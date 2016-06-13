Brüt betonla güzelleşen evler: 7 örnek, 7 öneri

Brütal tasarım, 1950'lerde ortaya çıkan ve malzemeyi mümkün mertebe doğal haliyle kullanan, kaplama, süs, boya gibi dekoratif unsurlara pek yer vermeyen, altyapıyı saklamayan hatta aksine vurgulayan bir mimari yaklaşım biçimidir. Bu mimari yaklaşımda, adından da belli olacağı üzere brüt beton (yani işlenmemiş beton) favori malzemelerden biridir. Betonun üstü sıvanmaz, boyanmaz; zeminler şaptan başka kaplama kaplanmaz.

Birkaç yıldır bu mimari yaklaşım dekorasyon dünyasında da yaygınlaşmaya başladı. Evlerin dış cephelerinden içlerine doğru bir giriş yapan brüt beton uygulamalar, yalnızca duvarlarda veya zeminlerde değil, mutfak tezgahından çerez tabağına, saksıdan aydınlatmaya kadar birçok tasarımın ana malzemesi haline geldi. Gri rengin modasının da yükselişte olduğu bu son yıllarda, uygun maliyeti ve kolay işlenmesi sonucu betondan yapılmış dekorları evlerin her köşesinde görmek mümkün. Özellikle minimalist stil, endüstriyel stil ve eklektik stilde kullanılan brüt beton dekor örneklerini derlediğimiz bu yazımız evlerinde sıra dışı bir değişiklik yapmak isteyen okuyucularımızın ilgisini çekecektir.