Su gibi mimarisiyle göz kamaştıran bir taş villa

Taş, insanlığın en erken işlemeye başladığı ve başka pek çok şeyin yanı sıra yapılar oluşturmak için de kullanmaya başladığı bir hammadde. Binlerce, belki de on binlerce yıldır insanlar taştan çok çeşitli yapılar üretiyorlar. Yalnızca evler değil, dev tiyatrolardan hamamlara, meclislerden meydanlara pek çok açık ve kapalı mekânın tasarımında taş kullanılageliyor tarihten bu yana. Üstelik bu doğanın bize sunduğu en yalın ama en güçlü malzeme, her coğrafyada ve her kültürde farklı şekillerde işleniyor. Görece küçük bir coğrafi alana yayılan ülkemizde bile, Ege'de taşın kullanımıyla İç Anadolu'da veya Güney Doğu Anadolu'da kullanımı büsbütün farklıdır. Elbette her yörede bu kullanım şekilleri yerel kaynaklara ve iklime göre zaman içinde gelişir. Bu yazının konusu olan muhteşem taş villa, İspanya'nın gözde turistik bölgesi İbiza'dan ve son derece özel bir taş mimarisinin ürünü.