Sadeliğiyle insanı büyüleyen 7 ev

Modern mimarinin ev modellerine kazandırdığı en önemli özelliklerden biri de sade bir biçimdir. Klasik mimarinin tarihi yapılarda kendini gösterdiği o şatafatlı görüntüye modern mimaride pek rastlayamazsınız. İşlevi olmayan detayları biçimde barındırmamaya özen gösteren ve belirgin çizgilerle geometrik formları kullanan modern mimari sayesinde, sade ve şık yapılar hayatımızdaki yerini aldı. Eğer siz de mimaride, gösterişli detayları, işleme ve desenleri, alınlık cumba gibi yapı parçalarını gerekli görmüyorsanız, basit ve belirgin bir formdan yanaysanız modern mimari tutkunu olabilirsiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızı sadeliği ile büyüleyen, modern ev modellerine ayırıyoruz. Son derece basit ve her yerde rastlayabileceğiniz bir biçime sahip oldukları halde özgün detayları ile öne çıkan bu 7 evi çok beğeneceksiniz. Çatılı ya da çatısız, kırsal ya da modern birçok farklı stil ve yapıda bulunan bu eve göz atmadan kararınızı vermeyin.

Sade ve şık yapılarıyla dikkat çeken ev modellerinden bahsetmişken sizlere ülkemizden muhteşem bir villa örneğini de tanıtmak isteriz. “Ankara'dan büyüleyici bir aile evi” başlıklı yazımızda görebileceğiniz villa hayallerinizi süsleyecek.