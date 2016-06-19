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İnsanın içini huzurla dolduran 10 yerli mutfak

ümit atdağ ümit atdağ
E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
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Evin en çok kullanılan alanlarından biri olan mutfaklar, estetik ve şık dekorasyonları ile aynı zamanda bir yaşam alanı olarak kullanılırlar. Dekorasyonu yapılırken dünya üzerinde bulunan şık mutfak dekorasyonları örnek alınıp incelense de yerli mutfaklar da dünya mutfaklarını aratmayacak  güzellikte ve görsellikte mutfak dekorasyonları vardır. Ülkemizde yer alan veya Türk mimarların tasarımları olan mutfakları inceleyerek örnek alabilir ve şık bir mutfak sahibi olabilirsiniz. Homify sizler için ülkemizin dört bir yanında uygulamış olan mutfakları bir araya getirerek kolaylık sağlıyor. Birlikte bu mutfak dekorasyonlarını inceleyelim.

Zarif ve sade bir mutfak

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Eviniz geniş bir ev ise mutfağınızda geniş bir mutfak olacağından mutfağınızı resimdeki gibi mutfak adası olan bir konsepte dekore ederek sade ve zarif bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Geniş olduğu için yeteri kadar mutfak dolabına sahip olacağınızdan duvarın birini cam duvar şeklinde  yaparak estetik ve şık  olduğu kadar aydınlık bir mutfağa da sahip olabilirsiniz.

Dekoratif mutfaklar

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Bir mutfağın estetik ve şık olması kadar dekoratif bir mutfak olması da önemlidir. Resimdeki gibi dekorasyonu oldukça özenli olarak yapılmış olan bu mutfak dizaynı ve kullanılan ahşabın oranı ile dekoratif bir mutfak olmuş. Ayrıca mutfağın beyaz rengine uyumlu ahşap kullanılmış olması mutfağı daha görsel bir mutfak haline getirmiş.

Aydınlık ve ışıl ışıl

Mutfak homify Modern Mutfak
homify

Mutfak

homify
homify
homify

Bir mutfağın görsel olarak şık olması kadar ışıl ışıl ve doğal bir aydınlığa sahip olması da önemlidir.  Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi imanlar dahilinde bahçenin güzelliği mutfağa taşınmış ve aynı zamanda mutfağın ışıl ışıl aydınlık bir mutfak olması sağlanmış. Benzer bir dekorasyon ile mutfağınızın mest edici bir güzelliğe sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Ahşabın estetiği

Nilgun & Turgut Alibabaoglu, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Nilgun & Turgut Alibabaoglu

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfaklarda genel olarak standart olarak kullanılan mutfak dolapları yerine resimdeki gibi doğal ahşap kullanılması  mutfağın görselliğini artırdığı gibi doğal bir mutfak görünümü de kazandırmış. Ayrıca fonksiyonel bir mutfak olması için ahşap bir masa eklenmiş ve doğal bir sınır oluşturularak mutfağın işlevselliği artırılmış.

Sade ve minimalist

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

SANABEL KONAKLARI

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Sadeliği sevenlerden ve kalabalıktan hoşlanmayan bir kişiliğe sahipseniz resimdeki gibi sadelik ve minimalist düşünce ışığında dekore edilmiş bir mutfak tercih edebilirsiniz. Mutfak oldukça sade bir şekilde dekore edilmiş ve yansıtma özelliği olan zemin kaplama malzemesi tercih edilerek görsel ve şık bir mutfak oluşturulmuş

Küçük mutfak dekorasyonları

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Klasik Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Eviniz normal evlerden küçük ise mutfağınız da normal olarak dar  ve küçük bir mutfak olacaktır. Resimdeki gibi küçük bir mutfağa sahipseniz yapacağınız yegane şey dar bir mutfağın nasıl şık ve zarif bir mutfak haline getirileceğini araştırmak ve resimdeki gibi zarif bir mutfak dekorasyonu yapmaktır. Beyaz yoğunluklu mutfak dekorasyonu ile küçük mutfağın ışıl ışıl olmasını sağlayabilirsiniz.

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Geniş mutfaklar

homify Klasik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Geniş bir mutfağa sahipseniz mutfağı dolu göstermek ve mutfağın şık olmasını sağlamak başlı başına bir derttir. bu durumda yapmanız gereken resimdeki gibi geniş bir mutfağı şık bir şekilde dekore etmek ve zemin karoları ile mutfağa görsellik kazandırmaktır.Bir orta mutfak adası ile hem fonksiyonellik kazandırabilir hem de fonksiyonellik kazandırarak mutfağınızı görsel bir mutfak haline getirebilirsiniz.

Beyaz mutfaklar

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfağınızı sade bir şekilde dekore etmek istiyorsanız resimdeki gibi bembeyaz ve ışıl ışıl bir mutfak şeklinde dekore edebilirsiniz.  Mutfak eşyaları ve ahşap mobilyaları beyaz yoğunluklu seçerek mutfağınızın çok şık bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz.

Sade ve gri

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Mutfak
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Mutfağın zarif ve görsel olması için minimalist düşünceye göre dekorasyon yapabilirsiniz. Renk seçiminde tek renk seçerek ve gri tonlarını  tercih ederek  mutfağın görsel, şık ve modern bir mutfak olmasını sağlayabilirsiniz.

Köşe mutfak dekorasyonları

ETİLER KONUT, GENT İÇ MİMARLIK GENT İÇ MİMARLIK Modern Mutfak
GENT İÇ MİMARLIK

ETİLER KONUT

GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK
GENT İÇ MİMARLIK

Mutfak alanınızda resimdeki gibi köşe varsa yapmanız gereken   fonksiyonel bir mutfak dekorasyonu yapmak ve mutfakta ölü alan bırakmadan şık bir mutfağa imza atmaktır. Bu sayede hem işlevsel hem de daha fazla geniş alanı bulunan bir mutfağa sahip olursunuz.

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