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9 harika ahşap ev

Aydin Sanli Aydin Sanli
ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
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Ahşap evler çoğu zaman çok havalı oluyor. Ahşap evler hem estetik görünüşleri, hem doğallıkları hem de sıra dışı olmalarıyla fark yaratıyor. Ahşap ev deyince aklına eski püskü kulübeler gelenler yanılır. Ahşap ev konusunda seçenekler öyle sınırsız ki, gözlerinize inanamayacaksınız. Çok farklı doğal malzeme çok farklı biçimlerde bir araya getirilerek çok çeşitli ahşap evler tasarlanıyor. Sizin için bu göz alıcı ahşap evlerden bir seçki hazırladık. Bu yazıyı okurken gözlerinize inanamayacaksınız.

Ahşap evlerin en önemli bölümlerinden biri de çatıları. Çatı ve çatı ustaları için daha fazla bilgi burada. 

Özel bir ev

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Koyu renkli ahşap her zaman göz doldurur. Bu evde kullanılan koyu renkli ahşabın bitiş noktaları beyaza boyanarak hoş bir kontrast yaratılmış. Pencereler ve çatı da bu beyaz ve koyu renk kompozisyonunu destekler nitelikte. 

Klasik

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Klasik bir evle devam edelim. Bu ahşap ev bir bahçe kulübesini andırıyor olabilir ama daha geniş yapısıyla daha kullanışlı olduğu kesin. Kare bina giydirme tavanla kapatılmış ve eve dikmelerle bir de de veranda yapılmış. Geniş pencerelerle gün ışığını doyasıya alan evin içi de son derece ferah.

Modern bir ahşap ev

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Eklektik Evler Ahşap Ahşap rengi
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Bu ahşap ev göz alıcı rustik ahşap kulübe tarzıyla, modern ve minimalist tasarımı başarılı biçimde bir araya getiriyor. Evin peyzajında da evin malzemesine uygun seçenekler kullanılmış. Bahçedeki taşlar, evi tamamlar nitelikte. Balkondaki aydınlatma eve albeni kazandırmış. 

Bungalov tarzı romantik ev

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Klasik Evler
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Bungalov tarzı evler her daim romantik olagelmiştir. Bu bungalov da bunlardan biri. Ağaç işçiliğinin doruğuna ulaşılan veranda evin romantik havasına katkı sağlıyor. 

Minimalist modern

Дом под Харьковом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Minimalist Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Bu ahşap ev tam anlamıyla minimalist. Kubik yapı tüm kullanım alanlarını aynı katta topluyor. Veranda çok dar gibi görünse de, aslına bakılırsa salonun uzantısı olarak işlev görüyor. 

Büyük ahşap ev

Wooden houses., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Klasik Evler
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Görüldüğü gibi bu ahşap ev kulübenin çok çok ötesinde. Kahverengi ahşap ve beyaz pencereleri ile bir masal sarayını andıran evin çatısı da son derece profesyonel bir anlayışla yapılmış. Yemyeşil bahçenin içindeki ev masallardan çıkmışa benziyor. 

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Hariha malzeme kombinasyonu

Коттедж в Венгрии, Eugene Chekhov Eugene Chekhov Minimalist Evler
Eugene Chekhov

Eugene Chekhov
Eugene Chekhov
Eugene Chekhov

Doğal bir malzeme olan ahşap, modern bir yapı malzemesi olan camla bir araya gelmiş. Ahşabın masifliği ve camın saydamlığı başarılı bir şekilde bir araya gelmiş ve ortaya başarılı bir füzyon çıkmış.

Modern bir anlayışla dağ evi

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Evler
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Camın yanında doğal taş da ahşaplı uyumlu bir kombinasyon oluşturabiliyor. Bu durumu bu evde çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Cam, taş ve ahşap mükemmel bir birlikteliğe imza atmışlar. 

Kübik tarz

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT İskandinav Evler
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Ahşap bu evde bir sanat eserine dönüşmüş. Masif ahşap ve geniş pencereler, kübik tarzda çizgilerle bir harika yaratmış.

Ahşap evlerin avantajları

WoodHouse, Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin Minimalist Evler Ahşap Bej
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

Örnekler ahşabın ne kadar farklı biçimlerde kullanılabileceğini gösteriyor. Ahşabın estetik avantajlarının yanı sıra çok sayıda farklı avantajı da var. 

Ahşap her şeyden önce doğal bir malzeme olduğu için ortaya sağlıklı sonuçlar çıkmasını sağlıyor. 

Daha kısa mesafeler nedeniyle, nakliye masrafları düşük oluyor. 

İyi ısı ve ses yalıtımı ortaya çıkarıyor. 

Ahşap evlere meraklıysanız bu ev de tam size göre. 

Küçük bütçelerle gösterişli evler yaratmak
Bu ahşap evleri siz nasıl buldunuz?

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