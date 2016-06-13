Hayalleri süsleyecek havuzlu bir villa

Bir villada yaşamak hemen hepimizin hayallerini süsleyen bir şeydir. Kimileri için bir emeklilik hayali, kimileri içinse ancak başka bir hayata ait bir proje olsa da, havuzlu bir villada yaşanacak harika bir hayatın özlemini çekmeyen yoktur. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız villa ise, yalnızca muhteşem havuzu ve bahçesiyle değil, mimarisinden dekorasyonuna varana kadar tüm detaylarıyla gerçek anlamda rüyanıza girebilecek bir niteliğe sahip. Adeta bir sanat eserini andıran bu villa Portekiz'de bulunuyor. Akdeniz'in okyanusla buluştuğu ve dünya kültür mirasına çok büyük katkılarda bulunmuş bir ülke olan Portekiz, mimari açıdan da oldukça zengin ve birikimli bir ülke. Akdeniz mimarisinin en rafine örneklerinin görülebileceği ve yüzlerce yıldır fiilen kullanılmakta olan evleriyle Portekiz'in hemen her şehri aklınızı başınızdan alabilir. Ancak bu harika villadan da anlayabileceğimiz üzere Portekiz mimarisi yüzlerce yıl öncesine demir atmış değil. Değişiyor, gelişiyor, ilerlemeye ve birbirinden güzel ürünler vermeye devam ediyor.
Peyzaj mimarisi özellikle villa tipindeki müstakil evlerin toplam tasarımında önemli bir yer tutar. Bir ev ne kadar güzel bir mimariye sahip olursa olsun, ne kadar iyi dekore edilmiş olursa olsun, bahçesi bakımsız ve kendi haline bırakılmış durumdaysa, evin bütün güzelliği gölgelenir ve aslında iç mekânlara harcanan onca para ve emek bir bakıma ziyan olmuş olur. Görece sade bir peyzajın tercih edildiği bu bahçe ise son derece bakımlı ve bu yönüyle de villanın güzelliğini bir kat daha ortaya çıkarıyor.
Akdeniz havzasındaki ülkelerin mimarileri birbiriyle büsbütün aynı olmamakla birlikte çok büyük benzerlikler taşırlar. Hiç şüphesiz bunun en önemli sebebi aynı coğrafi ve iklimsel koşullara göre şekillenmiş olmaları ve aynı sorunları çözmeye odaklanmış olmalarıdır. Ve yine tahmin edebileceğiniz üzere Akdeniz'in özellikle kıyı bölgelerindeki evlerin ısınmadan ziyade serinleme ihtiyaçları ağır basar. Bu yüzden iç avlular, geniş pencereler ve buna benzer başkaca yöntemlerle evlerin havalandırılması sağlanmaya çalışılır. Burada ise oturma odasından doğrudan bahçeye açılan çok geniş bir cam kapı görüyoruz. Adeta oturma odasının bir cephesi tümüyle camdan oluşuyor. Normal şartlarda soğuk bir iklimde bu durum ciddi sıkıntı yaratabilecekken, burada tam tersine bahçe ve evin kaynaşmasını sağlayan önemli bir araca dönüşüyor.
Rüyanıza girebilir dediğimizde belki inanmamış olabilirsiniz, ama bu fotoğrafa bakın ve bir kez daha düşünün. Sabah kalktığınızda yüzünüzü yıkamak yerine yalnızca on adım atarak kendi havuzunuza daldığınıza hayal edin.
Evin yatak odası özel olarak dikkat çeken bölümlerden bir tanesi. Oldukça iddialı bir karyola tasarımı ve ona eşlik eden aksesuarlar gözden kaçmıyor. Birkaç basamak aşağıda bulunan ebeveyn banyosu ise genişliğiyle neredeyse bağımsız bir oda kadar yer kaplıyor.
Büyük yatak odasında üç basamak aşağı inerek ulaşılan geniş ebeveyn banyosunun ilginç bir özelliği de yatak odasıyla arasında görünür bir kapı bulunmaması. Müstakil evlerde yaşamanın en büyük avantajlarından biri de mahremiyet ihtiyacının şehir tipi evlere göre çok da düşük olması. Bu da böylesi ilginç tasarımların yapılabilmesine imkân tanıyor.