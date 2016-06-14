Su gibi mimarisiyle göz kamaştıran bir taş villa

Taş, insanlığın en erken işlemeye başladığı ve başka pek çok şeyin yanı sıra yapılar oluşturmak için de kullanmaya başladığı bir hammadde. Binlerce, belki de on binlerce yıldır insanlar taştan çok çeşitli yapılar üretiyorlar. Yalnızca evler değil, dev tiyatrolardan hamamlara, meclislerden meydanlara pek çok açık ve kapalı mekânın tasarımında taş kullanılageliyor tarihten bu yana. Üstelik bu doğanın bize sunduğu en yalın ama en güçlü malzeme, her coğrafyada ve her kültürde farklı şekillerde işleniyor. Görece küçük bir coğrafi alana yayılan ülkemizde bile, Ege'de taşın kullanımıyla İç Anadolu'da veya Güney Doğu Anadolu'da kullanımı büsbütün farklıdır. Elbette her yörede bu kullanım şekilleri yerel kaynaklara ve iklime göre zaman içinde gelişir. Bu yazının konusu olan muhteşem taş villa, İspanya'nın gözde turistik bölgesi İbiza'dan ve son derece özel bir taş mimarisinin ürünü.
Gerek cazip bir turizm merkezi olması, gerek denizi, gerekse de iklim özellikleriyle ülkemizdeki en önemli turistik merkezlerden biri olan Bodrum'u andıran bir bölge olan İbiza'nın evleri de ilginç bir şekilde Bodrum evleriyle benzerlikler taşıyor. Alçak katlı ve beyaz ağırlıklı olmaları başlıca ortak özellikleri. Bu evde ise mükemmel bir doğal taş işçiliği ile ön cephede klasik bir beyaz rengin harika bir kaynaşmasını görüyoruz.
Özellikle yaz aylarında oldukça sıcak bir bölge olan İbiza'da yerel mimarinin en önemli ayaklarından birini de evlerin içindeki ısının korunması ve dışarıdaki yüksek ısının evlere geçmemesi konusu oluşturuyor. Bunun için güneş ışınlarını yansıtan ve evlerin kendi ısılarını korumalarına fayda sağlayan beyaz renk yaygın olarak kullanılıyor. Ön cephede dikkat çeken ince uzun yapıdaki pencereler de yine dışarıyla çok fazla ısı alış verişi olmasının önü kesmek için.
Dışarıdan bakıldığında her ne kadar mimarisiyle oldukça çarpıcı görünse de kırsal bir bölgede olduğu belli olan evin içine girdiğinizde ise Avrupa'nın en modern ve gözde şehirlerinde görebileceğiniz türden nefis bir dekorasyonla karşılaşıyorsunuz. Bu her yönüyle eksiksiz dekorasyon evin seviyesini bir anda üst bir noktaya çekiyor.
Evin ana malzemesi yöreye ait doğal taşlar olsa da ülkemizde de pek çok taş evdiği olduğu üzere ikinci en çok kullanılan malzeme ahşap. Üstelik bu ahşap kullanımı kesinlikle sıradan bir işçilikle gerçekleştirilmemiş. Tavan kirişlerinden farklı türlerdeki ahşap mobilyalara kadar bütün ahşap ürünlerinde detaylı bir işçilik dikkat çekiyor.
Formuyla oldukça dikkat çeken bu küvet, iyi aydınlatılmış ve cüretkâr bir tarzı olan banyoya çok yakışıyor.
Ana yatak odası oldukça geniş bir alanı kaplıyor ve bu da yetmezmiş gibi tamamen kendine özel şık bir balkonu da bulunuyor. Balkonun çevresinde demir, cam veya buna benzer bir korkuluk yerine taş kullanılmış olması bilr aslında ne kadar detaylı bir işçilik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Evet, İbiza'nın oldukça üst düzey turistlere yönelik olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunun gibi pek çok villa da her çeşit lüksten fazlasıyla yararlanıyor. Ancak buradaki örnek belki de bir parça aşırıya kaçmış desek abartmış olmayız. Adeta bir butik oteli andıran villanın her köşesi görülmeye değer. Bahçede bulunan yarı açık oturma odası ve havuz kıyısındaki çimlik alanda bulunan şezlonglar bu otel havasını bir kat daha vurguluyor.