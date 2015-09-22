Ahşap, cam raf ve dolaplarla çalışma alanlarınıza konfor katın

İnsanlar artık ev dekorasyonunu sadece oturdukları evin dekoru olarak değil başlı başlına bir yaşam alanı inşası olarak görmeye başladılar. Dekorasyona verilen bu önemin giderek artması, üreticilerin farklı materyaller ve farklı ürünler üretmeye başlamasına neden oldu. Bu sayede artık insanlar binlerce farklı yapı malzemesine, çeşit çeşit dekoratif ürünlere, farklı aksesuarlara çok daha kolay ulaşıp dilediklerince ev dekor edebiliyorlar. Fakat bütün bu çeşitlilikten etkilenmeyen ve hala dekorasyonun en önemli ögelerinden olma özelliğini koruyan ürünler var. Ahşap ve cam malzemeden üretilen raf, kitaplık ve dolaplar, oturma odası, çalışma odası, ofis, mağaza, çocuk odası hatta mutfak ve banyoların vazgeçilmez dekor ögeleri olarak hala büyük bir ilgiyle kullanılıyor.
Raf, dolap ve kitaplıklar, hem ofis, hem ev, hem de home ofis kullanım alanlarının en önemli dekorasyon ürünü olarak ilgi görüyor. Esas kullanım alanının yanı sıra, çeşitli aksesuar ve dekoratif objelerin sergilenmesi amacıyla da kullanılan ahşap, cam raf ve dolaplar birbirinden farklı örnekleri ile bu yazımızın konusu olacak. Homify profesyonellerinden seçilen son derece modern ve şık ahşap, cam raf ve dolap modelleri ev dekorasyonunuz için size ilham verecek.
Sadece raf ve dolaplar değil kitaplıklar hakkında da fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Birbirinden kullanışlı raf ve kitaplık modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Özellikle kapalı olarak kullanıldığında, hem sergileme özelliği hem de koruyu yapısı nedeniyle en kullanışlı raflar cam raflardır. Görselde duvara monte edilen ve kapalı yapısı sayesinde üstün bir muhafaza sunan cam raflar kitap, aksesuar gibi objelerin yanı sıra kupa, plaket gibi değerli eşyalarınız için de ideal bir raf şeklidir. Görüntüsüyle de oldukça modern ve şık bir çizgi yakalayan bu kapalı, cam duvar rafı aynı zamanda çalışma köşesinin bütünlüğünü de sağlayan öge olmuş.
Raf ve kitaplıklar hakkında yazıyorsak, ahşap gömme kitaplıklardan bahsetmeden geçmek olmaz. Duvar nişleri gibi alanlara gömme şekilde uygulanan ahşap raflar sayesinde oluşturulan bu kitaplıklar o kadar şık ve modern bir görünüme sahip ki hemen her stil ve renkteki dizayna uyum sağlayabiliyor. Üstelik son derece kullanışlı ve sağlam. Highlight Aydınlatma imzası taşıyan bu tasarımda zemin ve duvarlardan mobilyalara kadar birçok detay son derece başarılı uygulanmış. Özellikle aydınlatmanın, hem dekora vurgu rengi hem de şık bir ışıltı katan yapısı övgüyü hak ediyor.
Raf yapımında her ne kadar en popüler malzeme ahşap ve cam olsa da, metal, boru, ferforje, plastik gibi malzemeler de sıkça kullanılıyor. Özellikle endüstriyel stil gibi brütal detaylarıyla ünlü stillerde farklı raf malzemeleri çok popüler. Bu tasarımda demir tesisat borularının iskelet raf olarak kullanıldığını görüyoruz. Hem stili zenginleştiren hem farklı alternatifler sunan, hem de son derece kullanışlı bu iskelet rafın tek dezavantajı farklı büyüklüklerde kitaplar için pek kullanışlı olamayacağıdır. Buna karşın cam raflara göre çok daha sağlam olduğu da aşikar.
Ofis alanlarının olmazsa olmazı, bol raflı yapılar için en kullanışlı malzeme demir ve ahşap olabilir. Sağlam, dayanıklı, istenilen şekil ve boyutta monte edilebilir ayrıca da şık ve modern görünümlü. Demir iskelete oturtulan ahşap levhalar şeklinde hazırlanan bu raf kitaplık sistemleri saklayacak çok fazla kitap, dosya ve benzeri eşyası olan ev, ofis ve home ofisler için ideal model. Stil olarak hemen her stille uyum sağlayabilen bir yapısı var. Dekorunuz modern, iskandinav, endüstriyel ve klasik olabilir, fark etmez. Bu raf ve kitaplıklar her alanda işinizi görecektir.
Özellikle evlerde, çalışma odası, genç – çocuk odası, okuma köşesi gibi alanlarda kullanılan bu tarz raflar duvara monte edilen ahşap levhalar şeklinde uygulanır. Uygulaması çok kolay olduğu için hemen her alanda ve evde bu tarz raflara rastlayabilirsiniz. İstediğiniz renklerde kullanarak kendi stilinizi yaratma kolaylığı da sağlayan bu ahşap raflar sadece kitapları değil birçok kalabalığınızı yer sahibi edecek. Üstelik çocuk odalarında kullanımı da oldukça pratik. Örnek dizaynda da bir çocuk odasına uygulanmış ve oldukça iyi sonuç vermiş. Üstelik çocuğunuz bu raflardaki eşyaları toparlamaktan hiç üşenmez çünkü çok kolay.
Ofislerde çok işe yarayacak olan bu cam raf bölmeli dolaplar, sık kullandığınız dosya ve ekipmanlarınız için ideal saklama alanı olacaktır. Dekorasyonu tamamlamakla kalmayan pratik ve kullanışlı yapısıyla da dikkat çeken bu tip raf sistemleri hemen her stil ve alanda rastlayabileceğiniz mobilyalar arasında.
Açık kitaplık kullananlar bilir, temizliğin en zor kısmı kitapların tozunu almaktır. Buna emek ve zaman harcamak yerine cam kapaklı raf veya kitaplık kullanarak hem daha şık ve modern bir görünüme hem de daha pratik temizlik şansına kavuşmuş olursunuz. Ayrıca bu tozlanma ve toz alma ritüelinin kitaplar için pek de sağlıklı olmadığını söylemeliyiz. Bu dekorda kullanılan cam kapaklı ahşap dolaplar saklayacak çok kitabı olanlar için en ideal kitaplıktır. Renk ve stil olarak da odanın dekoruna uyumu şüphe bırakmayacak kadar iyi düşünülmüş.
En az raf ve kitaplıklar kadar çok kullanılan vitrinler özellikle çalışma odası ve salonlar için son derece kullanışlı. Birçok aksesuar ve süs eşyanızı en iyi şekilde muhafaza etmenizi ve sergilemenizi sağlayan vitrinler cam rafları ve ahşap iskeleti ile birçok dekorla da uyumlu. Bu dekorda kullanılan ahşap iskeletli cam raflı vitrin ışıklandırması ile de gözleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Ofis alanlarının en çok ihtiyaç duyulan mobilyası bol bol raf ve dolaptır, çalışanlar ofise yeni alınacak hiçbir raf ya da dolaba hayır demezler çünkü bitmek bilmeyen bir dosya arşivi söz konusudur. Böyle durumların kurtarıcısı cam raflar kolayca uygulanabildiği için ihtiyaç duydukça daha geniş alanlara yayarak uygulanabilir. Bu dekorda yere uygulanan cam raflar gerektikçe üzerine eklenebilecek bir yapıya sahip. Ayrıca her dekora da uyum sağlayabilecek kadar kullanışlı bir modele sahip.
Kolay bir temizlik sağlaması ve çok iyi bir muhafazası olduğundan cam kapaklı dolapların en ideal kitaplıklar olduğunu söylemiştik. Bu dekorda kullanılan ahşap raflı, cam kapaklı kitaplık renk ve dizaynıyla uygulandığı tasarımı çok iyi tamamlamış. Konforlu ve şık bir ofis için en ideal dolap olabilecek bu mobilyayı her alanda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Cam raflar, evlerde genelde ahşap iskeletle veya vitrin, dolap gibi kapaklı modellerle kullanılıyorken, ofis, dükkan ve mağazalarda çıplak haliyle daha çok tercih ediliyor. Bunun nedeni olarak, ticari alanlarda sirkülasyonun daha çok olması, sergileme amacının öncelik olması gösterilebilir. Çıplak haliyle duvara veya herhangi bir platforma monte edilerek kullanılan cam raflar kuaför, mağaza gibi alanların en önemli dekorasyon ögelerindendir.