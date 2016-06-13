Hayalleri süsleyecek havuzlu bir villa

Bir villada yaşamak hemen hepimizin hayallerini süsleyen bir şeydir. Kimileri için bir emeklilik hayali, kimileri içinse ancak başka bir hayata ait bir proje olsa da, havuzlu bir villada yaşanacak harika bir hayatın özlemini çekmeyen yoktur. Bu yazımızda sizlere tanıtacağımız villa ise, yalnızca muhteşem havuzu ve bahçesiyle değil, mimarisinden dekorasyonuna varana kadar tüm detaylarıyla gerçek anlamda rüyanıza girebilecek bir niteliğe sahip. Adeta bir sanat eserini andıran bu villa Portekiz'de bulunuyor. Akdeniz'in okyanusla buluştuğu ve dünya kültür mirasına çok büyük katkılarda bulunmuş bir ülke olan Portekiz, mimari açıdan da oldukça zengin ve birikimli bir ülke. Akdeniz mimarisinin en rafine örneklerinin görülebileceği ve yüzlerce yıldır fiilen kullanılmakta olan evleriyle Portekiz'in hemen her şehri aklınızı başınızdan alabilir. Ancak bu harika villadan da anlayabileceğimiz üzere Portekiz mimarisi yüzlerce yıl öncesine demir atmış değil. Değişiyor, gelişiyor, ilerlemeye ve birbirinden güzel ürünler vermeye devam ediyor.