Brütalist cephesiyle öne çıkan çağdaş bir konut

homify 360 sayfamızın bugünkü konuğu son derece çarpıcı ve marjinal cephe uygulamsıyla öne çıkan müstakil bir konut. Brüt betondan yapılma ancak brütalist stilde görmeye alışık olduğumuz sade ve minimalist yapıdan son derece uzak olan bu cephe çalışması her açıdan ezberleri bozuyor.

Öncelikle brütalist akımdan biraz bahsedelim: Brütalist stil, 1950'lerde ortaya çıkan ve malzemeyi mümkün mertebe doğal haliyle kullanan, kaplama, süs, boya gibi dekoratif unsurlara pek yer vermeyen, altyapıyı saklamayan hatta aksine vurgulayan bir mimari yaklaşım biçimidir. Bu mimari yaklaşımda, adından da belli olacağı üzere brüt beton (yani işlenmemiş beton) favori malzemelerden biridir. Betonun üstü sıvanmaz, boyanmaz; zeminler şaptan başka kaplama kaplanmaz. Bu mimari stil hakkında daha fazla bilgi için ’Brütalist mimari’ başlıklı yazımıza göz atmanızı öneririm. Bu sayfada akımla ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Bugün inceleyeceğimiz konut brüt beton kullanımı nedeniyle ilk etapta brütalist stil mimari olarak adledilebilir; öte yandan cephedeki müthiş işçilik, bu derece kuvvetli bir dekoratif süsleme brtalist mimaride pek de alışık olduğumuz şeyler sayılmaz. Joho Archi̇tecture tarafından tasarlanıp inşa edilen ve hem mimari yapısıyla hem de muazzam cehpesiyle dikkatleri üzerinde toplayan bu konutu yakından inceleyelim.