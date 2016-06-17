9 harika ahşap ev

Ahşap evler çoğu zaman çok havalı oluyor. Ahşap evler hem estetik görünüşleri, hem doğallıkları hem de sıra dışı olmalarıyla fark yaratıyor. Ahşap ev deyince aklına eski püskü kulübeler gelenler yanılır. Ahşap ev konusunda seçenekler öyle sınırsız ki, gözlerinize inanamayacaksınız. Çok farklı doğal malzeme çok farklı biçimlerde bir araya getirilerek çok çeşitli ahşap evler tasarlanıyor. Sizin için bu göz alıcı ahşap evlerden bir seçki hazırladık. Bu yazıyı okurken gözlerinize inanamayacaksınız.

Ahşap evlerin en önemli bölümlerinden biri de çatıları. Çatı ve çatı ustaları için daha fazla bilgi burada.