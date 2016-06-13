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Brüt betonla güzelleşen evler: 7 örnek, 7 öneri

Özlem K. Özlem K.
Hillside Houses, Montpelier, Emmett Russell Architects Emmett Russell Architects Modern Mutfak
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Brütal tasarım, 1950'lerde ortaya çıkan ve malzemeyi mümkün mertebe doğal haliyle kullanan, kaplama, süs, boya gibi dekoratif unsurlara pek yer vermeyen, altyapıyı saklamayan hatta aksine vurgulayan bir mimari yaklaşım biçimidir. Bu mimari yaklaşımda, adından da belli olacağı üzere brüt beton (yani işlenmemiş beton) favori malzemelerden biridir. Betonun üstü sıvanmaz, boyanmaz; zeminler şaptan başka kaplama kaplanmaz. 

Birkaç yıldır bu mimari yaklaşım dekorasyon dünyasında da yaygınlaşmaya başladı. Evlerin dış cephelerinden içlerine doğru bir giriş yapan brüt beton uygulamalar, yalnızca duvarlarda veya zeminlerde değil, mutfak tezgahından çerez tabağına, saksıdan aydınlatmaya kadar birçok tasarımın ana malzemesi haline geldi. Gri rengin modasının da yükselişte olduğu bu son yıllarda, uygun maliyeti ve kolay işlenmesi sonucu betondan yapılmış dekorları evlerin her köşesinde görmek mümkün. Özellikle minimalist stil, endüstriyel stil ve eklektik stilde kullanılan brüt beton dekor örneklerini derlediğimiz bu yazımız evlerinde sıra dışı bir değişiklik yapmak isteyen okuyucularımızın ilgisini çekecektir.

Brüt beton basamaklar

Concrete Stairs D-Max Photography Endüstriyel Koridor, Hol & Merdivenler
D-Max Photography

Concrete Stairs

D-Max Photography
D-Max Photography
D-Max Photography

Keskin hatları ve sağlam duruşu ile hem görsel hem de işlevsel olarak harika bir seçim, merdivenleri beton halleriyle bırakmaktır. Merdiven işçiliği oldukça zordur ve merdiveni brüt beton bırakabilmek için bu işçiliğin kusursuz olması beklenir. Dolayısı ile, merdivenleri brüt beton bırakmak demek, evin alt yapısının kalitesini ve ustanın beceresini ortaya koymak gibidir; farklı bir tanımla ifade edecek olursak; lükstür.

Sıcak bir malzeme ile birlikte kullanımı

Hillside Houses, Montpelier, Emmett Russell Architects Emmett Russell Architects Modern Mutfak
Emmett Russell Architects

Hillside Houses, Montpelier

Emmett Russell Architects
Emmett Russell Architects
Emmett Russell Architects

Brüt betonun soğuk ve sert yapısı ahşap gibi sıcak ve yumuşak bir malzeme ile kırıldığında muhteşem sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Kaba, brüt beton duvarlar ve ham ahşaptan zemin rabıtaları bunun için çok iyi bir örnek. Ayrıca, yalnızca zemin kaplaması değil, ham ahşaptan yapılmış, sade ve sevimli mobilyalar da brüt betonun soğuk havasını dengelemek için idealdir.

Brüt beton şömine

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci Modern Oturma Odası
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Günümüzde evde lüks ile özdeşleşen unsurlardan biri de şömine. Lüks ile özdeşleşmesinin nedeni ile genelde müstakil evlerde bulunması ve çağımızda müstakil evde yaşamanın lüks adledilmesi. Genellikle de şöminelerin çevresi mermer gibi pahalı doğal taşlar ile inşa ediliyor. Bu örnekte ise son derec lüks görünmümlü bir evin oturma odasında yer alan şömineyi görüyoruz: Tamamen brüt beton. Sıva, badana maliyetinden kaçmak için beton haliyle bırakılmış argümanına tokat gibi bir cevap.

Tek duvarda brüt beton

Креатив лофта, AbcDesign AbcDesign Endüstriyel Oturma Odası
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Dekorasyonunuzda brüt beton bir eleman kullanmak istiyor ancak görünümün fazla sert ve sıra dışı olacağından endişe ediyorsanız, tıpkı bazı duvar kağıtlarında da önerdiğimizi üzere, yalnızca tek bir duvarı beton haliyle bırakabilirsiniz. Böylece aşırıya kaçmadan ve monotonlaşmadan da brüt beton dekoru evinize taşımış olursunuz.

Brüt beton tavan

Casa Brisas, Garza Camisay arquitectos Garza Camisay arquitectos
Garza Camisay arquitectos

Garza Camisay arquitectos
Garza Camisay arquitectos
Garza Camisay arquitectos

Her ne kadar bu örnekte hem tavan hem de zemin brüt beton bırakılmış olsa da, bizim bu maddedeki önerimiz  yalnızca tavanı brüt beton bırakara yapılacak bir çalışma. Böylece hem brüt beton dekoru evinize getirmiş hem de bunu göze en batmayacak şekilde uygulamış olursunuz. Brüt beton tavalarda fotoğraftaki gibi çıplak ampüllerin yanı sıra ve tam aksine, şatafatlı kristal avizeler de oluşturdukları kontrast nedeniyle muhteşem sonuçlar vermektedir.

Monotonluğu kırmak için üç ayrı tonda beton

Płyty betonowe apartament Warszawa Muranów, Contractors Contractors Modern Oturma Odası Beton Gri
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

Grinin üç farklı tonunun kullanıldığı yamuklar şeklinde tasarlanmış bu duvar grinin tekdüzeliğini kırmak isteyenler için iyi bir örnek. Önceki birçok yazımızda da bahsettiğimiz üzere, duvar badanasında beyaz ve krem tonlarının yerini son yıllarda kül renginden fümeye gri tonları aldı. Önüne konan mobilya, aksesuar ve tabloları öne çıkarmak için ideal bir renk olan ve her türlü dekorasyon tarzına kolaylıkla adapte edilebilen gri tonlarındaki duvarlar için badana yerine kullanılacak brüt beton çalışması, beton üzerine uygulancak epoksi ile arzu edilirse parlak ve pürüzsüz bir görünüme de kavuşabilir.

Mutfak tezgahı olarak brüt beton

Weltje Road Concrete LCDA Modern Mutfak concrete walls,concrete panels,concrete wall panel,concrete bathroom,bespoke bathroom
Concrete LCDA

Weltje Road

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

Son örneğimiz ise diğer örneklerimizden oldukça farklı bir çalışma: Mutfak tezgahı. Yopranmaya en açık olan alanlardan biri olan mutfak tezgahları için de brüt beton muhteşem bir uygulama. Limon lekesi, bıçak darbesi ve benzeri olasılıklardan hiçbir şekilde etkilenmeyecek, üstelik son derece ucuz bir maliyete sahip, evlere brüt beton şıklığını getirmek içinse bire bir diyebileceğimiz bir çalışma.

Bu yazımızı beğendiyseniz ve brüt beton uygulamaları ilginizi çektiyse, ’Beton dekor güzelliği ile stil sahibi bir ev!’ başlıkta tanıttığımız ev de ilginizi çekecektir.

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