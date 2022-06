Ahşap ve cam mutfak masaları ile muhteşem mutfaklar

Son yıllarda, ev ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonu için harcanan emek, para ve zaman arttığından üreticiler her zevkin ihtiyacını karşılayabilmek ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek için daha çok malzemeden daha çeşitli ürünler üretmeye yarışır oldular. Bu yarış her ne kadar dekorasyon anlayışımıza onlarca farklı ham madde, stil, akım, kombinasyon katmış olsa da yeri hiç sarsılmayan bazı klasikler de var. Dekorasyondaki yeri sarsılmayan bu köklü ögelerden en önemlileri cam ve ahşap malzemeden üretilen ana mobilyalardır. Yatak odasından salona, banyodan mutfağa evin her alanında en önemli objelerin üretiminde kullanılan bu iki malzemeyi mutfak dekorasyonu üzerinden inceledik. Mutfak dekorasyonunun, yeni ev açanlar veya evini yenileyenler için ne kadar önemli bir parça olduğunu gayet iyi bildiğimizden bu yazımızda sizlere ahşap ve cam mutfak masaları ve bunlarla dekor edilen muhteşem mutfak tasarımları derledik. Mutfak dekorasyonunuz için nasıl bir masa seçeceğinize hala karar vermediyseniz, hangi stillerle, hangi renklerle en uygun kombinasyonları yaratabileceğinize dair fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.

Mutfağınız açık mutfak mı, amerikan mutfak mı yoksa italyan mutfak mı olacak? Hangi stili uygulayacak, hangi renk kombinasyonlarını kullanacaksınız? bu konularda da fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa sitemizin yazı ve tasarım arşivinde arama yapabilirsiniz. Amerikan mutfak modelleri hakkında birbirinden kullanışlı ve şık örnekler bulabileceğiniz “Hem cazip hem kullanışlı modellerle amerikan mutfak dekorasyonu” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.