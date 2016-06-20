Ölü bir alanı nasıl cennete çevirebilirim ?

Evlerimizi dekore ederken karşımıza problem olarak genellikle ölü alanlar çıkar. Ölü alanları değerlendirme de yaşadığımız zorluk bizi mutsuz ettiği gibi evimizin görselliğini de düşürür. Bu nedenle evimizin içinde, dışında etrafında çatısında yer alan ölü alanları fonksiyonel fikirler üreterek dekore etmeli ve cennete çevirmeliyiz. Peki bu dekorasyonları nasıl yapmalı ve nasıl bir ölü alanı cennete çevirmeliyim sorusunun cevabı olarak homify sizlere ölü alanların değerlendirildiği ve görselliğin en üst noktaya taşındığı dekorasyon örneklerinden oluşan bir yazı sunuyor. Bu örnekler ışığında evinizde, çalışma odanızda, terasınız da, merdiven altında ve evin her alanında oluşabilecek ölü alanların önüne geçerek evinizi zarif ve şık bir dekorasyon ile misafirlerinizin hayran kalacağı bir güzelliğe sahip bir ev haline getirebilirsiniz.