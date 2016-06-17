9 harika ahşap ev

Ahşap evler çoğu zaman çok havalı oluyor. Ahşap evler hem estetik görünüşleri, hem doğallıkları hem de sıra dışı olmalarıyla fark yaratıyor. Ahşap ev deyince aklına eski püskü kulübeler gelenler yanılır. Ahşap ev konusunda seçenekler öyle sınırsız ki, gözlerinize inanamayacaksınız. Çok farklı doğal malzeme çok farklı biçimlerde bir araya getirilerek çok çeşitli ahşap evler tasarlanıyor. Sizin için bu göz alıcı ahşap evlerden bir seçki hazırladık. Bu yazıyı okurken gözlerinize inanamayacaksınız.
Ahşap evlerin en önemli bölümlerinden biri de çatıları. Çatı ve çatı ustaları için daha fazla bilgi burada.
Koyu renkli ahşap her zaman göz doldurur. Bu evde kullanılan koyu renkli ahşabın bitiş noktaları beyaza boyanarak hoş bir kontrast yaratılmış. Pencereler ve çatı da bu beyaz ve koyu renk kompozisyonunu destekler nitelikte.
Klasik bir evle devam edelim. Bu ahşap ev bir bahçe kulübesini andırıyor olabilir ama daha geniş yapısıyla daha kullanışlı olduğu kesin. Kare bina giydirme tavanla kapatılmış ve eve dikmelerle bir de de veranda yapılmış. Geniş pencerelerle gün ışığını doyasıya alan evin içi de son derece ferah.
Bu ahşap ev göz alıcı rustik ahşap kulübe tarzıyla, modern ve minimalist tasarımı başarılı biçimde bir araya getiriyor. Evin peyzajında da evin malzemesine uygun seçenekler kullanılmış. Bahçedeki taşlar, evi tamamlar nitelikte. Balkondaki aydınlatma eve albeni kazandırmış.
Bungalov tarzı evler her daim romantik olagelmiştir. Bu bungalov da bunlardan biri. Ağaç işçiliğinin doruğuna ulaşılan veranda evin romantik havasına katkı sağlıyor.
Bu ahşap ev tam anlamıyla minimalist. Kubik yapı tüm kullanım alanlarını aynı katta topluyor. Veranda çok dar gibi görünse de, aslına bakılırsa salonun uzantısı olarak işlev görüyor.
Görüldüğü gibi bu ahşap ev kulübenin çok çok ötesinde. Kahverengi ahşap ve beyaz pencereleri ile bir masal sarayını andıran evin çatısı da son derece profesyonel bir anlayışla yapılmış. Yemyeşil bahçenin içindeki ev masallardan çıkmışa benziyor.
Doğal bir malzeme olan ahşap, modern bir yapı malzemesi olan camla bir araya gelmiş. Ahşabın masifliği ve camın saydamlığı başarılı bir şekilde bir araya gelmiş ve ortaya başarılı bir füzyon çıkmış.
Camın yanında doğal taş da ahşaplı uyumlu bir kombinasyon oluşturabiliyor. Bu durumu bu evde çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Cam, taş ve ahşap mükemmel bir birlikteliğe imza atmışlar.
Ahşap bu evde bir sanat eserine dönüşmüş. Masif ahşap ve geniş pencereler, kübik tarzda çizgilerle bir harika yaratmış.
Örnekler ahşabın ne kadar farklı biçimlerde kullanılabileceğini gösteriyor. Ahşabın estetik avantajlarının yanı sıra çok sayıda farklı avantajı da var.
Ahşap her şeyden önce doğal bir malzeme olduğu için ortaya sağlıklı sonuçlar çıkmasını sağlıyor.
Daha kısa mesafeler nedeniyle, nakliye masrafları düşük oluyor.
İyi ısı ve ses yalıtımı ortaya çıkarıyor.
Ahşap evlere meraklıysanız bu ev de tam size göre.