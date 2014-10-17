homify 360°: Villa Libera, İtalya

Ligurya, İtalya’nın kuzeybatısında, Alp Dağları, Apennine Dağları ve Akdeniz arasında sıkışmış, dünya güzeli bir sahil bölgesi. Bugün sizlere tanıtacağımız muhteşem Villa Libera da, Ligurya’nın batısında yer alan Riviera di Ponente bölgesinde bulunan, 1903 yılından kalma göz alıcı bir Art Nouveau bina. Villa lokasyonu itibarıyla Ligurya sahillerine bakan panoramik bir manzaraya sahip. 1903 tarihli bina yakın zamanda Milano’da yer alan mimarlik ajansı Studiodonizelli tarafından elden geçirilmiş. 2004 yılında başlayan restorasyon çalışmasının 2009’a kadar sürmesi, villanın yaklaşık 2000 metrekarleik bir arazi üzerinde olmasından kaynaklanıyor. Arazi ana villa dışında, bir misafir evi, bir müştemilat ve çok sayıda bahçeye de evsahipliği yapıyor. Bugün sizi bu rüya gibi yazlık evde bir tura çıkarmak, 20. yüzyıl İtalyan mimarisiyle modern bir iç dekorasyonun nasıl ahenkle bir araya gelip, hayalleri süsleyen bir ev ortaya çıkardığını göstermek istiyoruz.
Birçok renovasyon projesinde olduğu gibi, bu projede de mimarların yaşadığı en büyük zorluk korumayla yenilikler arasındaki dengeyi tutturmak olmuş ama villanın fotoğraftaki son haline bakılırsa bu konuda başarılı oldukları söylenebilir. Renovasyonun en ciddi başarılarından biri hem evin daha çok doğal ışık almasını, hem de sonradan yapılan ilavelerden kurtularak evin özgün estetik görünümüne geri dönmesini sağlamak olmuş. Sonuç itibarıyla klasik cazibesini koruyan ama modern standartları da sağlayan bir yapı var karşımızda. Restorasyon çalışması esnasında binanın yöredeki benzer yapılarda da görülen art nouveau stilinde sadık kalındığını da eklemek gerekiyor.
Villanın dört katlı ana binasının sadece birkaç metre önünde, şekilde gördüğünüz dair biçimindeki yüzme havuzu ve eğlence için ayrılmış alan yer alıyor. Evin dış mekânının çeşitli bölümlere ayrılmış olması ve her kısmın bir işlevi olması genel bir düzen havası veriyor. Özellikle bir platform üzerinde yer alan ve yeme-içmeye ayrılan yüksek yapı, havuzu yukarıdan da görmesi itibarıyla rahat, huzurlu, dinlendirici öğlen yemekleri için ideal.
Villa Libera’yı çevreleyen bahçelerin de en az evin kendisi kadar göz alıcı olduğunu ve evin kendisiyle çok iyi bir uyum sağladığını söylemek gerekiyor. Bölgenin uygun iklimi sayesinde bu tropikal görünümlü bahçedeki palmiyeler, muz ağaçları, diğer çöl bitkileri ve çiçekler çok titiz bir peyzaj çalışması sonucu bir araya getirilmiş. Bahçede gezmeyi kolaylaştıran küçük patikalar ve taş kaplı yollar da bu genel havayı güçlendiriyor. Bu fotoğrafta görünmüyor ama bahçenin derinliklerinde, içinde balıkların yüzdüğü minik bir gölet olduğunu da ilave edelim.
Dış mekânı tanıdığımıza, biraz da bu zevkle döşenmiş evin içine bakalım. Villa Libera’nın girişi gördüğünüz gibi süslü avizeyle vurgulanan klasikle modernin hoş bir sentezini sergiliyor. Tasarımcılar iç mekânda tam bir renk uyumundansa, kontrastları vurgulamaya karar vermişler. Beyaz duvarlarla, siyah zeminin sağladığı genel görüntü bunun fena bir karar olmadığını gösteriyor.
Villa Libera gibi görkemli bir eve, böylesine zevkli ve ferah bir oturma odası yakışırdı herhalde. Evin antre kısmında gördüğümüz siyah-beyaz kontrastı burada da devam ediyor ve siyah zemini, beyaz oturma grubu dengeliyor. Evin dışarıdan görünümünün aksine, gerek mobilyaların renkleri, gerekse de şekilleri itibarıyla oturma odası tamamıyla modern bir üslupla döşenmiş. Siyahla beyaz arasında denge yaratan hafif krem rengi halı ve duvarlardaki tablolara da dikkatinizi çekmek isteriz.
Oturma odasındaki modern eğilimin mutfak dekorasyonunda da devam ettiğini görüyoruz. Karşımızda hem doğal ışığı çok iyi alan, hem de modern ve ferah bir mutfak var. Toprak tonlarındaki renkler risksiz bir seçim olsa da mutfağa belli bir sıcaklık katarken, siyah zemini ve metalik renklere sahip elektronik eşyaları dengeliyorlar. Böyle bir mutfakta şöyle lezzetli bir risotto ya da makarna pişirmek büyük bir zevk olsa gerek.
Villa Libera’nın banyosu da evin geneline yayılan o zevkli ama eklektik tarzı yansıtıyor. Kırmızı tonlarının hakim olduğu, hafif tutkulu bir havası olan bu banyo açısından en ilginç parça ise lavabosu. Yakından baktıysanız fark etmişsinizdir, bu sadece bir lavabo değil aynı zamanda her şeyiyle tam teşekküllü bir akvaryum. Sizce de dahice bir fikir değil mi?
Villa Libera, geniş pencereleriyle neredeyse bütün yıl eksik olmayan güneşten de en iyi şekilde faydalanıyor. Dolayısıyla, normalde belki de kullanılmayacak olan bu zemin kat kısmı, o geniş pencereler ve doğal ışık sayesinde çok güzel zaman geçirebileceğiniz bir hobi odasına dönüşmüş oluyor.
Eh, böyle bir villanız varsa şöyle sağlam bir şarap koleksiyonunuz da olsun isteyebilirsiniz. Villa Libera’nın şarap mahzeni, tuğla duvarları, ahşap rafları ve ışıklandırmasıyla hem son derece şık, hem de işlevsel bir kısım olarak evsahiplerine hizmet veriyor.
Artık lüks villaların aranan özelliklerinden biri de bunun gibi küçük sauna ya da spa odaları. Villa Libera’da da gördüğünüz gibi bu ihtiyaç çok şık bir şekilde karşılanmış.
Bitirmeden önce spora, sağlığına, formuna düşkün olanları da bu eve aşık edecek bir ilave yapalım. Gördüğünüz gibi Villa Libera aynı zamanda bir fitness odasına da sahip.
İtalya’nın kuzey kıyılarındaki bu rüya gibi evdeki turumuzun sonuna geldik. Hem zarif mimarisi, hem incitmeden yapılan restorasyonu, hem de zevkli dekorasyonuyla Villa Libera, yalnızca gündüz değil gece de ışıl ışıl parlayan, birçok kişinin rüyalarına girecek kadar güzel bir ev.
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