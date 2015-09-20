Ahşap ve cam mutfak masaları ile muhteşem mutfaklar

Son yıllarda, ev ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonu için harcanan emek, para ve zaman arttığından üreticiler her zevkin ihtiyacını karşılayabilmek ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek için daha çok malzemeden daha çeşitli ürünler üretmeye yarışır oldular. Bu yarış her ne kadar dekorasyon anlayışımıza onlarca farklı ham madde, stil, akım, kombinasyon katmış olsa da yeri hiç sarsılmayan bazı klasikler de var. Dekorasyondaki yeri sarsılmayan bu köklü ögelerden en önemlileri cam ve ahşap malzemeden üretilen ana mobilyalardır. Yatak odasından salona, banyodan mutfağa evin her alanında en önemli objelerin üretiminde kullanılan bu iki malzemeyi mutfak dekorasyonu üzerinden inceledik. Mutfak dekorasyonunun, yeni ev açanlar veya evini yenileyenler için ne kadar önemli bir parça olduğunu gayet iyi bildiğimizden bu yazımızda sizlere ahşap ve cam mutfak masaları ve bunlarla dekor edilen muhteşem mutfak tasarımları derledik. Mutfak dekorasyonunuz için nasıl bir masa seçeceğinize hala karar vermediyseniz, hangi stillerle, hangi renklerle en uygun kombinasyonları yaratabileceğinize dair fikir ve öneriler bu yazımızda olacak.
Mutfağınız açık mutfak mı, amerikan mutfak mı yoksa italyan mutfak mı olacak? Hangi stili uygulayacak, hangi renk kombinasyonlarını kullanacaksınız? bu konularda da fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa sitemizin yazı ve tasarım arşivinde arama yapabilirsiniz. Amerikan mutfak modelleri hakkında birbirinden kullanışlı ve şık örnekler bulabileceğiniz “Hem cazip hem kullanışlı modellerle amerikan mutfak dekorasyonu” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Beyaz fonu, ahşap ögeleri, aksesuarları ve dolap modelleri ile rustik stilin özelliklerini taşıyan bu göz alıcı tasarım, barındırdığı özellikleri büyük bir ustalıkla uygulamış. Cam masanın dikdörtgen seçildiği ve duvar yanında kullanıldığı, düzenli ve merkezi iyi oturtulmuş bir tasarım olmuş. Masanın sarı ayakları ile sarı lamba ve aksesuarların oluşturduğu renk dengesi oldukça başarılı. Ayrıca dekorun stili göz önüne alındığında tezgah ve paspas seçimi de övgüyü hak ediyor. Bruno Sgrillo Arquitetura imzası taşıyan bu tasarım, kullanılan malzemelerin, bir mutfağın ihtiyacını karşılayacak şekilde kolay temizlenen ve pratik malzemelerden seçilmiş olmasıyla da dikkat çekiyor.
Endüstriyel stilde çalışılmış olan bu göz alıcı mutfak, özellikle natürel görünümlü objelerden hoşlananlar için ideal bir tasarım. Ağaç masa, ağaç dolaplar hatta bizzat kullanılan dekoratif ağaç, tasarımı eşsiz bir natürel görünüme kavuşturmuş. Endüstriyel stilin seramik, cilalanmamış ahşap ve cam ögelerinin yanında metal havalandırma borusu gibi brütal detaylarını da taşıyan tasarım beyaz fonu ile de oldukça dikkat çekiyor. Direkt ve endirekt aydınlatmaların da başarılı bir şekilde kullanıldığı dizaynda en çok beğendiğimiz renk detayı ise yarı şeffaf yeşil mumlar.
Metal iskeleti ve tuğla duvarlarıyla brütal ögeler bakımından zengin bir endüstriyel stille karşı karşıyayız. Rengi ile vurgu ögesi olarak kullanılan sarı dolap, mutfağın siyah görüntüsünü şık bir şekilde yumuşatmış. Koyu renk ahşap zemini ve siyah metal iskeleti tasarıma son derece etkili bir kontur uygulamış. Metal raf, lamba ve borular tasarımda cesurca kullanılmış. Bununla birlikte daha önce övdüğümüz ahşap cam uyumu bu mutfağın masasında tersi şekilde yani ahşap masa cam sandalyeler olarak kullanılmış ve sıra dışı bir uyum yakalanmış.
Sarı vurgu renginin birçok tasarımda öne çıktığını fark etmişsinizdir. Bu dekorda sarı vurgu renginden ziyade yoğunluğuyla ana renk sınıfında kullanılmış gibi görünüyor. Parlak yüzeylerin ve beyaz fonun tercih edildiği tasarımda kullanılan cam kahvaltı desk'i de kullanışlı ve konforlu bir dizayna sahip. Parlak yüzeyler, ankastre ürünler ve dekoratif lambalar ile göz alıcı bir dekor yaratılmış.
Ahşap zemini, beyaz fonu, cam ve metal yüzeyleri ile iskandinav stilin modern dille yorumlandığı bir tasarımla karşı karşıyayız. Bu tasarımda övgüyü hak eden çok fazla detay var. Bunlardan ilki epoksi tavan ile hem ışıklandırmanın vurgulanması hem de diğer sleek yüzeylerle sağlanan uyum. Diğer bir detay, yemek masası üzerine uygulanan direkt aydınlatma ögesinin cam ve siyah parçaları ile hem yemek masası hem de siyah puanlı duvar kağıdının oluşturduğu takım görüntüsü. Bütün bunların yanında alanın siyah, beyaz ve ahşaptan oluşan renk üçlüsüne vurgu katan, dalga mavisi mutfak dolap ve duvarı ile bol bol kullanılan saksı bitkilerinin oluşturduğu renk dengesi de dikkat çekiyor.
Birçok yönüyle iskandinav stili andıran ancak daha vurgulu ögeler taşıyan rustik stil bu dizaynda kendini çok iyi göstermiş. Tuğla yapının önüne kurulan odun sobasına dikkat çekerek ne demek istediğimizi daha iyi anlatmış olabiliriz. Ahşap, tuğla, gri, beyaz renklerinin yoğunlukta olduğu dizayna kırmızı koltuk ve yeşil retro buzdolabı ile hareketlilik katılmış. Ağaç masanın beyaz rustik sandalyelerle kullanıldığı tasarımın yer kaplaması da ahşap, beton görünümlü taş ve desenli seramik olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Görünen o ki mekan, mutfak, yemek alanı ve oturma alanı olarak bölünerek kullanılmış. Kapılarından mutfak dolap ve tezgahına kadar birçok farklı modelli objenin bir arada uyum içinde kullanıldığı göz alıcı bir tasarım yaratılmış.
Modern stilin, parlak ve pürüzsüz yüzeylerini, keskin çizgilerini ve monokromatik renklerini taşıyan bu tasarım tuğla duvar, siyah cam gibi vurgulu ögeleri de başarıyla kullanmış. Siyah, antrasit, gri ve beyaz monokromatik renklerin üzerine parlak sarı ile vurgu yapılarak son derece modern bir renk dengesi yakalanmış. Geometrik şekilli mutfak dolaplarının keskin çizgileri, kusursuz düzlükte koltuk ve siyah cam ögeler birlikte bu dekorun stilini belirginleştiren unsurlar olmuşlar.
Beyaz rengin ana renk olarak kullanıldığı bu modern tasarım masa ve sandalye takımı ile dikkat çekiyor. Klasik cam masanın farklı ayak tasarımı ile alışılmışın dışında bir çizgiye oturduğu ve bunu farklı başlıklı sandalyeleri ile perçinlediği özel bir tasarım yaratılmış. Beyaz kumaş, cam ve metal ögelerden oluşan masa takımının hemen her stile canlılık katacağında şüpheniz olmasın. Dekorda masa üzerine yerleştirilen çiçek ile de tap taze bir bahar havası estirilmiş. Dekorun yaratıcısı Artistic Design 'ın diğer işlerine de bir göz atmanızda fayda var.
Mutfak tezgahı ile bütünleşen ahşap masalar hem konforlu ve şık hem de iş alanına daha yakın olması nedeniyle kullanışlı bir özelliğe sahip. Bu dekorda renkleri ve modelleriyle oldukça modern bir çizgi yakalamış mutfağa uygulanan tezgah masası alandan da kazanç sağlamış. Mutfağınız yeterince geniş değilse bu tarz uygulamalarla siz de alanınızı daha verimli kullanabilir aynı zamanda da modern ve şık dekorasyonlar kazanabilirsiniz.
Birçok renk ve desenin bir arada kullanıldığı bu mutfak dekorasyonu dinamik bir uyuma imza atmış. Cam masasına tamamlayıcı olarak iki farklı stilde, ahşap ve hasır sandalye seçen tasarımcı farklı bakış açısıyla başarılı bir iş çıkarmış. Canlı ve farklı renklerde saatler ve farklı desenlerde ögeler ile son derece yaratıcı olmasına rağmen sıradan mutfak konforunu da yakalamayı başarmış.