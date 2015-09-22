Ahşap, cam raf ve dolaplarla çalışma alanlarınıza konfor katın

İnsanlar artık ev dekorasyonunu sadece oturdukları evin dekoru olarak değil başlı başlına bir yaşam alanı inşası olarak görmeye başladılar. Dekorasyona verilen bu önemin giderek artması, üreticilerin farklı materyaller ve farklı ürünler üretmeye başlamasına neden oldu. Bu sayede artık insanlar binlerce farklı yapı malzemesine, çeşit çeşit dekoratif ürünlere, farklı aksesuarlara çok daha kolay ulaşıp dilediklerince ev dekor edebiliyorlar. Fakat bütün bu çeşitlilikten etkilenmeyen ve hala dekorasyonun en önemli ögelerinden olma özelliğini koruyan ürünler var. Ahşap ve cam malzemeden üretilen raf, kitaplık ve dolaplar, oturma odası, çalışma odası, ofis, mağaza, çocuk odası hatta mutfak ve banyoların vazgeçilmez dekor ögeleri olarak hala büyük bir ilgiyle kullanılıyor.

Raf, dolap ve kitaplıklar, hem ofis, hem ev, hem de home ofis kullanım alanlarının en önemli dekorasyon ürünü olarak ilgi görüyor. Esas kullanım alanının yanı sıra, çeşitli aksesuar ve dekoratif objelerin sergilenmesi amacıyla da kullanılan ahşap, cam raf ve dolaplar birbirinden farklı örnekleri ile bu yazımızın konusu olacak. Homify profesyonellerinden seçilen son derece modern ve şık ahşap, cam raf ve dolap modelleri ev dekorasyonunuz için size ilham verecek.

Sadece raf ve dolaplar değil kitaplıklar hakkında da fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa “Birbirinden kullanışlı raf ve kitaplık modelleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.