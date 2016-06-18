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Kulübenin lüksü olur mu?

Aydin Sanli Aydin Sanli
Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Spa
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Bugün sizleri öyle bir kulübeye götüreceğiz ki, kulübe mi saray mı varın siz karar verin. Peyzaj mimarlarının da üst düzey gayretiyle bu kulübe bir masal sarayına dönüşmüş. Pavelchik Design kulübeyi yaratırken Ortaçağ Avrupa mimarisinden esinlenmiş. Ortaya geleneksel bir mimariden esinlenilerek nasıl modern ve yüksek kalite standartlarına uygun şahsına münhasır bir ev çıkmış. 

Ev Krasnador bölgesinde çam ormanlarının içinde konuşlanıyor. Küçük bir kulübeden çok bir masal sarayını andıran evin her noktası gördüğü olağanüstü manzarayla takdire şayan. 

Tarz sahibi ve modern

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Evler
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Mimarın başarısı geleneksel yapı teknikleri ve doğal malzemelerle ortaya konforlu ve modern bir tasarım koymak olmuş. Ahşap bir atmosferin içindeki evde, ahşap, taş ve cam malzeme kullanılmış. Böylelikle ev içinde bulunduğu ortamla uyumlu bir görüntü ortaya koyuyor. Evin içinde bulunduğu bahçe de bir peyzaj harikası olarak görünüyor. Bahçedeki bitki çeşitliliği yeşilin farklı tonlarını ortaya koyuyor. 

Terastaki havuz

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Havuz
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Dinlenme alanı burada başlıyor. Zümrüt renkli suyuyla havuz, çam ormanları ve çevre tepelerin manzarasıyla evin olmazsa olmazı. Bu terasta güneşlenebilir, kitap okuyabilir, yemeğinizi yiyip gündelik dertlerden uzaklaşabilirsiniz. 

Harika manzara

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Spa
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Bu evin manzarasını gören kararsız biri bile bu evi almak isteyecektir. Gördüğünüz gibi evin hem deniz hem de orman manzarası var ve çok mükemmel. Doğal malzemelerden yapılan ev, içinde bulunduğu atmosfere de son derece uyumlu. 

Oturma odası

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Oturma Odası
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Şömineli küçük oturma odası ikinci katta bulunuyor. Kanepede dinlenirken geniş pencerelerin ardında uzanan enfes manzaranın tadını çıkarabiliyorsunuz. Oturma odasından cam balkona bir çıkış da bulunuyor. Cam balkon hem ev sakinlerinin güvenliğini sağlarken, hem de manzarayı engellememiş oluyor. Oturma odasında genellikle ahşap, seramik karolar ve deri gibi doğal malzemeler tercih edilmiş. Bu açıdan evin ruhunu hissetmek mümkün. Burada uzun ve mutlu bir hayat sürmek mümkün gibi görünüyor. 

Ahşap teras

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Spa
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Teras tam bir dinlenme alanı. Terasta tamamen ahşap malzeme tercih edilmiş. Evin tamamı gibi burası da içinde bulunduğu atmosfere yüzde yüz uyumlu. Evin Polonya'da olduğu düşünüldüğünde, malzeme iklim açısından da önem kazanıyor. Havaların çok sıcak olmadığı günlerde ayağınızı ahşaba basmanın, taş ya da seramikten kat kat iyi olacağı konusunda hemfikir olunacaktır diye düşünüyoruz. 

Yaz mutfağı

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Balkon, Veranda & Teras
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Evin yan tarafında ahşap bir veranda var ve bu verandada yazlık bir mutfak bulunuyor. Bu mutfakta yemekleri pişirmek için yeterince yer var. Mutfağın kalbinde çok amaçlı bir ocak bulunuyor. Mutfağın tasarımı evin diğer bölümleriyle son derece uyumlu. Bu mutfakta havuz başı partileri için tüm yiyecekleri üretmek mümkün. 

Sauna

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design Eklektik Spa
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

Bu evde sürprizler bitmiyor. Bunlardan bir tanesi de sauna. Bu küçük ve lüks kulübede ahşap ve taş kullanılarak yapılmış küçük ve şirin bir sauna bulunuyor. Küçük dediğimize bakmayın, buraya birkaç kişi rahatlıkla sığar. Saunanın bir diğer güzel özelliği ise tamamen gün ışığıyla aydınlatılmış olması. 

Bu lüks kulübe hoşunuza gittiyse, bu şirin evlere de mutlaka göz atın.

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