İnsanın içini huzurla dolduran 10 yerli mutfak

Evin en çok kullanılan alanlarından biri olan mutfaklar, estetik ve şık dekorasyonları ile aynı zamanda bir yaşam alanı olarak kullanılırlar. Dekorasyonu yapılırken dünya üzerinde bulunan şık mutfak dekorasyonları örnek alınıp incelense de yerli mutfaklar da dünya mutfaklarını aratmayacak güzellikte ve görsellikte mutfak dekorasyonları vardır. Ülkemizde yer alan veya Türk mimarların tasarımları olan mutfakları inceleyerek örnek alabilir ve şık bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Homify sizler için ülkemizin dört bir yanında uygulamış olan mutfakları bir araya getirerek kolaylık sağlıyor. Birlikte bu mutfak dekorasyonlarını inceleyelim.
Eviniz geniş bir ev ise mutfağınızda geniş bir mutfak olacağından mutfağınızı resimdeki gibi mutfak adası olan bir konsepte dekore ederek sade ve zarif bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Geniş olduğu için yeteri kadar mutfak dolabına sahip olacağınızdan duvarın birini cam duvar şeklinde yaparak estetik ve şık olduğu kadar aydınlık bir mutfağa da sahip olabilirsiniz.
Bir mutfağın estetik ve şık olması kadar dekoratif bir mutfak olması da önemlidir. Resimdeki gibi dekorasyonu oldukça özenli olarak yapılmış olan bu mutfak dizaynı ve kullanılan ahşabın oranı ile dekoratif bir mutfak olmuş. Ayrıca mutfağın beyaz rengine uyumlu ahşap kullanılmış olması mutfağı daha görsel bir mutfak haline getirmiş.
Bir mutfağın görsel olarak şık olması kadar ışıl ışıl ve doğal bir aydınlığa sahip olması da önemlidir. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi imanlar dahilinde bahçenin güzelliği mutfağa taşınmış ve aynı zamanda mutfağın ışıl ışıl aydınlık bir mutfak olması sağlanmış. Benzer bir dekorasyon ile mutfağınızın mest edici bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Mutfaklarda genel olarak standart olarak kullanılan mutfak dolapları yerine resimdeki gibi doğal ahşap kullanılması mutfağın görselliğini artırdığı gibi doğal bir mutfak görünümü de kazandırmış. Ayrıca fonksiyonel bir mutfak olması için ahşap bir masa eklenmiş ve doğal bir sınır oluşturularak mutfağın işlevselliği artırılmış.
Sadeliği sevenlerden ve kalabalıktan hoşlanmayan bir kişiliğe sahipseniz resimdeki gibi sadelik ve minimalist düşünce ışığında dekore edilmiş bir mutfak tercih edebilirsiniz. Mutfak oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş ve yansıtma özelliği olan zemin kaplama malzemesi tercih edilerek görsel ve şık bir mutfak oluşturulmuş
Eviniz normal evlerden küçük ise mutfağınız da normal olarak dar ve küçük bir mutfak olacaktır. Resimdeki gibi küçük bir mutfağa sahipseniz yapacağınız yegane şey dar bir mutfağın nasıl şık ve zarif bir mutfak haline getirileceğini araştırmak ve resimdeki gibi zarif bir mutfak dekorasyonu yapmaktır. Beyaz yoğunluklu mutfak dekorasyonu ile küçük mutfağın ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz.
Geniş bir mutfağa sahipseniz mutfağı dolu göstermek ve mutfağın şık olmasını sağlamak başlı başına bir derttir. bu durumda yapmanız gereken resimdeki gibi geniş bir mutfağı şık bir şekilde dekore etmek ve zemin karoları ile mutfağa görsellik kazandırmaktır.Bir orta mutfak adası ile hem fonksiyonellik kazandırabilir hem de fonksiyonellik kazandırarak mutfağınızı görsel bir mutfak haline getirebilirsiniz.
Mutfağınızı sade bir şekilde dekore etmek istiyorsanız resimdeki gibi bembeyaz ve ışıl ışıl bir mutfak şeklinde dekore edebilirsiniz. Mutfak eşyaları ve ahşap mobilyaları beyaz yoğunluklu seçerek mutfağınızın çok şık bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz.
Mutfağın zarif ve görsel olması için minimalist düşünceye göre dekorasyon yapabilirsiniz. Renk seçiminde tek renk seçerek ve gri tonlarını tercih ederek mutfağın görsel, şık ve modern bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz.
Mutfak alanınızda resimdeki gibi köşe varsa yapmanız gereken fonksiyonel bir mutfak dekorasyonu yapmak ve mutfakta ölü alan bırakmadan şık bir mutfağa imza atmaktır. Bu sayede hem işlevsel hem de daha fazla geniş alanı bulunan bir mutfağa sahip olursunuz.