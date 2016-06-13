Brütalist cephesiyle öne çıkan çağdaş bir konut

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu son derece çarpıcı ve marjinal cephe uygulamsıyla öne çıkan müstakil bir konut. Brüt betondan yapılma ancak brütalist stilde görmeye alışık olduğumuz sade ve minimalist yapıdan son derece uzak olan bu cephe çalışması her açıdan ezberleri bozuyor.
Öncelikle brütalist akımdan biraz bahsedelim: Brütalist stil, 1950'lerde ortaya çıkan ve malzemeyi mümkün mertebe doğal haliyle kullanan, kaplama, süs, boya gibi dekoratif unsurlara pek yer vermeyen, altyapıyı saklamayan hatta aksine vurgulayan bir mimari yaklaşım biçimidir. Bu mimari yaklaşımda, adından da belli olacağı üzere brüt beton (yani işlenmemiş beton) favori malzemelerden biridir. Betonun üstü sıvanmaz, boyanmaz; zeminler şaptan başka kaplama kaplanmaz. Bu mimari stil hakkında daha fazla bilgi için ’Brütalist mimari’ başlıklı yazımıza göz atmanızı öneririm. Bu sayfada akımla ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.
Bugün inceleyeceğimiz konut brüt beton kullanımı nedeniyle ilk etapta brütalist stil mimari olarak adledilebilir; öte yandan cephedeki müthiş işçilik, bu derece kuvvetli bir dekoratif süsleme brtalist mimaride pek de alışık olduğumuz şeyler sayılmaz. Joho Archi̇tecture tarafından tasarlanıp inşa edilen ve hem mimari yapısıyla hem de muazzam cehpesiyle dikkatleri üzerinde toplayan bu konutu yakından inceleyelim.
Farklı şekillere sahip geometrik prizmaların yan yana ve üst üste konuşmasıyla oluşmuş gibi görünen konut son derece çağdaş bir görünüme sahip. Doğal gün ışığından bol vol faydalanabilmesi için her yönde geniş pencerelere ve cam kapılara sahip, üst katında oldukça büyük bir balkonu var ve ayrıca bir adet de konutla entegre olacak şekilde kapalı otoparkı bulunuyor.
Cepheye yakından baktığımızda son derece sıra dışı bir çalışma görüyoruz. Birbirinin tamamen aynısı brüt beton parçalarla yapılan ve uzaktan harman tuğla izlenimi veren bu yüzey, cepheye enteresan bir doku kazandırmış. Bu doku sert görünümü ve birbirinin aynısı şeklindeki devamlılığ nedeniyle binada balık ya da zırhlı hayvan olarak da bilinen armadillo etkisi yaratıyor.
Konutun iç mekanlarında yumuşak renkler, sıcak malzemeler ve pürüzsüz, mükemmel yüzeyler tercih edilmiş. Konutun dış cephesinin sahip olduğu brüt betondan sert görünüm düşünülürse, iç mekanlar adeta tezat oluşturacak yumuşaklığa sahip. Hakikaten de sert bir kabuklunun/zırhlının içindeki nazik ve yumuşak bir varlık gibi…
Konutun enteresan noktalarından biri de, bir adet de üst katta yer alan açık planlı mutfak. Konutun sıra dışı mimarisi nedeniyle, üç katlı olduğu dışarıdan bakıldığında anlaşılmıyor, oysaki en üstte bir adet asma kat bulunuyor. Arada konumlanan katta ise bir adet küçük boyutlu açık mutfak mevcut. Endirekt aydınlatma, ahşap zeminler ve hatta duvarda kullanılan ahşap lammbriler ile gri mutfak ve gri merdivenler muhteşem bir uyum içerisinde.
Ve son olarak konutun en sıra dışı özelliklerinden birini göstermek istedik: Geniş bir kütüphane. Henüz yerleşilmediği için boş olan ve içinde hiçbir kitabın bulunmadığı bir kütüphaneye muazzam demek kulağa elbette biraz yanlış geliyor ancak böyle bir konut ve o konutun içerisinde böyle bir kütüphane tercih eden mülk sahiplerinin eminim ki bu kocaman alanı dolduracak sayıda kitabu mevcuttur.
Brütalist üsluptan esinlenerek dizayn edilmiş bu evden hoşlandıysanız, ’Beton dekor güzelliği ile stil sahibi bir ev!’ başlıklı yazımızda tanıttığımız ev de ilginizi çekeblir.