Kulübenin lüksü olur mu?

Bugün sizleri öyle bir kulübeye götüreceğiz ki, kulübe mi saray mı varın siz karar verin. Peyzaj mimarlarının da üst düzey gayretiyle bu kulübe bir masal sarayına dönüşmüş. Pavelchik Design kulübeyi yaratırken Ortaçağ Avrupa mimarisinden esinlenmiş. Ortaya geleneksel bir mimariden esinlenilerek nasıl modern ve yüksek kalite standartlarına uygun şahsına münhasır bir ev çıkmış.

Ev Krasnador bölgesinde çam ormanlarının içinde konuşlanıyor. Küçük bir kulübeden çok bir masal sarayını andıran evin her noktası gördüğü olağanüstü manzarayla takdire şayan.