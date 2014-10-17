homify 360°: Villa Libera, İtalya

Ligurya, İtalya’nın kuzeybatısında, Alp Dağları, Apennine Dağları ve Akdeniz arasında sıkışmış, dünya güzeli bir sahil bölgesi. Bugün sizlere tanıtacağımız muhteşem Villa Libera da, Ligurya’nın batısında yer alan Riviera di Ponente bölgesinde bulunan, 1903 yılından kalma göz alıcı bir Art Nouveau bina. Villa lokasyonu itibarıyla Ligurya sahillerine bakan panoramik bir manzaraya sahip. 1903 tarihli bina yakın zamanda Milano’da yer alan mimarlik ajansı Studiodonizelli tarafından elden geçirilmiş. 2004 yılında başlayan restorasyon çalışmasının 2009’a kadar sürmesi, villanın yaklaşık 2000 metrekarleik bir arazi üzerinde olmasından kaynaklanıyor. Arazi ana villa dışında, bir misafir evi, bir müştemilat ve çok sayıda bahçeye de evsahipliği yapıyor. Bugün sizi bu rüya gibi yazlık evde bir tura çıkarmak, 20. yüzyıl İtalyan mimarisiyle modern bir iç dekorasyonun nasıl ahenkle bir araya gelip, hayalleri süsleyen bir ev ortaya çıkardığını göstermek istiyoruz.