterdiği o şatafatlı görüntüye modern mimaride pek rastlayamazsınız. İşlevi olmayan detayları biçimde barındırmamaya özen gösteren ve belirgin çizgilerle geometrik formları kullanan modern mimari sayesinde, sade ve şık yapılar hayatımızdaki yerini aldı. Eğer siz de mimaride, gösterişli detayları, işleme ve desenleri, alınlık cumba gibi yapı parçalarını gerekli görmüyorsanız, basit ve belirgin bir formdan yanaysanız modern mimari tutkunu olabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı sadeliği ile büyüleyen, modern ev modellerine ayırıyoruz. Son derece basit ve her yerde rastlayabileceğiniz bir biçime sahip oldukları halde özgün detayları ile öne çıkan bu 7 evi çok beğeneceksiniz. Çatılı ya da çatısız, kırsal ya da modern birçok farklı stil ve yapıda bulunan bu eve göz atmadan kararınızı vermeyin.
Sade ve şık yapılarıyla dikkat çeken ev modellerinden bahsetmişken sizlere ülkemizden muhteşem bir villa örneğini de tanıtmak isteriz. “Ankara'dan büyüleyici bir aile evi” başlıklı yazımızda görebileceğiniz villa hayallerinizi süsleyecek.
Sade ve basit bir yapı istiyorsanız tek katlı ev modelleri sizin için ideal olabilir. Deprem bölgesi olan yerleşim alanlarında en çok tercih edilen yapı şekillerinden olan tek katlı evler, deprem yükü taşımadıkları için son derece güvenilirdir. Evinizin deprem riski hakkında bilgi almak ya da depreme dayanıklı yapılarla tanışmak için Homify inşaat profesyonellerine danışabilirsiniz.
Stili ya da yapı şekli ne olursa olsun taş malzemenin kullanıldığı evler güzellik konusunda her zaman bir adım önde oluyorlar. Taş duvarların kırmızı ahşap kapı ve pervazlar ile buluşturulduğu bu ev hem tarihi dokusu hem de stili ile göz alıcı bir güzelliğe sahip. Üstelik bitkilendirmesi ile de dikkat çeken başarılı bir peyzajı var.
Oldukça farklı bir mimariye sahip olan bu ev, yeşile doyamayanlar için ideal. Hem sade ve kullanışlı yapısı hem de natürel malzemeleri ile öne çıkan bu yapı kalabalık aileler için de son derece uygun. Eğer konuklarınızla birlikte muhteşem vakit geçireceğiniz bir ev arıyorsanız bu ev istediğiniz bütün özelliklere sahip.
Ahşap evlerin sadelikte her zaman öne çıkan bir yapısı var. Kutu gibi, ufacık bir ev de olsa, dev bir konak da olsa ahşap malzeme sayesinde doğal ve sade bir görünüme kavuşabilir. Bu nedenle ahşap malzemenin modern mimaride özel bir yeri vardır.
Bakımlı bir bahçenin ortasında bulunan ve pencere pervazları ile balkon korkuluklarındaki süslemeler ile dikkat çeken bu ev hayalleri süsleyecek bir güzelliğe sahip. Çatılı, bahçeli ve Amerikan tipi evler için muhteşem bir örnek olan bu yapı size de ilham verebilir.
Geniş bir bahçede birbirinden güzel ağaçlar arasında bulunan bu şık ev hem sade yapısı hem de genişliği ve fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor. Kalabalık bir aileniz varsa ve bahçeli bir villa düşünüyorsanız bu evden ilham alabilirsiniz. Evin diğer fotoğrafları için firma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Tuğla, ahşap, mermer gibi malzemelerin bir arada kullanıldığı bu eşsiz yapının oldukça büyük ve kullanışlı bir bahçesi var. Bahçesinde veranda ve teras gibi alanları da barındıran bu muhteşem yapıya bayılacaksınız. Sade yapısı, sağlam ve kullanışlı malzemeleri ve güzel vakit geçirmek için her detayın düşünüldüğü bahçesi ile örnek alınacak bir ev.