Ölü bir alanı nasıl cennete çevirebilirim ?

Evlerimizi dekore ederken karşımıza problem olarak genellikle ölü alanlar çıkar. Ölü alanları değerlendirme de yaşadığımız zorluk bizi mutsuz ettiği gibi evimizin görselliğini de düşürür. Bu nedenle evimizin içinde, dışında etrafında çatısında yer alan ölü alanları fonksiyonel fikirler üreterek dekore etmeli ve cennete çevirmeliyiz. Peki bu dekorasyonları nasıl yapmalı ve nasıl bir ölü alanı cennete çevirmeliyim sorusunun cevabı olarak homify sizlere ölü alanların değerlendirildiği ve görselliğin en üst noktaya taşındığı dekorasyon örneklerinden oluşan bir yazı sunuyor. Bu örnekler ışığında evinizde, çalışma odanızda, terasınız da, merdiven altında ve evin her alanında oluşabilecek ölü alanların önüne geçerek evinizi zarif ve şık bir dekorasyon ile misafirlerinizin hayran kalacağı bir güzelliğe sahip bir ev haline getirebilirsiniz.
Evinizin iç kısımlarını dekore etmekten dış kısımlarına ve çatısına sıra gelmez. Genel olarak fazla eşyaların ve kullanılmayan alet edevatın konulduğu yer olan teraslar ölü alanlardır. Bu alanları bir iş planı çerçevesinde yaşam alanı haline getirerek çok şık ve çok estetik bir teras oluşturabilir, cennetten bir köşe haline getirebilirsiniz. Fazlalıkları çöpe atarak, şık zemin kaplamaları ve teras mobilyaları ile ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bir terasa sahip olmanız işten bile değil.
eviniz dubleks veya triplex ise iç merdivenlerin altında kalan ölü alanlar evinizin görselliğini düşürecek ve kötü görünümleri ile zarafetini azaltacaktır. Bu nedenle merdiven altında kalan ölü alanlar elbise dolabı, giyinme odası, ayakkabılık, veya şık bir depolama alanı olarak dekore ettiğinizde evinizin içinde ölü alan kalmayacaktır. Bu sayede hem merdiveninizin görselliği ortaya çıkacak hem de dekorasyonunuz daha estetik olacaktır.
Bu resimde gördüğünüz gibi merdiven altında kalan alan bisikletlerin muhafaza edildiği ve şık dekorasyonu ile genel konsept korunarak aydınlatmalar yarımıyla oldukça şık bir merdiven dekorasyonu ortaya çıkarılmış. Bu alan ölü bir alan olarak bırakılmış olsa kötü görüntüsü ile insanları boğan kasvetli bir havaya sahip olacaktır.
Evde ölü alan olarak karşımıza genellikle çatı katları çıkar. Çatı arasında kalan alanlar kötü depolama alanları olarak kullanılan alanlar olduğu için bu alanları düzenleyerek cennet gibi birer oda haline getirip evimizin genel dekorasyonunu daha üst noktalara taşıyabiliriz. Resimdeki gibi çatı katını dizayn ederek ihtiyaç duyduğumuz çalışma odasını ortaya çıkarabilir, şık dekorasyonu ile evimizin en parlak odalarından biri haline getirebiliriz.
Evimizin etrafında kalan boş alanlar evin dışında olduklarından pek önem verilmez. Bu nedenle bahçe olarak dekore edilmeyen bu ölü alanlar kötü görüntülere sebep olurlar. Örnek resimde olduğu gibi şık bir bahçe oturum alanı yapılarak görsel anlamda çok güzel bir dekorasyona imza atıp bu ölü alanlardan kurtulabilirsiniz.
Evin ana giriş kısmını dekore etmek ve sadece giriş bölümünü dekore ederek geri kalan kısımların kötü görünmesine sebep olmak ölü alanları yaratmaktır. Bu durumu önlemek ve şık bir alan oluşturmak için bu alanların etrafını cam bölmeler ile kapatıp bir kış bahçesi oluşturarak ölü alanı cennete çevirebilir, soğuk havalarda ruhunuzu deşarj edeceğiniz bir dinlenme alanına sahip olmak sizin elinizdedir.