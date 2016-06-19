İnsanın içini huzurla dolduran 10 yerli mutfak

Evin en çok kullanılan alanlarından biri olan mutfaklar, estetik ve şık dekorasyonları ile aynı zamanda bir yaşam alanı olarak kullanılırlar. Dekorasyonu yapılırken dünya üzerinde bulunan şık mutfak dekorasyonları örnek alınıp incelense de yerli mutfaklar da dünya mutfaklarını aratmayacak güzellikte ve görsellikte mutfak dekorasyonları vardır. Ülkemizde yer alan veya Türk mimarların tasarımları olan mutfakları inceleyerek örnek alabilir ve şık bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Homify sizler için ülkemizin dört bir yanında uygulamış olan mutfakları bir araya getirerek kolaylık sağlıyor. Birlikte bu mutfak dekorasyonlarını inceleyelim.